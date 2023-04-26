Непоправимый угон

25 июля 2022 ФСБ обвинило Христо Грозева, знаменитого расследователя Bellingcat, в попытке угона боевого самолета. Сам Грозев оценивал свои успехи скромнее. Он сообщил, что после того, как Верховная Рада пообещала российским летчикам по миллиону долларов вознаграждения за каждый переданный ВСУ самолет, ряд бывших и действующих сотрудников украинских спецслужб затеяли игру с российскими летчиками. Грозев следил за игрой на правах наблюдателя, собирался снимать фильм. Однако очень скоро стало ясно, что стороны разводят друг друга, а окончательно это выяснилось тогда, когда один из летчиков попросил вместо жены вывезти из России «любовницу». Грозев пробил ее по биллингам и тут же выяснил, что к летчику дама отношения не имеет, зато имеет контакты со спецслужбами. После этого обе стороны некоторое время водили друг друга за нос: одни слали фальшивые карты ПВО, другие — фальшивые же карты снижения и захода на посадку, и кончилось все ничем. Хотя организаторов спецоперации с украинской стороны тогда не назвали, угадать их было несложно. «Бывшими сотрудниками» могли быть только бывший глава ГУР МО Украины Василий Бурба и его команда. Те самые, которые пытались похитить три десятка вагнеровцев, — вывезти их через Беларусь под видом работы в Венесуэле, посадить самолет в Киеве и оприходовать. Операция сорвалась после того, как ее отложил офис президента Зеленского: вагнеровцев задержали в Беларуси, было много шума. Бурбу уволили. Христо Грозев собирался снимать фильм об этой истории, но, похоже, главные герои фильма тоже решили использовать съемки, как инструмент, и фильма до сих пор нет. Так или иначе, история с самолетом выглядела довольно стремной и похоже, достала Кремль. Грозеву объявили войну не на жизнь, а на смерть. Он вынужден был покинуть Австрию, где он до этого жил, и искать убежище в США.

По существу дела он сухо прокомментировал, что, пока Путин в Кремле, Европа для него, Грозева, небезопасна.

21 апреля Христо Грозева заочно арестовали в Москве. Историю на этом можно было б и закончить, — если бы не продолжение. Спустя три дня после заочного ареста в Москве Грозева в Украине — отнюдь не заочно, — задержали бывшего офицера СБУ, ГУР и ССО (да-да, попеременно всех сразу!) Романа Червинского, который одно время был правой рукой Бурбы. Причина? Все тот же угон самолета. Согласно фабуле обвинения, именно действия Червинского привели ни много ни мало как к массированному удару РФ по аэродрому Канатово 23 июля 2022 года. При ударе погиб командир части, а 17 военнослужащих были ранены. Перед задержанием Романа Червинского глава СБУ Василий Малюк заявил, что операция проходила без согласования с госорганами и вопреки замечаниям СБУ. «Негодяй, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранению еще 17, должен понести заслуженное наказание», — сказал Малюк. Напомню, что украинские спецслужбы традиционно меряются между собой. Совсем недавно новый глава ГУР Кирилл Буданов публично обвинил нового главу контрразведки СБУ Поклада в ликвидации своего агента, банкира Руслана Киреева, да еще заявил при этом, что Киреев — это что-то вроде украинского Рихарда Зорге, который спас Киев от захвата. Ни в коей мере не хочу вдаваться здесь в суть спора между бывшим главой ГУР Василием Бурбой и президентом Зеленским. Могу только сказать, что Василий Бурба — не подарок, и слушался он Зеленского примерно так же, как какой-нибудь герцог Нормандии — короля Франции в веке эдак XII-м. Это проблема всех украинских спецслужб. Они ведут себя как феодальные герцоги, ратуя об увеличении собственного статуса, позволяя себе нередко шпионить за собственными правительствами. Как вам, например, попытка оперативной игры с братом высокопоставленного чиновника, подводка к нему агентов? Это и делает их столь яркими авантюристами и индивидуальностями, и многие операции украинских спецслужб в ходе этой войны проводятся, — такое впечатление — не столько для безусловного блага государства, сколько для поднятия престижа и увеличения влияния. В этом смысле попытка отставного герцога с помощью оставшихся на службе вассалов угнать самолет и вернуть себе статус — классика жанра. Но вот обвинения, предъявленные Роману Червинскому, не очень понятны. Канатово бомбили первый раз 1 марта. Потом — 13-го марта, причем погибло 7 военных. 5 мая об ударе по Канатово рапортовал Конашенков. 23 июля, за два дня до удара, военно-воздушные силы Украины опубликовали вот этот твит. На нем — боевой самолет, взлетающий с аэродрома Канатово. Геолоцировать место, откуда он взлетел, — дело недолгое. В распоряжении автора этой статьи есть коммерческие снимки аэродрома в Канатово от 12 июня 2022 года. На них отчетливо видно расположение боевых самолетов. Это то самое расположение, по которому и был нанесен удар. Если эти снимки может быстро раздобыть журналист, трудно представить себе, чтобы они были вне зоны досягаемости российского Минобороны. Христо Грозев писал, что взаимная игра была раскрыта задолго до конца июля. После этого никаких важных сведений стороны друг другу не сообщали — просто морочили головы.

Пожалуй, одним из самых важных сведений было то, что один из летчиков, с которым велись переговоры, — Тверитин, — был из числа тех, которые бомбили Мариуполь.

Представить себе, что операция проводилась совсем уж «без согласования», невозможно. Как «без согласования» у офицера ССО (которые тогда подчинялись непосредственного Генштабу) могли оказаться настоящие карты ПВО? А если смысл обвинения в том, что 25 июля ждали самолет, а прилетела ракета: простите, но нельзя же за каждую неудачную спецоперацию заводить дело о госизмене! Роман Червинский — персонаж легендарный. Это он выкрал из Донбасса Владимира Цемаха, свидетеля по делу МН-17, «начальника ПВО» в городе Снежное. Это Червинский непосредственно руководил всем проектом по будущему «Вагнергейту». В составе ССО Роман Червинский с первых дней войны был за линией фронта, атакуя колонны с российской бронетехникой. «Крутой, типа моссадовец», — написал автору настоящих строк про Червинского Христо Грозев. В этих условиях обвинения Червинскому выглядят сведением политических счетов. Как я уже сказала, я не собираюсь занимать чью-то сторону в этой борьбе. Бурба — отнюдь не беззашитная овечка, и я не сомневаюсь, что он и его союзники используют этот случай для максимально разрушительной и нечестной пропаганды против правительства Зеленского. Ну так и зачем тогда было в это лезть?