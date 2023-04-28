Если враг оказался вдруг

На патриотическом ютуб-канале «Эмпатия Манучи» появилась нетипичная для его основной направленности гостья — Анастасия Васильева, глава признанного иноагентом профсоюза «Альянс врачей», в прошлом врач и соратница Алексея Навального. Почему нетипичная? Потому что чужие там обычно не ходят. А ходят, то есть приходят на интервью к Вячеславу Манучарову, медийные лица — чаще деятели культуры и шоу-бизнеса, иногда — политологи и чиновники, которым ведущий задает всего два главных вопроса: поддерживаете ли вы СВО и как относитесь к уехавшим после 24 февраля коллегам (далее следует набор громких имен, выразивших свое несогласие с происходящим в России). В одном из недавних интервью газете «Моя семья» Манучаров так обозначил высокое предназначение своего канала: «Мы сумели найти правильную интонацию, чтобы ответить на сегодняшний запрос общества. Я бы сформулировал этот запрос так: обостренное чувство реальности и жажда правды… А я выступаю ретранслятором вопросов от народа, которые витают в воздухе…»

Анастасия Васильева и Вячеслав Манучаров. Фото: скрин видео

Видимо, общество на сей раз «запросило» прежде ему, обществу, неизвестную Анастасию Васильеву, которая сполна утолила его, общества, «жажду правды». Сначала ведущий задал традиционный вопрос, заранее предполагающий и традиционный ответ: «Я правильно понимаю, что вы поддерживаете специальную военную операцию?» Гостья с готовностью подтвердила, что интервьюер понимает абсолютно правильно: «Безусловно». На следующий вопрос — а почему? — она тоже ответила без запинки, совершив краткий экскурс в кровавую историю укронацизма. Удовлетворенный первой частью беседы, Манучаров приступил ко второй и, как выяснилось, той самой, ради которой это интервью и затевалось: публичному отречению своей героини от бывших соратников и, в первую очередь, от Навального. Но прежде мрачно уточнил:

«Знаете ли вы, что у них есть мнение, что вы поддерживаете СВО, потому что вы в заложниках у спецслужб?»

«Ну что за глупости, — легко опровергла «их мнение» Васильева. «Сегодня вы выражаете свое мнение свободно?» — не унимался Манучаров. «Даже более свободно, чем можно было бы предположить», — заверила собеседница. Чем-то это, конечно, напоминало допрос подсудимого под протокол, хотя интервьюер и отметил специально, что он не прокурор. Впрочем, и его собеседница отнюдь не походила ни на заложницу, ни на подсудимую. Яркая ухоженная блондинка производила впечатление весьма даже польщенной таким вниманием к себе, потому с готовностью поддержала разговор о самом важном — моральном (аморальном) облике Навального и о его грязных домогательствах к ней, чистой и честной, выросшей «в очень интеллигентной семье» и впитавшей с молоком матери представления о моральных принципах и порядочности.

В показаниях на Навального она, однако, немного запуталась: то его ухаживания были ей неприятны («ошеломляла наглость, вседозволенность, знаете, есть такие мужчины, которым вынь да положь»), то «это нормально, когда у мужчины и женщины возникает какая-то симпатия… ну, бывает, искра какая-то пролетит между людьми… Ты ему всю себя отдаешь, а тебя используют». Но в конечном счете «приобрела опыт, этот человек недостоин тех чувств, которые к нему испытываешь. Его не исправишь». И всё-таки что это было? Принуждение? Шантаж? Желание славы? Месть? К предательству таинственная страсть? Возможно, не обошлось без заказа — чьего? — что толку гадать. Любое очернение того, кого нельзя называть, лишним точно не будет (пусть даже за харассмент у нас пока не судят). Но всё же такое

искреннее наслаждение жаждой мести, которым буквально сочились эти признания, не отрепетировать и не сыграть ни по заказу, ни даже под угрозой расстрела.

Удивительно, что откровения этой дамы прозвучали на ютуб-канале, а не у федералов: они украсили бы любой телевизионный формат. Но, кажется, у самого Манучарова отношения с официальным ТВ не сложились. В том газетном интервью, которое я цитировала в самом начале, его спросили, почему такую популярную программу не показывают по ТВ? «Этот вопрос надо задать не мне, а руководителям телеканалов, — с плохо скрываемой обидой отвечал он. — Но, скажу честно, после стольких лет работы на телевидении я понимаю, что там невозможна такая свобода, как в интернете… Я в своих выпусках всеми силами стараюсь сохранить правду жизни. Поэтому у нас вообще нет никакой цензуры…» В большой эфир бесцензурную «правду жизни» Манучарова хоть и не берут, но используют с удовольствием. На канале НТВ в ток-шоу «Место встречи» «сенсационное» интервью Васильевой «Эмпатии Манучи» обсудили подробно. Андрей Норкин задал главную тему для обсуждения: «Враги очевидные и не очевидные». С очевидными врагами всё просто: «ударили «Искандерами» — и нет их». С неочевидными сложнее. «Есть люди в нашей стране, которые не согласны с внешней, с внутренней политикой нашей страны. Часть из них совершили преступления, получили обвинения в экстремистской деятельности, находятся в тюрьме — это уже враги… У них есть сторонники, часть из них иноагенты — это такое недопреступление и клеймо… Но сейчас всё чаще стали происходить случаи такого прозрения… Яркая история произошла с такой Анастасией Васильевой…»

Андрей Норкин. Фото: скрин видео

После просмотра особенно «ярких» фрагментов ее «прозрения» в студии разгорелся спор: могут ли оппозиционеры меняться под влиянием времени и обстоятельств? И что делать, если, перефразируя слова известной песни, «враг оказался вдруг… не враг, а друг»? Норкин в качестве примера такой эволюции привел себя: раньше тоже грешил оппозиционными взглядами, работал с Гусинским и Березовским. Понадобились годы, чтобы привести голову в порядок и «от них сбежать». Есть и еще примеры правильной эволюции: покойный Андрей Бабицкий, живой Сергей Удальцов и живее всех живых Мария Баронова, которая прежде сотрудничала со структурами Ходорковского, потом с каналом RT, после начала «СВО» покинула и его. Баронова в фиолетовых гетрах, сидя тут же в студии, подтвердила свой извилистый путь. Васильеву она подозревает в конъюнктурности: «Посмотрела, в чью сторону ветер дует, и решила выступить». Сама по-прежнему не согласна с политикой государства (вот так прямо и заявила), но поняла, что с «этими пассажирами» (МБХ и Ко) ей не по пути.