В Госдуму внесли поправки, разрешающие принудительно депортировать людей с оккупированных территорий

В Госдуму внесли поправки, разрешающие «принудительную и контролируемую» депортацию людей с территорий, где введено военное положение. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.

Законопроект позволит силовикам задерживать людей на 30 суток за нарушение «запретов и ограничений, установленных указами президента РФ» на территориях с военным положением. Осенью оно было введено на оккупированных «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях.

Помимо прочего, законопроект уточняет, что на территориях с военным положением референдумы и выборы не проводятся, за исключением случаев, если решение об их назначении принято по результатам консультаций с Минобороны России и ФСБ России. Кроме того, позволяется проводить референдумы как на всей территории, так и на отдельной ее части.

Как следует из думской базы, эти поправки были внесены в законопроект № 168783-8. Накануне их одобрил профильный профильный комитет Госдумы и направил на второе чтение, которое должно состояться уже завтра, 17 мая.

Законопроект внесли в Госдуму в июле прошлого года. В соответствии с ним первоначально предлагалось заменить понятие «член Совета Федерации» на «сенатор» в отдельных правовых актах в соответствии с поправками в Конституцию 2022 года. Он был принят в первом чтении 20 февраля этого года.