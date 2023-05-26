Движение по инерции

Оригинал текста был впервые опубликован на сайте EUobserver. Редакция «Новой-Европа» благодарит коллег за возможность перевести и опубликовать этот материал с незначительными сокращениями и редактурой.

В конце прошлого года президент Европарламента Роберта Метсола, реагируя на скандал с «Катаргейтом», взяла на себя масштабные обязательства по реформированию того, как ЕС должен противостоять коррупции в своих рядах. «Не заблуждайтесь, европейская демократия находится под атакой», — заявляла тогда Метсола. Шесть месяцев спустя от ощущения приоритетности и необходимости реформ, а также от коллективной готовности к ним со стороны депутатов Европарламента не осталось и следа. Традиционная для бюрократических институтов инерция взяла верх. Евродепутаты не проявляют особого энтузиазма в реформировании текущих антикоррупционных правил, которые сегодня, например, позволяют им получать внушительные суммы вознаграждения за работу, не связанную с обязанностями депутата напрямую.

Неполный реестр Из множества необходимых ЕС антикоррупционных реформ самая элементарная является при этом и самой игнорируемой: Брюсселю необходим действующий реестр прозрачности. Большинство считает, что у ЕС уже есть эффективный и «надежный инструмент, помогающий достичь еще более сильной и открытой европейской демократии», — как говорится о нём в рекламном ролике Европарламента. Но де-факто такого реестра у ЕС нет. Сегодня реестр прозрачности представляет собой базу данных со встроенной системой поиска по двенадцати тысячам организаций, которые все вместе за год тратят на задачи лоббирования в ЕС весьма скромную сумму около 1,8 млрд евро. Вероятно, множество других организаций, которые осуществляют лоббирования на территории Европы, просто не включены в этот реестр, а потому никак не учитываются в статистике и не контролируются. Более полезным инструментом для отслеживании попыток лоббизма в ЕС является портал LobbyFacts, созданный двумя НКО: Corporate Europe Observatory и Lobby Control. Сайт представляет собой надстройку над реестром прозрачности ЕС и позволяет легко искать и сравнивать по разным критериям лоббистские усилия организаций. В этих данных иногда можно найти достаточно удивительные вещи. Кто бы мог подумать, что к числу самых активных лоббистов в ЕС относятся не только Big-Tech и крупные консалтинговые компании, но и такие организации, как Датский совет потребителей, Шведская автобусная компания и Норвежское общество по борьбе с раком у детей? В 2021 году Датский совет потребителей имел почти двадцать штатных лоббистов и бюджет в размере 4 млн евро. Шведская автобусная компания потратила чуть менее 6,5 млн евро при наличии семи лоббистов, а Норвежское общество по борьбе с раком — почти 4,5 млн евро, при этом не имея не одного лоббиста, работающего с ними на полный рабочий день в течение года. Сравните это с номером один в Big-Tech. По опубликованной Google информации, в 2021 году данная компания вела себя на удивление скромно, имея около 6 штатных лоббистов в ЕС с общим бюджетом чуть ниже 6,5 млн евро. Это работа оказалась крайне эффективной: Google провел в общей сложности 326 встреч на высоком уровне с Еврокомиссией, в отличие от трех вышеупомянутых скандинавских организаций, которые все вместе, несмотря на большее количество сотрудников, добились только одной такой встречи. Именно такие «артефакты» в реестре прозрачности ЕС эксперты называют проблемой «сомнительных данных». В сентябре прошлого года создатели портала LobbyFacts подали письмо с жалобой в Европарламент, Евросовет и Еврокомиссию, призывая заняться очисткой данных в реестре. Авторы предположили, что серьезная часть проблем связана с банальными ошибками при заполнении форм и разным пониманием разными компаниями, что именно считать лоббистской деятельностью, а что — нет.

Big Tech vs Брюссель Однако, кроме описок, свою роль в искаженных данных реестра прозрачности ЕС играет, вероятно, и намеренное занижение крупными бизнесами своих затрат на лоббизм. Например, в прошлом году компания Google заявила, что на европейском направлении имеет 6,45 лоббистов (в эквиваленте полной занятости). Однако в соцсети LinkedIn у более чем двадцати человек значится работа в Google по тем или иным направлениям лоббизма в ЕС. В указанный в реестре прозрачности бюджет (6,5 млн евро) компания Google в прошлом году должна была вместить не только оплату труда своих 20 с лишним лоббистов, но и сопутствующие офисные расходы, поездки, представительские мероприятия, регулярно проходящие конференции по политическим вопросам, а также расходы на консалтинг в размере до 2 млн евро. Попытки влияния Google в ЕС охватывают как работу компании с учеными и аналитическими центрами, так и выстраивание сети филиалов и партнеров по всей Европе. В частности, Google спонсирует около 60 организаций в Брюсселе, включенных в реестр прозрачности, например, Allied for Startups, Brussels Privacy Hub at the Vrije Universiteit Brussel, Developers Alliance, SME Connect, и другие. Добавьте к этому списку организации в других странах Европы и станет понятно, что цифры реальных и внесенных в реестр затрат вряд ли соответствуют друг другу. Из-за этого остается подозрение: происходящее ближе к систематическому мошенничеству, чем к искренней готовности соблюдать кодекс поведения ЕС и правила лоббирования. Еще один пример не внесенных в реестр прозрачности данных — десятки миллионов евро, потраченные Meta в социальных сетях на рекламные кампании, которые были нацелены на европейское политическое сообщество в Брюсселе и национальных столицах. Эти действия и бюджеты никогда не учитывались в реестре ЕС — якобы потому, что это была «реклама», а не лоббирование. Все эти примеры показывают, что реестр прозрачности ЕС сегодня стал фиговым листом, который прикрывает большую часть тайного лоббирования в Брюсселе. Особенно неприятно, что некоторая часть этой торговли влиянием узаконена в самом сердце европейских институтов. Так к примеру, издание Politico недавно показало, что EU40 — платформа молодых депутатов Европарламента — на самом деле является схемой «вы спонсируете меня, я даю вам доступ к тому или иному евродепутату».

Нужны реформы За год до следующих европейских выборов остается только гадать, когда же ведущие политики и институты ЕС проснутся. Еще за несколько месяцев до «Катаргейта» три евродепутата написали открытое письмо с просьбой к президенту Европарламента принять меры против развивающейся практики мошенничества и манипулирования влиянием, которая подрывает доверие к европейским институтам. Спустя 18 лет после первой Европейской инициативы прозрачности ЕС настало время для масштабной реформы. Крупнейшие лоббисты Европы (либо по общему обороту, либо по лоббистскому бюджету) должны быть обязаны полностью раскрывать, проект за проектом, евро за евро, информацию о спонсорской и лоббистской деятельности, которой они занимаются. И реестр прозрачности ЕС — представляющий сегодня собой не более чем почтовый ящик, — должен быть наделен как надлежащими полномочиями по проведению расследований, так и правом применять санкции. Обновленный реестр прозрачности, а также обещанный после «Катаргейта» независимый орган по этике могут быть, к примеру переданы в управление омбудсмену ЕС. Омбудсмен уже сейчас обладает широким мандатом для борьбы с недобросовестностью во всех институтах ЕС, а также полномочиями для проведения расследований по собственной инициативе и необходимой для этого полной независимостью. Таким образом, всё, что сейчас требуется для проведения реформ, — политическая воля.