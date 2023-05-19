Новая кукла наследника Тутти

Нет, злодеев, в принципе, пруд пруди, в крайнем случае можно и новых придумать, но злодеи знатные, патентованные, отъявленные, на которых с конца марта пляшет программа «Куклы наследника Тутти», явно на исходе. Практически вся мировая элита за два месяца в ежедневном эфире подверглась безжалостному разбору и жестокому осмеянию экспертами студии — полиграфологами, астрологами, верификаторами правды и лжи. Джо Байден, объявленный одновременно и самим наследником Тутти, и куклой наследника Тутти, открывал эту портретную галерею мировых злодеев. Потом один за другим пошли его «марионетки»: Алексей Арестович («Геббельс для Зеленского»), Эммануэль Макрон («Чей-то внук»), Виктория Нуланд («Печенькина мать»), Урсула фон дер Ляйен («Чужие звезды злой медведицы»), Олаф Шольц («Обыкновенный шольцизм»), Хиллари Клинтон («Акула брюхом вверх»), Илон Маск («Кто ты?»). И это, как принято говорить, далеко не полный перечень заправил мировой закулисы, от которых буквально стонут страны и народы. Все они личности хоть и, по версии нашего ТВ, омерзительные, но всё-таки масштабные, влиятельные. Иначе как бы они заставили весь мир плясать под свою дудку (сами, в свою очередь, выделывая кренделя под дудку «наследника Тутти»). А на этой неделе программа неожиданно доскреблась до… Гордона. Не до нашего Александра, а до украинского Дмитрия, журналиста, блогера, бизнесмена, признанного в России террористом, экстремистом и иноагентом (любопытно, что плашка с указанием его иноагентства, которую по закону обязаны вешать СМИ при упоминании любого из иноагентов, в программе Первого канала отсутствовала. Все животные равны, но некоторые равнее). Что же общего у Гордона с сильными мира сего? А то, что, во-первых, он такая же, как они, «продажная марионетка», действующая по указке Лондона и Вашингтона, а, во-вторых, олицетворение всех пороков, которые только существуют на этом свете.

«Для него нет ничего святого. Ни-че-го!.. Именно для этого и существует наша передача — чтобы мы рассказывали правду: кто на что горазд, кто за что работает», — чеканит слова ведущая.

За пару месяцев ежедневного эфира Мария Бутина разгулялась и выстроила свой жутковатый образ, очень похожий на образ ведущей Марии Киселёвой из некогда популярной программы «Слабое звено»: скрипучий, пробирающий до мурашек голос, зловещий прищур, кривая презрительная улыбка, беспощадность к героям и весьма специфический оскорбительный для них юмор. Вообще количество насмешек, вылетающих из ее нежных уст, зашкаливает. Других участников шоу она тем более не ограничивает в употреблении разного рода оскорблений и ругательств. Выпуск про «главного украинского пропагандиста» называется «Редкий Гордон». Остроумно и свежо, не правда ли? Но Бутина предлагает и другой вариант названия: «Голосистый петушок» — с таким, знаете, намеком… А оказалось, так всё и выходит. На огромный экран в студии выводят фото Гордона, с обнаженным торсом качающего бицепсы в тренажерном зале, в трусах на пляже. «Вот как бы вы охарактеризовали мужчину, регулярно выставляющего свои обнаженные фото? Дорогие мужчины, как это можно назвать?» — спрашивает ведущая у своих мужественных экспертов. Вопрос, конечно, интересный и, мягко говоря, деликатный — обнаженный торс регулярно демонстрировали и другие известные миру «мачо», чья сексуальная ориентация сомнению как бы и не подлежит.

Но тот обнаженный торс — у кого надо обнаженный торс. Гордон же с обнаженным торсом — это, по Бутиной, «чистейший сексуально озабоченный мужик нетрадиционной сексуальной ориентации…

Мужик, который себя клеит на разные плакаты с обнаженным торсом и играет сиськами, это не вполне нормально», — выносит она свой беспощадный вердикт. Доказательств, как и положено в такого рода обличительных опусах, ноль. Да и не надо. Главное, что душок останется. Зрителям на заметку. А «дорогие мужчины» в студии просто плюются: «Это мерзость! Отвратительно! Чистейшей воды сатанизм! Дичайшая мания величия, основанная на комплексе неполноценности!» Приглашенная в студию женщина-стилист оценивает Гордона по одежке. Она на глаз определяет стоимость люксовых брендов на нем и его жене («Всё дорого-богато») и припечатывает обоих презрительным определением «колхозники», «два сапога пара». Впрочем, это всё цветочки — обнаженка, аляповатые наряды, самолюбование… Ягодки куда страшнее: лютый русофоб, аферист и мошенник, построивший свой бизнес на крови простых украинцев, миллионер, не гнушающийся грязных денег, трус, лицемер, спрятавший своих сыновей в Америке — подальше от поголовной украинской мобилизации, подлец, лжец, мерзавец и негодяй. И, наконец, «человек, с помощью которого уничтожается целая страна». Эксперт-политтехнолог, однако, не видит в этом ничего плохого: «Чем быстрее украинский проект будет закрыт окончательно, перевернется страница истории, тем будет лучше». Замечу, что наряду с самыми нелицеприятными оценками личности Гордона в программе также обильно цитируют его выступления в эфире, за которые в России на него заведены три уголовных дела, а другие российские СМИ за подобное цитирование рискуют получить (или уже получили) штрафы, блокировку и/или уголовные дела по тем же, что у Гордона, статьям. Но Первому каналу сам Минюст и СК не брат. Врага надо же знать в лицо (даже если большинство российских зрителей до этой программы вообще не имели о нем понятия).

«Журнашлюха… Марионетка самого низшего звена, которая выполняет лишь дешевые, самые преступные приказы», — резюмирует Бутина с искаженным от злобы лицом.