Режиссер за рулем автобуса

«100 дней действий и гнева» Чем ближе открытие Каннского кинофестиваля — тем больше внимания к главному кинособытию года. И оно постоянно дает повод для дискуссий и пищу для скандалов. Например, фестивалю уже пообещали отключить свет. Французский профсоюз энергетиков, протестуя против пенсионной реформы, грозит оставить Каннский кинофестиваль без электричества, объявив программу «100 дней действий и гнева».

Айрис Кноблох. Фото: Francois Durand/Getty Images

Впервые за 75-летнюю историю Каннского фестиваля его президентом стала женщина — продюсер из Германии Айрис Кноблох. Почему многих фраппировал этот выбор? Вовсе не из-за мизогинии. Во-первых, Кноблох в большей степени занимается бизнесом (она была гендиректором WarnerMedia), нежели чем искусством, из-за чего ее уже превентивно подозревают в конфликте интересов. Во-вторых, распространено мнение, что главой легендарного фестиваля должен быть представитель Франции. Айрис Кноблох сменила на этом посту журналиста, актера и продюсера Пьера Лескюра, пообещав «приложить все силы, чтобы фестиваль сохранил свое влияние в мире культуры». Сохранится ли влияния Канн на мировую культуру — вопрос открытый, но вот французских фильмов, которые нередко проходили в конкурс по негласной квоте, ощутимо меньше.

«Старый дуб» и «Свет будущего» Когда кинофестиваль представил конкурсную программу, стал очевиден перебор с «тяжеловесами» — режиссерами старшего поколения. Кен Лоуч, которому скоро 87, снял фильм с символичным названием «Старый дуб». Так называется единственный паб в уэльсской деревне, выживший после закрытия шахт. Перемен здесь не ждут, но они приходят сами вместе с потоком иммигрантов.

Кадр из фильма «Прекрасныe дни». Фото: Kinopoisk

77-летний Вим Вендерс расскажет в «Прекрасных днях» историю токийского чистильщика туалетов по имени Хираяма (Кодзи Якусё), страстного меломана и книжника. А больше чистоты Хираяма любит деревья и фотографирует их. Марко Беллоккьо в «Похищенном» вспомнит реальный сюжет: как шестилетнего еврейского мальчика Эдгардо Мортара в 1858 году полиция забрала у родителей и передала под опеку папы Пия IX, чтобы воспитать как католика. Тогда Болонья входила в состав теократического государства — Папской области. Вопрос идентичности и свободы совести с давних времен привлекает внимание авторского кино. Нанни Моретти представит новую работу «Свет будущего», или «Солнце будущего». Его ретрокомедия посвящена цирку, кинематографу 1950-х и его столице — вечному городу Риму. И, конечно же, прошлое, по мнению Моретти, намного прекрасней настоящего, не говоря уже о будущем. Аки Каурисмяки снял послесловие к своей «Пролетарской трилогии» («Тени в раю», «Ариэль», «Девушка со спичечной фабрики»). Фильм «Мертвые листья» о случайной встрече и расставании в ночном Хельсинки. История не имеет прямого отношения к предыдущим фильмам. Но тема та же: мир глазами маленького человека. Главные роли исполняют Алма Пёюсти и Юсси Ватанен. Роль собаки, как всегда, предназначена собственной собаке режиссера, на этот раз ее зовут Альма. Остается надеяться на порох в пороховницах и новое вино в старых мехах. Не будем впадать в эйджизм — проявление личных предрассудков. Как говорит Тильда Суинтон, «возраст — смешная вещь. Мы живем в обществе, где считается, что для всего есть свое время.

И если упустил шанс сделать что-нибудь, то уже не сможешь вернуть его никогда. Уверена, что вcё это неправда:

если вы недостаточно зажигали в двадцать, вы можете оторваться в сорок. Если не смогли в сорок, то сделайте это в шестьдесят. Поздно не бывает никогда!» Классики, возвращающиеся в Канны, неоднократно нас удивляли. Почему бы им не сделать это снова?

Скорсезе, Ди Каприо и нефть Между прочим, мало кто сомневается, что кульминацией смотра станет спецпоказ в Каннах «Убийц цветочной луны» 86-летнего Мартина Скорсезе. Вот уж кто не разучился удивлять. В детективном вестерне стоимостью в 200 миллионов снова встречаются его любимые актеры: Роберт де Ниро и Леонардо Ди Каприо. А также Брендан Фрейзер, Лили Гладстоун, Джон Литгоу. Скорсезе — один из самых значимых режиссеров на Земле, он не из тех, кто соревнуется за призовые места в каннском марафоне. Последний раз его фильм участвовал в конкурсе в 1986 году. Это был комедийный триллер «После работы», уже тогда Мартин Скорсезе был назван «Лучшим режиссером». Новый фильм снят по мотивам документального криминального романа американского журналиста Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Его события разворачиваются в двадцатые годы ХХ века.

Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны». Фото: Kinopoisk

Устроители фестиваля надеются, что любимец публики Ди Каприо пройдет по красной дорожке. Трудно забыть беспрецедентный ажиотаж в 2019-м, когда Канны оккупировали поклонники Брэда Питта и Ди Каприо во время мировой премьеры тарантиновского хита «Однажды в Голливуде». Дворец фестивалей и конгрессов, в котором должен был состояться показ, окружила невиданная толпа. Счастливцы с билетами продирались к красной дорожке с боями под Treat her Right и Son of a Lovin' Man. Журналисты выстраивались на пресс-показы в зал «Дебюсси» за три часа до начала сеанса. Эта гигантская шумиха подогрела интерес к фильму, обеспечив высокие кассовые сборы. Нынешние менеджеры из Apple следуют той же схеме. Выход фильма на экраны запланирован на конец этого года… поближе к Оскару.

Учительница и ее ученик В программе много звездных режиссерских имен, причем не только в категории «классики». «Май декабрь» — новый фильм Тодда Хейнса («Темные воды», «Кэрол»). Неподражаемая Джулианна Мур играет женщину-педагога, которая вступила в связь с несовершеннолетним азиатско-американским студентом (Чарльз Мелтон). Спустя годы за этой парой, воспитывающей близнецов, и их отношениями наблюдает некая актриса (Натали Портман), решившая изучить эту диковатую историю. Формально сюжет «Монстра» Хирокадзу Корээда («Магазинные воришки») — про школьный инцидент между учительницей и учеником. Но, зная способность режиссера из простых сюжетов складывать новые смыслы и метафоры, можно предположить, что социальный аспект — лишь ракурс для постижения сложных взаимоотношений. Сценарий написал Юдзи Сакамото, а музыку — Рюити Сакамото. Автор музыки к шедеврам Бернардо Бертолуччи, Педро Альмодовара, Луки Гуаданьино, Нагисы Осимы, Оливера Стоуна. Среди его созданий — саундтреки фильмов Бертолуччи «Последний император», «Маленький Будда», «Под покровом небес». Он оказал огромное влияние на современную музыку. Выдающийся композитор умер совсем недавно, в марте 2023-го. Сакамото — лауреат всех возможных премий, от «Оскара» до «Грэмми». Австрийская постановщица Джессика Хауснер — тоже из каннской номенклатуры. Начиная с «Интер-вью», тогда получившего приз в студенческом конкурсе, она постоянный участник фестиваля. Трижды ее фильмы были в «Особом взгляде», а в 2019-м фантастический хоррор «Малыш Джо» о попытках «вырастить цветок счастья и доверия», который оказывался ядовитым, участвовал в конкурсе, и актриса Эмили Бичем была удостоена приза за лучшую женскую роль. О новой картине «Клуб Зеро» гуляют весьма причудливые слухи. Его события разворачиваются в школе-интернате. Новая учительница (в главной роли Миа Васиковска) начинает реформу школьного питания. А еще в этой школе существует закрытый тайный «Клуб Зеро». Великолепный Уэс Андерсон в 2021 году представлял в Каннах яркую лоскутную композицию «Французский вестник». Фильм повествовал о редакции вымышленного американского еженедельного журнала The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, офис которого расположен во Франции. Новая картина — снова отчасти мокьюментари. О съезде студентов и астрономов в 1955 году, прерванном инопланетными существами.

И, как любит Андерсон, в его фильме звезды кружат хоровод: Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Стив Карелл, Тильда Суинтон, Джеффри Райт.

И это только часть кастинга.

Кадр из фильма «Химера». Фото: Kinopoisk

Лично я очень жду новую работу всегда непредсказуемой Аличе Рорвахер, которая представит на фестивале свой первый фильм после удивившего всех в 2018-м изумительного «Счастливого Лаззаро». Ее новая картина «Химера» — об археологах, работающих в Италии, которые вовлечены в торговлю древностями на черном рынке. Изабелла Росселлини в роли оперной певицы на пенсии по-прежнему хороша. Джош О’Коннор («Корона») играет молодого британского археолога.