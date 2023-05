Умерла певица Тина Тернер

«Тина Тернер, "Королева рок-н-ролла", мирно скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Куснахте под Цюрихом, Швейцария. Вместе с ней мир теряет легенду музыки и образец для подражания» — говорится в заявлении.

Тина Тернер — американская певица, обладательница 12 премий «Грэмми». Она исполняла такие песни как The Best, Goldeneye, What's Love Got to Do with It, Typical Male.

Последние годы жизни певица боролась с раком. Болезнь диагностировали в 2016 году, годом позже Тернер перенесла трансплантацию почки.

Певица стала известна во время своего брака с музыкантом Айком Тернером. Именно с ним она выпустила свою первую популярную песню — A Fool in Love. За этим последовали хиты It’s Gonna Work Out Fine, I Idolize You и River Deep, Mountain High.

Однако брак оказался неудачным. Айк Тернер избивал свою жену. Одновременно с этим карьера певицы пошла на спад.

Разорвать отношения с мужем Тина Тернер смогла после того, как обратилась к буддизму.

«Раньше я не понимала, почему мне приходится терпеть столько жестокости, ведь я не сделала ничего, чтобы заслужить это. После того как я начала практиковать буддизм, я поняла, что мои трудности могут дать мне миссию — цель. Я увидела, что, преодолевая свои препятствия, я могу построить нерушимое счастье и вдохновить других на то же самое», — рассказала она в интервью.

Их история легла в основу сюжета байопика «На что способна любовь», снятого Брайаном Гибсоном. Фильм был дважды номинирован на премию «Оскар» и выиграл «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль».

После развода с мужем певица вернулась на вершины чартов. Ее альбом «Break Every Rule», выпущенный в 1986 году, был продан в количестве девяти миллионов копий по всему миру.

В 1991 году Тину Тернер и ее бывшего мужа включили в Зал славы рок-н-ролла.

После этого она выпустила еще несколько успешных альбомов и съездила в несколько туров.

Последние годы певица жила в Швейцарии.