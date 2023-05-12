США обвинили ЮАР в поставке вооружений России. Власти страны заявили о начале расследования

США обвинили Южно-Африканскую Республику в поставках оружия России в рамках «секретной военно-морской операции». Об этом сообщает Financial Times.
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «очень обеспокоена» сообщениями о возможной поставке оружия России со стороны ЮАР, пишет немецкая газета Handelsblatt. По словам Бербок, «любой, кто поставляет оружие России, продлевает агрессивную войну, которая нарушает международное право».
В пятницу РИА Новости сообщило, что МИД ЮАР выразит протест американскому послу после его заявлений о возможных поставках оружия России со стороны ЮАР.
По данным новостного портала africanews.com, в четверг посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что страна передала боеприпасы и оружие России при помощи российского грузового судна Lady R, которое в декабре три дня «тайно причалило» к военно-морской базе Саймонс-Таун недалеко от Кейптауна.
«Мы отмечаем, что состоялась стыковка грузового судна, <…> которое загрузило оружие и боеприпасы в Саймонс-Тауне, когда возвращалось в Россию», — привел южноафриканский телеканал News24 слова Бригети.
Также посол сказал, что высокопоставленные американские чиновники испытывают «глубокую озабоченность» по поводу инцидента, который «не предполагается в рамках действий страны, придерживающейся нейтралитета» в поддержке какой-либо из сторон в рамках войны России в Украине.
В Госдепартаменте США заявили, что власти страны подняли этот вопрос непосредственно перед официальными лицами ЮАР. Пресс-секретарь Ведант Патель сказал:
«У США есть серьезные опасения по поводу стоянки российского грузового судна, находящегося под санкциями, в военно-морском порту ЮАР в декабре прошлого года.
Мы совершенно четко заявили, что ни одна страна не должна оказывать поддержку незаконной и жестокой войны России в Украине».
На сайте МИД ЮАР в четверг появилось заявление президиума, в котором говорится, что «высказывания американского посла подрывают дух сотрудничества и партнерства».
«На сегодняшний день не было представлено никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения. Правительство обязалось провести независимое расследование под руководством судьи в отставке».
В пресс-релизе, подписанном пресс-секретарем президента ЮАР Винсентом Магвеня, сказано, что в ходе встреч делегации ЮАР с официальными лицами США было достигнуто соглашение, что американские спецслужбы предоставят все имеющиеся у них доказательства.
«Поэтому вызывает разочарование, что посол США занял контрпродуктивную публичную позицию,
которая подрывает достигнутое понимание по данному вопросу и очень позитивные и конструктивные контакты между двумя делегациями», — сказано в заявлении.
Как отмечает Financial Times, Южная Африка заявила, что в этой войне она занимает нейтральную позицию, однако правительство ЮАР «находится под давлением из-за признаков того, что оно отдает предпочтение России, например, проводя в этом году совместные военно-морские учения». Кроме того, президент Рамафоса направил приглашение президенту РФ Владимиру Путину посетить саммит лидеров стран БРИКС в Йоханнесбурге в августе после того, как МУС в Гааге предъявил ему обвинения в военных преступлениях.
В январе правительство ЮАР в январе заявило, что не одобряло какие-либо поставки оружия из ЮАР в Россию с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.