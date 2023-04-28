«Может быть, это сигнал публичный, в том числе и силовикам: теперь кушайте его»

Указ об этом вышел через два с половиной года после того, как такое решение принял Епархиальный церковный суд Москвы, но всё это время действовал мораторий, наложенный патриархом. Девять месяцев назад суд «мирской», а именно — Никулинский районный, оштрафовал диакона за дискредитацию вооруженных сил РФ.

— Решение о том, чтобы лишить вас сана, принимали как-то долго, с 2020 года, в несколько этапов. Что именно произошло сейчас, что это означает? — Этого я сказать не могу, потому что патриархия, естественно, не унизилась до объяснения со мной. И за все эти годы не было даже просто попытки со мной поговорить, как-то объяснить позицию патриархии. Объяснить мне мою неправоту в каких-то вопросах. Но важно понимать, что в принципе мои разногласия с патриархом Кириллом начались в 2011 году. И в этих разногласиях главная линия — тема насилия. Я не хотел, чтобы православная церковь превращалась в силовое министерство, которое силовыми путями — полицейскими, административными — вынуждала бы людей к согласию с ней, подчиняла людей себе, затыкала рты своим критикам и так далее. Это, повторю, было с 2011 года.

Поводы были разные, вплоть до сегодняшних военных проблем, но вот эта тема меня испугала еще тогда. Я испугался этого дрейфа.

Я пришел в церковь гонимую и очень не хотел становиться апологетом церкви-гонительницы. В этом смысле я как раз очень благодарен и промыслу Божию, и лично патриарху Кириллу за то, что они позволили мне вот так потихоньку отползти в сторону и не понуждать свою совесть к насилию и к согласию с тем, что происходит сегодня, что вещается от имени церкви сегодня.

Патриарх Кирилл. Фото: REUTERS/Евгения Новоженина/Фото из архива

— Как же это состояние перешло от «позволили отползти в сторону» — к гонениям уже на вас? Это между вами и патриархией действительно очень давняя история, но как дошло до того, что вас стали лишать сана? Повод-то был не то чтобы безумно серьезный. Обострение ведь случилось после того, как три года назад вы высказались о смерти от ковида отца Александра Агейкина? — Нет-нет, что вы, началось гораздо раньше, линия разлома уже очень четко для всех обозначилась в 2012 году. Потом был скандал с Pussy Riot, и уже тогда начались ограничения для меня в моей церковной деятельности. А увольнение из Академии? Безработный я с 2014 года. — Да, но так, чтобы совсем отстранить… — Отщипывали по кусочку. Вот сейчас меня окончательно размежевали.

— В августе 2022 года вы мне говорили, что удалили свой блог, убрали оттуда крамолу «времен военной спецоперации» и вообще стали осторожнее. Девять месяцев вы осторожничали — и теперь-то что их заставило о вас вспомнить? — Да я еще и два года назад говорил, что патриарх, скорее всего, снимет собственный мораторий на свой же указ о лишении меня сана в случае большого политического кризиса, скажем — войны. По принципу «лес рубят — шишки летят». В условиях большого, глобального кризиса кому будет дело до маленького диакона? А когда уже нечего терять, можно будет и мое дело прикрыть. Это я говорил во многих интервью еще два года назад. Что случилось сейчас, что может быть в контексте?

Я могу увидеть в контексте только одно: решение правительства Чехии о внесении патриарха Кирилла в список персон нон-грата. А я всегда говорил, что Чехия — это одна из моих родин, там мое детство прошло.

— То есть они через вас решили чехам отомстить? — Не знаю. Может быть, какие-то ассоциации у патриарха Кирилла сработали. — Я правильно знаю, что недавно вы как раз из Чехии и вернулись? — Да, я был там месяц назад. Но честное слово: я ни с кем там не беседовал на темы каких бы то ни было санкций против любых российских граждан, в том числе и патриарха Кирилла. — Возможно, я ошибаюсь, но когда-то один священнослужитель объяснял мне, что в России священник если не формально, то на практике, приравнивается к спецсубъекту: его нельзя просто так арестовать, обыскать, дело нельзя возбудить без санкции патриарха. Надо ли это решение патриарха воспринимать как совсем тревожный сигнал для вас? — Я не слышал, чтобы к священникам у нас так относились, формально такого документа в России вроде бы не существует. В то же время — да, при патриархе Кирилле церковь стала одним из силовых ведомств. И в нашем неофеодализме, который сегодня в России построен, статус человека во многом определяется тем, кто его суверен, кому он служит, кто может, что называется, позвонить в его защиту. И кому он может позвонить. То есть какому Маркизу Карабасу вы служите. Конечно, это особое дело — быть «прокурорским» или «газпромовским», быть полицейским или судейским. Среди такого рода «защитных одежд» есть и поповская одежда.

— И теперь могут они на радостях пойти дальше, чем просто лишить вас сана? Вы ведь еще в августе говорили нам, что опасаетесь уголовного дела. — Кто ж его знает… Я не знаю, что там происходит в кабинете у патриарха Кирилла. Может быть, это сигнал публичный, в том числе и силовикам: теперь кушайте его, он больше не наш. Может быть, это не просто сигнал. Может быть, до этого указа патриарха было и какое-то неформальное обращение к силовикам с тем же предложением. А может это всё нам просто кажется. Не знаю. — Но вам ведь сейчас любой, кто думает так же как вы, так же, как мы с вами, скажет: отец Андрей, уезжайте, уезжайте скорее. Это ли не сигнал? Что вы теперь ответите? — Это разумная стратегия, несомненно. Но люди живут… Есть разные стратегии выживания. Кто-то закапывается поглубже, кто-то ложится в спячку, кто-то уезжает. — Первые две вы уже попробовали, не помогло. — Кто-то сам показывает клыки. По-разному бывает. — Так что вы выберете. Мне трудно представить, чтобы человек, который столько лет выступал против насилия, решил «показать клыки». — Посмотрим. Поймите, мне надо еще как-то привыкнуть к этому. Возможно, я смогу убедить себя: раз РПЦ от меня отреклась, то и меня не должно сильно волновать, что там происходит. Возможно, я пойму, что пора уже мне перевести себя в режим такого пенсионерского равнодушия к текущим событиям. Тогда можно будет и остаться. — И вы считаете, они примут в расчет это ваше «равнодушие»? Считаете, теперь это для вас будет достаточно безопасно? — Не знаю. Посмотрим. — Есть другие православные конфессии, если я правильно это называю… — Православные юрисдикции.

Андрей Кураев на митинге в Новосибирске. Фото: Facebook

— И я знаю священников, которые перешли из РПЦ МП в другие юрисдикции в других странах даже в менее острых ситуациях. — Да, это может быть выходом, и я этого тоже не исключаю. Здесь просто вопрос некоего взвешивания возможных последствий, ценностей, насколько это для меня приемлемо — в моем современном состоянии здоровья, в моем возрасте и так далее. Поэтому… Нельзя здесь просто взять и чужую судьбу, чужой выбор примерить на себя. В любом случае я не буду ничего афишировать, анонсировать, прежде чем это будет сделано, это ведь понятно. — Вы сказали, что вам надо привыкнуть к тому, что случилось. Учитывая, что к этому всё шло довольно долго, в какой степени вы вообще были к этому готовы? — Я вполне к этому готов. Моя жизнь красиво закольцовывается: философ стал диаконом, потом снова становится философом. Что в этом плохого. Психологически я к этому готов. — Я все-таки спрошу вас о стратегии «показать клыки». В случае, если вы уедете из страны, уйдете в другую православную юрисдикцию, как дальше будут строиться ваши отношения с РПЦ МП? Вы же очень много о них знаете, вы наверняка много о них еще не сказали… — Ой, нет, вот, честное слово, чего я точно не хочу делать — так как раз вот этого. Я не хочу ни угрожать, ни быть какой-то Кассандрой — типа «после меня здесь будет плохо», или «вот вы меня выгнали — сейчас-то я вам покажу»… Это совсем не мое.