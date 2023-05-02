Вон из дома

Согласно указу, люди, проживающие на территориях ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, должны либо стать гражданами РФ, либо официально отказаться это делать. Те, кто до 1 июля 2024 года не примет российское гражданство, будут считаться иностранцами и могут быть выдворены с оккупированных территорий. Отдельно в указе прописано, что депортация коснется тех, кто «создает угрозу национальной безопасности» России. Жителей аннексированных регионов, которые выступают за «насильственное изменение основ конституционного строя» в России, финансируют террористическую и экстремистскую деятельность или участвуют в «несанкционированных» акциях, будут депортировать и запрещать им въезд. «Новая газета Европа» поговорила с адвокатом правозащитного проекта «Первый отдел» Валерией Ветошкиной о том, как этот указ может применяться на практике.

Валерия Ветошкина адвокат правозащитного проекта «Первый отдел»

— Зачем российским властям было необходимо принимать этот указ именно сейчас? Как мы видим по ходу войны, отдельные законы для депортации неугодных людей им особо не были нужны. К тому же разве этим они не закрепляют то, что Россия на законодательном уровне занимается депортациями? Может ли этот указ стать дополнительным свидетельством военных преступлений для международного суда? — Возможно, [указ] стал закономерной реакцией на очередные провалы в аннексии [украинских] территорий и интеграции их населения. Этим указом жители оккупированных территорий, по сути, ставятся в безвыходное положение. Если они отказываются от получения российского гражданства, то в отношении них принимают решения о депортации, реадмиссии, административном выдворении, запрете на въезд на территорию РФ, сокращении срока временного пребывания, нежелательности пребывания в России, лишении статуса беженца или временного убежища, об аннулировании вида на жительство. [Депортировать их могут и если они] создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации, в том числе выступают за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, или финансируют, планируют террористические (экстремистские) акты, оказывают содействие в совершении таких актов либо совершают их, а равно иными действиями поддерживают террористическую (экстремистскую) деятельность, или посягают на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе участвуют в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании. Или же они получают российское гражданство, но этого гражданства их могут лишить в порядке, установленном в статье 26 ФЗ от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», если они «представляют угрозу национальной безопасности».

Независимо от получения или неполучения гражданства, неугодные лица любым властным решением могут быть депортированы из страны.

Депортация как один видов военных преступлений предусмотрена Римским статутом Международного уголовного суда. Нужно понимать: всё, что делают и решают российские власти, ляжет в основу обвинения в военных преступлениях.

— Насколько легитимно утверждение, что этот указ подобен тем, которые были в СССР? Чем такие депортации будут отличаться от советских? — С одной стороны, очень много похожего: советские власти так же находили предлог, называли ту или иную этничность или национальность «предательской» и «опасной». Люди лишались дома, нормальной жизни, трудовой и личной свободы и отправлялись в другие регионы. С другой стороны, сейчас депортировать жителей оккупированных территорий придется в страну, где идет война. — Какая вообще логика у подобного законотворчества, в чем его юридическая необходимость в контексте войны? — Юридические механизмы давно стали лишь инструментом политической воли. Никакого правового смысла в этом «законотворчестве» нет. Можно предположить, что не все жители оккупированных территорий хотят вступать в российское гражданство, а власти таким образом стремятся их запугать. — В указе прописано, что исключением станут те, кто воюет за Россию. Это значит, что им можно не принимать гражданство? — В отношении них не будут приниматься меры по депортации и административному выдворению, то есть [воюя на стороне России] они получают своего рода индульгенцию.

— Как в этом указе определены критерии угрозы национальной безопасности? Это же по факту возможность депортировать любого, кто властям на месте просто не нравится? — Это не первый нормативный правовой акт, в котором власти упоминают категорию «угроза национальной безопасности». Текущая правоприменительная практика показывает, что четких критериев угрозы национальной безопасности нет и власти действительно могут депортировать кого угодно, — это уже происходило в отношении иностранцев в Российской Федерации. Как указывал Европейский суд по правам человека, «лежащая на государствах ответственность за обеспечение публичного порядка обязывает их контролировать въезд в страну, пребывание иностранцев и депортацию за пределы страны правонарушителей из их числа. Однако подобные решения, поскольку они могут нарушить право на уважение личной и семейной жизни, охраняемое в демократическом обществе ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, должны быть оправданы крайней социальной необходимостью и соответствовать правомерной цели».

То есть в каждом конкретном случае на государстве лежит обязанность найти баланс между охраной публичных интересов (то есть устранением угрозы национальной безопасности) и уважением частной и семейной жизни

(то есть важно учитывать, что у человека, скорее всего, установлена прочная связь с конкретным местом, налажена социальная коммуникация и т. д.). Но, разумеется, никакого следования международно-правовым стандартам в области соблюдения и охраны прав человека в данном случае ожидать не стоит. — Понятно ли, как депортации будут осуществляться на практике? — Мы знаем, как депортация осуществляется в РФ: человека помещают в центр временного содержания и оттуда выдворяют. Но есть ли на оккупированных территориях эти центры? Возможно, стоит ожидать, что людей будут помещать в пыточные условия в СИЗО, например.