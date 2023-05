Движение по инерции

Big Tech vs Брюссель

Однако, кроме описок, свою роль в искаженных данных реестра прозрачности ЕС играет, вероятно, и намеренное занижение крупными бизнесами своих затрат на лоббизм.

Например, в прошлом году компания Google заявила, что на европейском направлении имеет 6,45 лоббистов (в эквиваленте полной занятости). Однако в соцсети LinkedIn у более чем двадцати человек значится работа в Google по тем или иным направлениям лоббизма в ЕС. В указанный в реестре прозрачности бюджет (6,5 млн евро) компания Google в прошлом году должна была вместить не только оплату труда своих 20 с лишним лоббистов, но и сопутствующие офисные расходы, поездки, представительские мероприятия, регулярно проходящие конференции по политическим вопросам, а также расходы на консалтинг в размере до 2 млн евро.

Попытки влияния Google в ЕС охватывают как работу компании с учеными и аналитическими центрами, так и выстраивание сети филиалов и партнеров по всей Европе. В частности, Google спонсирует около 60 организаций в Брюсселе, включенных в реестр прозрачности, например, Allied for Startups, Brussels Privacy Hub at the Vrije Universiteit Brussel, Developers Alliance, SME Connect, и другие. Добавьте к этому списку организации в других странах Европы и станет понятно, что цифры реальных и внесенных в реестр затрат вряд ли соответствуют друг другу. Из-за этого остается подозрение: происходящее ближе к систематическому мошенничеству, чем к искренней готовности соблюдать кодекс поведения ЕС и правила лоббирования.

Еще один пример не внесенных в реестр прозрачности данных — десятки миллионов евро, потраченные Meta в социальных сетях на рекламные кампании, которые были нацелены на европейское политическое сообщество в Брюсселе и национальных столицах. Эти действия и бюджеты никогда не учитывались в реестре ЕС — якобы потому, что это была «реклама», а не лоббирование.

Все эти примеры показывают, что реестр прозрачности ЕС сегодня стал фиговым листом, который прикрывает большую часть тайного лоббирования в Брюсселе. Особенно неприятно, что некоторая часть этой торговли влиянием узаконена в самом сердце европейских институтов. Так к примеру, издание Politico недавно показало, что EU40 — платформа молодых депутатов Европарламента — на самом деле является схемой «вы спонсируете меня, я даю вам доступ к тому или иному евродепутату».