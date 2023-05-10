Этот матч двух лучших клубных команд мира был выставкой достижений футбольного хозяйства. Всё, чем прекрасен современный футбол и чем он является, мы могли увидеть в первой полуфинальной игре испанского «Реала», в начальном составе которого был один испанец, и английского «Манчестер Сити», в составе которого было трое англичан. Учитывая, что испанскую команду тренирует итальянец Анчелотти, а английскую испанец Гвардиола, мы можем сказать — перед нами был футбол глобальный и космополитичный, футбол, в котором национальные корни отмерли. И действительно, время, когда существовали национальные стили игры, ушло. На вершинах игры нет итальянского защитного футбола, немецкого волевого, голландского тотального, а есть один высокоэффективный, технологичный футбол, вобравший в себя все достижения национальных школ. Но это не значит, что теперь все играют одинаково — это значит, что выросла роль тренера, который на основе унифицированных подходов и научных методов приносит в игру уникальную философию и неповторимое искусство. Гвардиола — творец систем. «Тактика — это игроки», — однажды сказал он. Это значит, что в каждом клубе, куда он приходил — «Барселона», «Бавария», теперь «Манчестер Сити» — он каждый раз создавал новую систему, исходя из тех игроков, которые у него были. Но всем его системам присущи две характеристики: захват мяча и захват пространства.

Систему Гвардиолы мы видели во всей её силе и красоте в первые полчаса игры, когда «Манчестер» в образцовом равномерном движении захватил три четверти поля, мяч и инициативу.

Великий «Реал» отбивался на кусочке поля вокруг своей штрафной, придавленный силой, придушенный прессингом — но не растерянный. Эта команда унаследовала от своего тренера Анчелотти терпение и мудрость. Иногда это одно и то же.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти реагирует во время полуфинального футбольного матча первого матча Лиги чемпионов УЕФА между «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания, 9 мая 2023 года. EPA-EFE/Juanjo Martin

Анчелотти всегда спокоен. В костюме, жилете и при галстуке, он флегматично жуёт резинку и наблюдает за игрой. Гвардиола может припадать на колено, садиться на корточки и с напряжением, а иногда и с тоской в карих испанских глазах смотреть в сторону своей или чужой штрафной, но Анчелотти никогда не меняет ни своего внешнего вида, достойного аристократа, ни своего спокойного отстранения от игры. Он за ней наблюдает, уверенный в том, что его профессионалы всё знают и всё могут. Никакого волнения не было в нём в эти первые полчаса игры, когда атаки «Сити» накатывались как валы на оборону «Реала», грозя сломать её. Но не сломали.

В игре команд Анчелотти всегда есть неожиданность. Этот великий клубный тренер, никогда не тренировавший сборные и четыре раза выигравший Лигу чемпионов,

каким-то чудом умудряется оставлять степени свободы в жёстких схемах и давать место и время для импровизаций в обусловленной тактикой игре. В «Реале» у него есть прирождённый импровизатор Винисиус, который способен расцветать посреди бетона и асфальта. Он — будоражащий элемент в точной системе элементов современного футбола, он — соль, придающая вкус игре, он — талант быть острым в момент, когда всё вокруг засушено, замуровано, засохло и стало пресным. Именно это мы видели в игре против «Манчестера». Дело не только в голе, который Винисиус, на огромной скорости сместившись со своего левого края в центр, забил великолепным ударом. Дело во всей совокупности его игры, когда он убегал по бровке, а за ним гонялись то два, то три защитника, дело в его геометрически идеальном пасе на Бензема, едва не приведшем ко второму голу, и дело в его попытке сделать финт, который очень ценится в дворовом футболе и редко встречается на столь высоком уровне. Вместе с ним такую же игровую дерзость проявлял Камавинга, который вдруг устремлялся в атаку, размахивая заплетёнными в косу волосами. И вышедший на замену Чуамени — ещё один француз в испанском «Реале» — тоже не стал жаться назад и дрожать от ответственности, а как вышел — так сразу и зарядил по воротам от души.

Нападающий «Манчестера» Эрлинг Хааланд (слева) и Антонио Рюдигера из «Реала» (справа) в конце полуфинального футбольного матча первого матча Лиги чемпионов УЕФА между «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» в Мадриде, Испания, 9 мая 2023 года. EPA-EFE/Rodrigo Хименес

Игра высокого класса всегда происходит на нескольких уровнях.

Один уровень — противоборство тренеров Анчелотти и Гвардиолы, их идей о соотношении системы и импровизации, другой уровень — противоборство механизмов,

соревнование в степени отладки и в тактической сложности, когда фулбекам «Манчестера», внезапно выдвигающимся вперёд, противостоит огромное, неприметное и исключительно важное движение уругвайца Вальверде. Но все предвкушали и ещё один уровень — громкое и явное соревнование центрфорвардов Бензема и Холанда. Все ждали его! Эти двое прирождённых забивал должны были превратить игру в феерию и сыпать ударами и голами. И что же? Это не сбылось! Сбылось другое, сбылась коллективная защита и нейтрализация тех, кого, как кажется, удержать нельзя. Для искушённого зрителя такая мастерская защита доставляет не меньшее наслаждение, чем пригоршня голов. Бензема оказался в коконе, все пасы ближних игроков в его сторону были отрезаны. Дошло до того, что Кроосу пришлось давать ему мяч из удаления метров в тридцать, и он идеально выдал его со штрафного — над кучей игроков на мгновенье возникла голова Бензема, но это и всё. Пушка «Реала» не стреляла, Гвардиола и его люди обрезали подвоз ядер. Но с Холандом, суперпушкой «Манчестера», всё обстояло ещё хуже. Анчелотти создал яму, в которую он всё время проваливался. Холанд выпадал из игры на десять минут, на четверть часа. Исчезал напрочь, а потом выбирался и в короткие мгновенья с отчаянной силой размашистыми шагами безуспешно рвался вперёд. Огромный норвежец трепыхался в защитных линиях «Реала» и не мог выбраться. Огромный Рюдигер придавливал его и словно делал меньше. Лишь однажды он вырвался и в полумоменте пытался пробить, но мы запомнили не его удар, а алую бутсу Алаба, который выбил мяч в филигранном и стремительном подкате. И разочарование на лице Холанда. Почти печаль.