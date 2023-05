Режиссер за рулем автобуса

Устроители фестиваля надеются, что любимец публики Ди Каприо пройдет по красной дорожке. Трудно забыть беспрецедентный ажиотаж в 2019-м, когда Канны оккупировали поклонники Брэда Питта и Ди Каприо во время мировой премьеры тарантиновского хита «Однажды в Голливуде». Дворец фестивалей и конгрессов, в котором должен был состояться показ, окружила невиданная толпа. Счастливцы с билетами продирались к красной дорожке с боями под Treat her Right и Son of a Lovin' Man.

Журналисты выстраивались на пресс-показы в зал «Дебюсси» за три часа до начала сеанса. Эта гигантская шумиха подогрела интерес к фильму, обеспечив высокие кассовые сборы. Нынешние менеджеры из Apple следуют той же схеме. Выход фильма на экраны запланирован на конец этого года… поближе к Оскару.