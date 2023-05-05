Протоколы российских мудрецов

«Если задержка или потеря пакетов в TCP происходит в размере одного процента, то TСP восстанавливает эти пакеты в течение 360 секунд. Мы восстанавливаем [за] 5,7 секунды». (Александр Селютин, председатель совета директоров ГК ООО «Техноджет»)

Не успели 28 апреля 2023 года пробить кремлевские куранты, как аккурат в 00 часов 4 минуты ТАСС уполномочился заявить: «Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью развивать собственные протоколы связи взамен зарубежных TCP/IP для обеспечения технологического суверенитета и независимости страны». Когда прочитал, сразу даже ушам не поверил. TCP/IP — это же не протокол, а стек, то есть, мягко говоря, набор протоколов: TCP, UDP, DCCP, SCTP, RSVP, QUIC, IP, ICMP, NDP, ECN, IGMP, PPP, MAC, BGP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IMAP, IRC, LDAP, MGCP, MQTT, NNTP, NTP, OSPF, POP, PTP, ONC, RPC, RTP, RTSP, RIP, SIP, SMTP, SNMP, SSH, Telnet, TLS/SSL, XMPP. Это мы лишь начали перечисление, прошлись по самым верхам, а сколько в наборе всего протоколов, даже боюсь себе представить: только по номерам портов можно различить 65 535… Всё это хозяйство лучшие представители инженерной мысли планеты (не только США и военного ведомства DARPA, а именно всей планеты) созидали, доводили до ума и совершенствовали ровно 50 лет (с 1972 года). И вот 27 апреля 2023-го в государстве под названием Российская Федерация человек по имени Александр Селютин пришел к главе государства под тем же названием и сказал, что у нас есть «собственные протоколы передачи данных, внедрение которых позволит отказаться от использования стека американских сетевых протоколов TCP/IP». И эти «наши собственные протоколы» (я всё ещё продолжаю не понимать, какие конкретно из десятка тысяч?) — лучше. Почему лучше? Потому что — цитирую человека по имени Александр Селютин —

«если задержка или потеря пакетов в TCP происходит в размере одного процента, то TСP восстанавливает эти пакеты в течение 360 секунд. Мы восстанавливаем [за] 5,7 секунды».

Ну то есть мы быстрее восстанавливаем, когда всё падает. У них TCP падает на 6 минут, у нас эрегирует практически сразу. Я даже подумал, что речь вообще идет не о каком-то жалком стеке протоколов интернета, а о современном Приапе. Что нужно, чтобы поднять упавший TCP? Мне стыдно за такой вопрос, потому что он явно риторический и откровенно не русский. Ответ директора российского предприятия, совершившего невиданный технологический прорыв, утвердил меня в стыде моем: «Конкретно нужно финансирование, нужно решение об утверждении хотя бы на равных правах российского протокола связи с американскими сетевыми протоколами». Глава государства директора предприятия, совершившего невиданный технологический прорыв, горячо поддержал: «Если у вас продвинутые есть предложения, свои собственные, конечно, надо сделать всё, чтобы их поддержать. Это и суверенитет технологический, и лучшая конкурентоспособность, и независимость. Обязательно будем помогать». Я давно зарекся влезать в абсурдные сюжеты. Но в данном случае не в силах удержаться от реплики, потому что о «суверенизации» российского цифрового информационного пространства писал много и пылко. Доказывал коллегам-айтишникам, что их высокомерная уверенность в невозможности построения суверенного Рунета, призванного оградить русские «традиционные ценности» от «тлетворного влияния Запада», основана на инженерном снобизме и непонимании собственного народа (здесь и далее курсив автора. — Прим. ред.). Все вот эти глупости про «Россию как неделимую часть Европы». Сегодня с прискорбием вынужден констатировать, что мои прогнозы о цивилизационной и культурологической возможности самоизоляции Рунета подтвердились реальностью. Вот показательная цитата из моей статьи «Золотой щит России», опубликованной в журнале «Секреты бизнеса» в апреле 2018-го: «Можно ли построить «Золотой щит» с учетом технологических и финансовых сложностей? Несомненно, можно. Вызовет ли изоляция Рунета недовольство населения из-за того, что граждане страны потеряют доступ к иностранной информации? Однозначно не вызовет. Причем дело даже не в том, что уровень знания иностранных языков в России составляет 15% (для сравнения: в Евросоюзе — 56%), а в том, что в общественном сознании, вынужденно вогнанном в оборонное состояние, крепко укоренено представление о собственном моральном превосходстве над всем окружающим сегодня миром.

А ради «правды» и «справедливости» русский человек пойдет на любые лишения… Ну, почти любые».

На портале Роскомсвободы читатели «Новой-Европа» могут самостоятельно ознакомиться с экспертными оценками очередной байки из сколковского склепа про «детисипиайпизацию» России.

Мнения экспертов предсказуемым образом сводятся к насмешкам над невежеством чиновников («мошенники позвонили технически неграмотному пожилому человеку и развели его на деньги байками про «технологический суверенитет»») и к констатации технической невозможности реализации «русского стека протоколов» (хотя бы потому, что TCP/IP — это не только десятки тысяч протокольных стандартов, но и море сложнейшего оборудования, которое в РФ не производится).

Итак, очевидных суждений у нас два. Россия культурно и цивилизационно созрела для самоизоляции под прикрытием собственного «Золотого щита» (идея моей статьи 2018 года). Создание домотканого TCP/IP — дичайшая в технологическом и практическом отношении химера (справедливая критика экспертов, опрошенных Роскомсвободой). Есть ли сегодня что-то неочевидное? Полагаю, таким неочевидным суждением может стать опровержение коды той же статьи «Золотой щит». В 2018 году мне казалось, что, вопреки культурологической и цивилизационной готовности населения РФ лечь под идею «суверенизации Рунета», реализовать эту суверенизацию не получится по прагматическим соображениям: «Посмотрим теперь, что должен будет защищать «Золотой щит России». Традиционные русские ценности? Что ж, поверим, что власть на самом деле защищает не собственное право покупать дворцы на Лазурном Берегу и учить детей в Лондоне, а радеет о духовном превосходстве нации. Замечательно! Изолируем Рунет от мира и… что даем взамен?! Где русские аналоги Baidu, Baikei, Qiyi, Taobao, WeChat, Alipay, Alibaba?! Где полноценные заменители Twitter, YouTube, AliExpress, Amazon, Apple Music?

Самое главное: где адекватная замена колоссального потока материальных благ, практически на 100% поступающего «из-за бугра»? Где российские макбуки, айфоны, айпады, не говоря уж про мерседесы, тойоты и ренджроверы?

Привлекательных товаров нет, массовых сервисов нет. Есть нефть. Есть газ. Есть цензура. Всё. Как в подобных условиях прикажете изолировать Рунет? Вернее, ради чего? Что мы будем «экономически защищать»? Какое цифровое «импортозамещение»? «Яндекс», «Йотафон» и антивирус Касперского? В общем, можно спать спокойно: «Золотого щита России» не будет».

С высоты «зияющих высот» 2023 года хочу полностью опровергнуть собственный вывод о невозможности создания «Золотого щита»! Легкость, с которой элиты отказались от «дворцов на Лазурном Берегу» (пусть даже и вынужденно — под гнетом конфискаций), равно как и легкость, с которой народные массы обходятся сегодня без макбуков, айфонов, айпадов, мерседесов, тойот и ренджроверов, не говоря уже о безразличии к отключению интернет-прелестей, служит горьким укором моей трагической недооценке важности для народа привитой ему «иллюзии собственного морального превосходства над окружающим миром». Реальность такова, что морально-этические абстракции («жизнь по правде» и самоощущение на стороне «добра», противостоящего «злу») — даже в форме патологической иллюзии, навязанной обществу преступными НЛП-техниками! — оказались для общества в целом и несчетного числа индивидов в частности гораздо важнее любых материальных благ. До такой степени важнее, что ради абстрактной химеры российский обыватель готов идти на тяжкие лишения, вплоть до отчуждения собственной жизни.

И уж поверьте, TCP/IP и самоизоляция Рунета — это последнее, о чем вспоминает человек, который находится в пограничном состоянии экзистенциальной экзальтации.