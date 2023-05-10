«Лаборатория публичной социологии»: россияне, не высказывающиеся против войны в Украине, хотят ее прекращения

Согласно исследованию независимого объединения «Лаборатория публичной социологии», которое провели осенью и зимой 2022 года, «не-сторонники» войны России в Украине также выступают за прекращение боевых действий —желательно, на условиях, «благоприятных для России». «Новая газета Европа» ознакомилась с полным текстом исследования. По данным экспертов, весной 2022 года «не-противников» войны можно было условно разделить на ее сторонников и сомневающихся. Однако через полгода после полномасштабного вторжения России в Украину такое деление потеряло смысл: большинство информантов поддерживают одни аспекты войны и недовольны другими.

«Они как бы и сторонники войны, и ее противники одновременно.

Причем эти информанты поддерживают войну пассивно, безрадостно, как необходимое зло, которого в идеальной ситуации они предпочли бы избежать», — говорится в докладе. При этом, среди них все еще есть убежденные сторонники войны и те, кто сомневаются в ее поддержке, пишут социологи. Однако осенью и зимой 2022 года, согласно результатам исследования, главным желанием «не-противников» войны было «ее прекращение, впрочем, желательно, на условиях, благоприятных для России». В то же время, затягивание войны кажется им наименее желательным, но самым реалистичным сценарием развития событий. «Даже победы России эти люди хотят не потому, что верят в позитивные изменения после нее, а потому, что проигрыш кажется им еще большей катастрофой. Это снова свидетельствует о том, что

значительная часть поддержки войны в современном российском обществе — пассивная», — сказано в исследовании.

Также результаты исследования показали, что объявление Кремлем мобилизации в сентябре 2022 года не повлияло на готовность россиян поддерживать войну. «Большинство информантов, критикуя мобилизацию, одновременно находят ей оправдания как печальной, но вынужденной мере: в ситуации неудач на фронте и затягивания конфликта российской армии просто не хватает людей», — пишут социологи. По их данным, для «далеких от политики» россиян недовольство мобилизацией не равнозначно недовольству войной РФ в Украине. Кроме того, они смотрят на мобилизацию «с долей фатализма: чему быть, тому не миновать».