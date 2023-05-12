США обвинили ЮАР в поставке вооружений России. Власти страны заявили о начале расследования

США обвинили Южно-Африканскую Республику в поставках оружия России в рамках «секретной военно-морской операции». Об этом сообщает Financial Times.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «очень обеспокоена» сообщениями о возможной поставке оружия России со стороны ЮАР, пишет немецкая газета Handelsblatt. По словам Бербок, «любой, кто поставляет оружие России, продлевает агрессивную войну, которая нарушает международное право».

В пятницу РИА Новости сообщило, что МИД ЮАР выразит протест американскому послу после его заявлений о возможных поставках оружия России со стороны ЮАР.

По данным новостного портала africanews.com, в четверг посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что страна передала боеприпасы и оружие России при помощи российского грузового судна Lady R, которое в декабре три дня «тайно причалило» к военно-морской базе Саймонс-Таун недалеко от Кейптауна.

«Мы отмечаем, что состоялась стыковка грузового судна, <…> которое загрузило оружие и боеприпасы в Саймонс-Тауне, когда возвращалось в Россию», — привел южноафриканский телеканал News24 слова Бригети.

Также посол сказал, что высокопоставленные американские чиновники испытывают «глубокую озабоченность» по поводу инцидента, который «не предполагается в рамках действий страны, придерживающейся нейтралитета» в поддержке какой-либо из сторон в рамках войны России в Украине.

В Госдепартаменте США заявили, что власти страны подняли этот вопрос непосредственно перед официальными лицами ЮАР. Пресс-секретарь Ведант Патель сказал: