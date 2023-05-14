Никотиновое облако

В апреле Госдума приняла законопроект, запрещающий продажу вейпов и расходников к ним несовершеннолетним. Также документ предполагает ограничение рекламы электронных сигарет. Парламентарии планируют подготовить в уголовный и административный кодекс поправки, определяющие санкции за нарушение нового закона. А периодически отдельные депутаты высказываются за то, чтобы вовсе их запретить. Действительно ли вейпы настолько опасны, что их оборот надо регулировать в разы жестче, чем обычные сигареты? Разбиралась научный журналист и биолог Ирина Якутенко.

Взрывная мода Электронные сигареты, или вейпы, — альтернатива традиционным способам употреблять никотин. В вейпах исходное вещество представляет собой жидкость, которая нагревается до высоких температур, превращаясь в пар. И именно этот пар вдыхает человек. При традиционном же способе курения листья табака сжигают. Первый коммерчески успешный прототип современных вейпов появился в 2003 году, хотя задумка появилась еще в шестидесятых. Мгновенно ставшую популярной конструкцию разработал китайский фармаколог Хон Лик, который решил завязать с сигаретами после того, как его отец умер от вызванного курением рака легкого. Первые вейпы создавали пар, «выбивая» из находящейся под давлением жидкости крошечные капельки. Сначала вейпы появились на китайском рынке, но затем очень быстро распространились в США и Европе. В 2007 году в Великобритании появилась первая электронная сигарета, в которой пар создавался при помощи нагревательного элемента. Именно такой вариант вейпов приобрел наибольшую популярность и лег в основу всех последующих модификаций. Хотя Лик разрабатывал вейпы как замену традиционным сигаретам, по мере развития технологии появились и их безникотиновые аналоги. Кроме того, новый способ вдыхать различные вещества оценили любители каннабиноидов: в качестве источника тетрагидроканнабинола они используют конопляное масло. По данным исследований, распространенность такого способа употреблять производные марихуаны выросла с 6,1% в 2013 году до 13,6% в 2020-м. Но и обычные вейпы с каждым годом становятся всё более популярными, причем главными потребителями являются подростки.

Если в 2021 году в Великобритании электронные сигареты курили 11% всех 18-летних, то уже через год их стало 15%. Среди взрослых вейпы используют только 8%.

Пристрастие молодых людей к электронным сигаретам объясняется несколькими причинами. Во-первых, начиная с первых моделей, придуманных Ликом, в жидкость для вейпов помимо никотина добавлялись ароматизаторы, и сегодня ассортимент возможных вкусов исчисляется сотнями: от фруктовых и ментоловых до кофе со сливками, ванильного бурбона и мороженого. Рекламируя вейпы, производители всегда подчеркивают, насколько более приятным является процесс курения (рекламщики и любители вейпов говорят «парения») по сравнению с тем, что могут дать сигареты. Второй момент — стилистический. Устройства для вейпинга выглядят модно, а человек в густых клубах ароматного дыма — загадочно и авантажно. Кроме того, парить можно там, где обычное курение запрещено. Наконец, вейпинг не оставляет после себя противного табачного запаха. Третий момент: производители с самого начала продвигали вейпы как более безопасную альтернативу сигаретам и способ снизить употребление никотина, а то и вовсе отказаться от него. И именно по поводу этих двух пунктов у исследователей и медиков больше всего вопросов.

Что опасного в вейпах Утверждение о безопасности вейпов базируется на очевидном факте: так как в электронных сигаретах не происходит горения табака, человек не вдыхает смолы и угарный газ — два главных компонента помимо никотина, которые вредят здоровью курильщиков. Но при нагревании жидкостей для электронных сигарет — их называют э-жидкостями — образуются более 7000 различных компонентов, некоторые из них токсичны. Впрочем, точно сказать, сколько именно и каких веществ образуется при вейпинге, невозможно: хотя э-жидкости на 80-95% состоят из глицерина или пропиленгликоля, оставшиеся проценты могут очень заметно отличаться. Когда ученые исследовали пары, полученные из четырех смесей списка «Лучшие электронные сигареты 2014 года», они обнаружили десятки веществ, которых не было в описании химического состава жидкостей, предоставленном производителем.

Самые известные токсины, обнаруженные в составе вейповых паров, — формальдегид, ацетальдегид, акролеин, диацетил. Они являются канцерогенами и могут повышать риск некоторых других заболеваний.

Да и пары собственно глицерина и пропиленгликоля могут вызывать раздражение дыхательных путей. Но достаточно ли концентрации этих веществ и времени воздействия для того, чтобы отравляющее действие заметно проявилось? Несмотря на все страсти вокруг вейпов, на этот вопрос сегодня нет однозначного ответа. Мы точно знаем, что, например, формальдегида в паре электронных сигарет в десять раз меньше, чем в дыме обычных, а ацетальдегида и акролеина — меньше на два-три порядка. Но могут ли они в таких количествах быть опасны? Возможно, но для того чтобы это выяснить, необходимо много лет наблюдать за любителями вейпов, сравнивая состояние их здоровья со здоровьем конвенциональных курильщиков и некурящих. И даже в этом случае мы не будем уверены, какой именно компонент вызвал тот или иной неблагоприятный исход, так как для этого необходимы отдельные исследования с гораздо большей выборкой — только они позволят «вытащить» влияние одного компонента из многих сотен.

Вредные ароматы Возможно, в будущем такие исследования будут проведены, но пока у нас есть в основном данные о токсичности различных обнаруженных в вейповых парах веществ для культур клеток. И они показывают, что главную опасность представляют не продукты нагревания глицерина или пропиленгликоля, а вещества, образующиеся из ароматизаторов. Причем разные вкусовые добавки убивали клетки с разной эффективностью. Самыми токсичными оказались смеси Freedom Smoke Menthol Arctic, Global Smoke Caramel и Cinnamon Ceylon (последняя повреждала все клеточные линии). Дальнейшие исследования показали, что главное повреждающее действие оказывает именно компоненты смесей с ароматом корицы (cinnamon). В целом в 47 из 52 исследованных ароматических жидкостей обнаружились соединения, известные неблагоприятным действием на дыхательную систему.

Фото: Aston/Las Vegas Review-Journal/Tribune News Service via Getty Images

Расчеты показывают, что, например, количество вдыхаемого диацетила в стандартном вейпе может быть достаточным для того, чтобы вызвать хроническое поражение легких. Диацетил вызывает облитерирующий бронхиолит, также известный как попкорновая болезнь. Постоянное вдыхание токсина повреждает бронхиолы — самые маленькие воздушные трубочки легких, в результате они покрываются шрамами и не могут выполнять свою функцию. Впервые подобное заболевание было диагностировано у рабочих фабрики по производству попкорна, которые постоянно вдыхали пары диацетила: его добавляют, чтобы придать попкорну маслянистый привкус. Однако среди вейперов облитерирующий бронхиолит был зафиксирован всего один раз. 17-летний канадский юноша был доставлен в больницу с характерными симптомами, он много дней провел в реанимации на ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации — высокотехнологичном методе внешнего снабжения крови кислородом в ситуациях, когда легкие пациента почти не работают. — Прим. ред.). Спустя 47 дней молодого человека выписали, но его легкие, по-видимому, никогда не смогут функционировать в полную силу. Вероятной причиной поражения врачи и исследователи считают интенсивный вейпинг: подросток постоянно употреблял ароматизированные смеси, обычно добавляя в них тетрагидроканнабинол. Однако полной уверенности в причинно-следственной связи на сегодняшний день нет, особенно учитывая, что это единственный случай. Если говорить о более общих данных об острой токсичности вейпов, то их не так много.

Больше всего информации есть по Соединенным Штатам, где с 2019 года наблюдается заметный рост числа легочных поражений у людей, регулярно практикующих вейпинг.

За год в стране было выявлено 2506 подобных случаев, среди них несколько смертельных. Минимум 80% пациентов добавляли в жидкость для парения тетрагидроканнабинол (возможно, их было больше, но использование этого вещества в США незаконно, поэтому часть больных могли скрыть, что конкретно они употребляли), так что есть все основания полагать, что именно этот компонент, главным образом, связан с повреждением легких. Также под подозрением находится еще одна добавка — витамин Е в ацетилированной форме. Его используют как растворитель, и он был обнаружен во всех смесях с каннабисом. Сегодня исследователи не могут точно сказать, какой именно компонент э-жидкостей стал причиной поражения легких, как минимум потому, что 20% пациентов отрицают, что использовали вейпы с тетрагидроканнабинолом. Впрочем, имеется некоторое количество кейс-репортов, то есть описаний отдельных случаев негативных эффектов вейпинга, на основе только никотин-содержащих смесей. Постепенно появляются и статьи с описанием повреждающих системных эффектов. Например, в одной из подобных работ авторы показали, что попадающие в кровь вейперов вещества негативно влияют на состояние сосудов, повышая риски сердечно-сосудистых заболеваний, причем их воздействие отличается от воздействия веществ, попадающих в кровь при курении сигарет. Но опять же, оценить, когда и в какой степени эти риски реализуются в реальные проблемы, мы сможем только спустя годы. Общий консенсус научного сообщества пока таков: вейпинг, безусловно, оказывает негативное влияние на организм, но, по всей видимости, меньшее, чем конвенциональное курение, как минимум в краткосрочной перспективе. Более точно мы сможем оценить опасность после того, как появится много людей, годами употребляющих вейпы. Из-за меньшей стандартизации и огромного разнообразия смесей сложно вычленить наиболее опасные разновидности, за одним исключением — смеси, содержащие тетрагидроканнабинолы и витамин Е. Также под подозрением находятся некоторые ароматизаторы, особенно ментоловые и коричные.

Средство бросить курить? Но если с вопросом влияния электронных сигарет на здоровье пока нет полной ясности, как относиться к утверждениям производителей вейпов, что они являются безопасной альтернативой курению и даже способом отказаться от пагубной привычки? Очевидно, как минимум с сомнением. Во-первых, через некоторое время может оказаться, что вейпинг вредит организму и достоверно повышает риски различных заболеваний. А во-вторых, имеющиеся данные показывают, что вейпы не только слабо помогают отказаться от курения, но, похоже, наоборот, приучают огромное количество подростков вдыхать что-нибудь — в том числе никотин и каннабиноиды.

Фото: EPA-EFE/ERIK S. LESSER

Как мы уже упоминали, большинство потребителей вейпов — молодые люди, причем многие из них до того, как начали вейпить, раньше не курили. Среди всех вейперов 23% никогда не пробовали сигарет, а 63% людей, для которых вейп стал первым способом вдыхать что-то, оказались моложе 24 лет. В 2017 году в США электронные сигареты стали самым популярным среди подростков способом употреблять никотин. За следующий год количество старших школьников, использующих никотинсодержащие смеси для вейпинга, выросло с 11% до 21% — самый значительный рост доли использующих какие-либо вещества людей за всю историю наблюдений. Можно предположить, что, подсев при помощи вейпов на никотин, подростки со временем перейдут на обычные сигареты или как минимум начнут сочетать оба способа. Эту гипотезу подтверждают смешанные данные о попытках людей завязать с курением при помощи вейпов. Так, в одной из работ ученые наблюдали почти за 900 людьми, которые пытались бросить курить, используя либо никотин-заместительную терапию (никотинсодержащие пластыри, жвачки, пастилки, ингаляторы и так далее), либо электронные сигареты. Через год в первой группе полностью отказались от сигарет 9,9% участников, во второй — 18%, то есть в два раза больше. Кажется, что это успех, но есть одно «но»: среди тех, кто бросил курить благодаря пластырям или пастилкам, спустя год всего 9% продолжали использовать эти средства. В группе вейперов таких оказалось 80%.

Иными словами, эти люди не бросили употреблять никотин: они просто переключились с сигарет на вейпы.

Учитывая, что в стандартном картридже вейпов так называемого четвертого поколения содержится столько же никотина, сколько в пачке сигарет, успех такого переключения сомнителен. Кстати, создатель вейпов Хон Лик, планировавший при помощи своего изобретения завязать с никотином, так и не бросил эту привычку и теперь употребляет как обычные сигареты, так и электронные.