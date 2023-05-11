Уральский Чикаго и Святой Диссидент

Отношения России с Америкой — вечный Love—Hate relationship. Односторонний, потому что в Америке российская поп-культура почти неизвестна и уж точно не провоцирует скандалов; в России — всё наоборот. Стоит выйти серии «Гриффинов» про Челябинск, «Уральский Чикаго», с депрессивно-радиоактивными улицами, статуей полуголого Путина, фабрикой троллей, репой и водкой, газетой «Россия вчера» и т.п. и т.д., как началось — запретить, снять мультфильм на мультфильм в ответ, Госдума комментирует, Новосибирск оскорблён!

Они все конечно скажут, что проблема в «провокации против России», «осознанной работе против нашей страны», «информационной войне через художественные произведения». Этот набор штампов известен и скучен, обсуждать его неинтересно даже в шутку. На самом деле, представляется, проблема в другом — не в создании «негативного образа России» (что бы это ни значило), а в недостаточных усилиях, которые западная поп-культура прилагает для этого.

Судите сами: в обоих обсуждаемых сериях российская сюжетная линия — всего лишь одна из двух, причём в первой — даже не главная, ей уделено совсем немного экранного времени. Всего лишь три основных героя «Гриффинов» отправляются в Россию в 19-ой серии 21-го сезона, причём двое тут же её покидают, и в 20-ой серии там остаётся уже одна только Мег (которую, к слову, озвучивает Мила Кунис).

Кадр из эпизода «Уральский Чикаго»

Кроме того, острой социально-политической критики именно современной России, России образца 2022-23 годов, в сериале страшно не хватает. Упоминаний Украины и войны всего три — причём первое сделано в издевательском ключе, когда один из героев спрашивает, «не поехать ли нам в Россию?», другой отвечает

— «Как же мы туда поедем, это же воюющая страна, она ведёт войну с Украиной», на что следует саркастично издевательское — «Да неужели?..»

Второй раз в кадре появляется украинский флаг, и мужчину, который его держит, избивают какие-то нквдшники. В третий и заключительный раз священник в храме, благословляя брак, рядом с «объявляю вас мужем и женой» провозглашает «Украину частью России». На этом — всё. Отравление оппозиционеров — сюжеты времён «Новичка», ОМОН отлавливающий несогласных за посты в соцсетях — последних лет десяти, если не больше; хакеры, сидящие в полуразвалившихся избах — вмешательство в выборы в США, 2016 год. Нефтяные вышки по фонам, разруха, грязь, тотальное пьянство и желание «жениться для гринкарты» — надо всем этим смеялись ещё в 90-ые.

Кадр из эпизода «Уральский Чикаго»

Парадоксальное оскорбление, которое наносит «русофобный» образ России в мультфильме настоящий официозной России — не в том, какая жуть творится в этой карикатурной стране. В конце концов, в параллельном сюжете 20-ой серии в типичной американской школе директор из-за низких заработков решает заработать на производстве порнографии, и вместе с одним из героев—школьником превращает школьные классы в съёмочную порноплощадку. Да и в момент, когда героиня попадает в больницу Святого Отравленного Диссидента, русский хакер вдруг удивляется, что в такой «богатой и процветающей стране, как Америка», здравоохранение не является бесплатным и общедоступным. Настоящая «русофобия» здесь как бы в том, что Россия снова не представляется таинственной, злой, милитаризованной и тоталитарной. В общем, помимо трёх вкраплений Украины, в ней по сравнению с изображением— имиджем десятилетней давности (с точки зрения авторов сериала) не изменилось примерно ничего. Президент всё такой же пожизненный, журналистов всё так же выбрасывают из окон, а люди пьют и бесятся на раздолбанных улицах на фоне «протекающего ядерного реактора».

«Можно вывезти девочку из Новосибирска, но не Новосибирск из девочки», — шутит естественную шутку Мег, оправдываясь тем, что посмотрела слишком много «мрачных видео в интернете».

Подхватывая, так и хочется спросить, «и в чём она не права?» Карикатурный образ России действительно не слишком сильно за последние десятилетия изменился в западной (и мировой) поп-культуре: как ни старается страна сменить имидж, стать зубастой, злобной и тёмной — получается лишь заменить условную «Москву» на условный «Челябинск», да и положить несколько новых геополитических шуток поверх слоёв старых и хорошо узнаваемых. К слову, интересно заметить, что карикатурный образ другой страны, часто выстебываемой в американских массмедиа — Китайской Народной Республики — как раз меняется, и довольно значительно. Чего стоит один только нарратив про то, как китайцы подкупили Микки Мауса (корпорацию Дисней).

Кадр из эпизода «Уральский Чикаго»