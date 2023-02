Первые из них

Постапокалиптический сериал Last of Us (в русской локализации оригинальной игры от студии Naughty Dog — «Одни из нас») стал одним из самых популярных сериалов HBO: премьеру посмотрели свыше 4,7 млн человек (больше аудитории у экранов собрал только «Дом дракона»), и число зрителей не падает — шестую серию шоу запустили больше пяти миллионов раз. В какой-то степени это можно назвать сюрпризом. Да, над сериалом работают шоураннер «Чернобыля» Крейг Мазин и геймдиректор оригинальной игры Нил Дракманн, и внимание игроков было приковано к экранизации с первых слухов о ней. Но одних звездных шоураннеров и внимания геймеров мало: чтобы побить рекорды рейтингов, нужно создать что-то по-настоящему революционное, и команде сериала это удалось. В чем же секрет?

Тут сразу стоит напомнить, что Last of Us стала не первой успешной экранизацией видеоигры за последние годы. Критики и зрители единодушно восторгались сериалом Arcane по онлайн-игре League of Legends от студии Riot Games — в 2021 году он вошел в топ-10 просматриваемых сериалов на Netflix в 52 странах мира. Схожего внимания заслужил и аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners по игре Cyberpunk 2077 от студии CD Project RED. В первую неделю после выхода в сентябре 2022-го 10-серийное аниме набрало около 15 миллионов часов просмотров на Netflix, а известный геймдизайнер Хидео Кодзима назвал экранизацию «чудом, посылающим сигнал миру». Конечно, на фоне упомянутых релизов

Last of Us выделяет формат полнометражного сериала с живыми актерами.

Но тут интересна не разница в адаптациях, а сходство в популярности релизов. В конце концов, в категории «экранизации игр» еще недавно царили в основном продукты с посредственным рейтингом 5 на агрегаторе IMDB: прошлогодний сериал по мотивам серии игр о зомби-апокалипсисе Resident Evil оказался провальным, второй фильм по игре Sonic the Hedgehog от SEGA был единодушно разгромлен критиками, такой же прохладный прием ожидал фильм Uncharted с Томом Холландом в главной роли по одноименной игре от Naughty Dog — той же студии, что создала дилогию Last of Us, — несмотря на хорошие сборы по всему миру.

Игра The Last of Us. Скриншот

Откуда же внезапный прорыв? Для начала стоит ответить на вопрос, в чем рецепт хорошей экранизации? Критиков этот вопрос интересовал давно, в основном по отношению к экранизациям книг. Консенсус выглядит примерно так: экранизация должна оставаться экранизацией, то есть задействовать все возможности кино как медиума. Идеальная экранизация должна также передать дух произведения, как бы гностически это ни звучало, и при этом воспроизвести сюжетно-тематические особенности оригинала. Звучит довольно просто, но на деле экранизации часто проваливаются: либо фильм превращается в буквальный пересказ книги и не увлекает зрителя, либо настолько далеко уходит от первоисточника что идейно, что содержательно, что от экранизации остается одно название. Есть и трудности чисто практического характера: если книга написана от первого лица, как это воспроизвести на экране? Вводить голос рассказчика? А как быть с объемными книгами? Какие сцены стоит сократить или вообще убрать, а какие — оставить? В случае игр всё становится еще сложнее, потому что литература — с очень большой оговоркой — медиум пассивный. Читатель наблюдает за приключениями героев и второстепенных персонажей и видит только то, что ему показывает автор. При этом состояние героя от читателя не зависит — кроме некоторых экспериментальных жанров агентность, то есть способность воздействовать на сюжет, у читателя стремится к нулю. То же и у кино: мы сопереживаем персонажам, но повлиять на исход сюжета не можем, как бы нам того ни хотелось — в финале «Титаника», например. В играх же судьба персонажа во многом напрямую зависит от действий игрока, и то, умрет персонаж в каждый момент времени или нет. Игрок должен буквально заботиться о герое, чтобы он вышел из передряг в целости и сохранности и спокойно завершил свою сюжетную арку. Так как экранизировать медиум, который так сильно отличается от всех прочих? Возможно, секрет успешной экранизации игры в том, чтобы… не экранизировать игру. Вернее, экранизировать не саму игру. Как напоминает колумнистка Vulture Андреа Лонг Чу, раньше продюсеры пытались буквально перенести геймплей на экран — и результаты могли быть по-настоящему кринжовыми: например, в экранизации Doom с Дуэйном Джонсоном есть буквально несколько минут съемок в стиле шутера от первого лица — зачем на это смотреть зрителю, непонятно. В Last of Us игрок должен постоянно заботиться о протагонисте Джоэле: достаточно ли у него здоровья, достаточно ли патронов, не слишком ли он ранен, чтобы продолжать продвижение по сюжету.

Актер Педро Паскаль в роли Джоэла. Скриншот

Экранизация от Мазина и Дракманна уходит от попытки воспроизводить игровой опыт. И расширяет то, что в оригинале, в общем-то, и было: межличностную драму, историю отца, который потерял дочь и теперь обрел новую, но ему придется сделать ради новой семьи тяжелый выбор. В Last of Us много вопросов: как выжить в мире, где выживание возможно, главным образом, за счет другого? И как возможна забота в мире, пережившем катастрофу? Здесь есть место и иррациональной мести, и слепой ярости, и отказу от возмездия — несмотря на многолетнюю вражду. А также — трогательной любви, которую показали в третьем эпизоде сериала, практически полностью сдвинув основную линию сюжета ради истории гей-пары, пытающейся выстроить свой маленький уголок мирной жизни посреди кишащей рейдерами и зомби пустоши. Кажется,

это как раз и объединяет самые удачные экранизации видеоигр: они не пытаются воспроизвести геймплей (это бессмысленно), а расширяют мир оригинала,

могут полностью уходить от его историй ради подлинной драмы, достойной телеформата, и расширения известной вселенной франшизы. Именно так поступили в Cyberpunk и Arcane, совершенно уйдя от сюжета игр (Arcane вообще основана на онлайн-стратегии, которую буквально экранизировать было бы невозможно), а Last of Us расширяет сюжетные линии оригинала, дополняя их эпизодами ко второй игре (например, встречей с братом Джоэла Томми и намеком на гомосексуальность Элли) — а значит, и к будущим сезонам шоу.

Итак, идеальный рецепт экранизации игры выглядит, судя по всему, так: берем богатый интересный мир;

сюжетные повороты должны быть потенциально кинематографичными, то есть достаточно впечатляющими для потенциального зрителя;

берем готовых или создаем запоминающихся персонажей, за чьими историями интересно следить;

и делаем кино, а не воспроизводство сюжетных линий игры. С таким списком проще понять, какие игровые вселенные могли бы стать хитами малых и больших экранов. Некоторые из удачных примеров, как Horizon или Ghost of Tsushima от Sony, не попали в подборку, поскольку работа над их экранизациями и так уже ведется, вполне заслуженно.

Mass Effect

Mass Effect

Научно-фантастическая франшиза, созданная студией Bioware, завоевала сердца миллионов игроков и породила огромное число последователей. По влиянию на индустрию видеоигр ее можно сравнить с воздействием «Звездных войн» на кино. По сюжету серии, в XXII веке человечество открыло способ перемещения в пространстве быстрее скорости света — так называемый «эффект массы» — и обнаружило Ретрансляторы: таинственные древние сооружения в космосе, которые позволяют перемещаться с огромной скоростью по всему Млечному пути. Галактика населена расами, каждая из которых борется за представительство в галактическом совете и несет свою память о предыдущих столкновениях с соседями. В начале первой игры капитан корабля «Нормандия» Шепард (он может быть как мужчиной, так и женщиной) получает задание добыть артефакт древней расы, открытый в отдаленной колонии человечества. Однако в процессе что-то идет не по плану, и Шепард с командой оказывается в центре заговора, который грозит вымиранию всей галактике. Mass Effect поражал своим огромным миром, богатым для исследования, обширным лором (то есть совокупностью знаний о вселенной игр) и лихо закрученным сюжетом, который можно поставить в один ряд с классикой космической фантастики. Во вселенной Mass Effect достаточно и запоминающихся персонажей со своими драмами, проблемами и путями их решения, которые стали бы отличными героями сериала. А ключевой вопрос франшизы: могут ли вообще сосуществовать мирно разные виды и способны ли разумные цивилизации сосуществовать вместе с разумным искусственным интеллектом — кажется сегодня особенно актуальным.

Dragon Age. Иллюстрация: ea.com

Dragon Age Еще один хит Bioware, завоевавший звание современной классики. На этот раз жанр фэнтези, а дело происходит на далеком континенте Тедас, раздираемом войнами между различными королевствами, конец которым кладет вторжение демонических сил. В то же время в мире Тедаса процветает расизм по отношению к «низшим» расам — гномам и эльфам, маги живут под чутким присмотром религиозного ордена, чтобы не дай бог не устроить Армагеддон, а дороги заполнены бегущими от войны людьми, которые ищут простых обещаний надежды — хоть от странствующих прорицателей, хоть от государственной религии, хоть от черта лысого. Богатый мир и множество интересных персонажей сделали бы из Dragon Age сериал-приз не хуже «Дома дракона» или «Колец власти» — пусть и сюжетная канва у франшизы заметно проще.

Deus Ex. Скриншот

Deus Ex Тему киберпанка на экранах вслед за Edgerunners и недавней Peripheral по роману Уильяма Гибсона мог бы продолжить сериал по вселенной игр Deus Ex от разработчиков из Eidos Montreal. По сюжету игры Human Revolution, к 2027 году появились технологии аугментации, которые позволяют людям дополнять свое тело за счет обширного протезирования — вплоть до замены всего тела машинами. Технологией активно пользуется богатый 1% населения, в то время как для бедных она недоступна. Пока корпорации продолжают развивать технологии аугментации, ширится недовольство сложившимся положением дел. Главный герой игры — сотрудник службы безопасности корпорации «Шариф Индастриз» Адам Дженсен — занимается организацией мероприятия по случаю разработки новой технологии. Но презентация оказывается сорвана группой вооруженных людей: многие сотрудники «Шариф» погибают, а чудом выживший Дженсен получает полностью аугментированное тело. Теперь ему предстоит выяснить, кто напал на штаб-квартиру компании и украл его жену и при чем тут Иллюминаты. Гнетущая, безнадежная атмосфера нуара, тема безнаказанности корпораций и опасности сосредоточения власти в неправильных руках делает из Deus Ex идеальный политический триллер, который, впрочем, способен сделать из зрителя параноика.

Firewatch. Иллюстрация: firewatchgame.com

Firewatch Инди-игра от Campo Santo в свое время завоевала множество наград — не в последнюю очередь благодаря драматичной истории. Мужчина по имени Генри становится пожарным надзорным в национальном парке Шошони — таким образом он пытается спастись от чувства вины за трагические события в его жизни. Однако спокойную работу нарушают тревожные события: на горизонте появляется дым неизвестного происхождения, в лесу пропадают девочки, а коллега Генри Делайла, с которой он постоянно поддерживает связь по рации, что-то скрывает. Звучит как идеальная завязка для сериала в духе «Охотников за разумом» — и жаль, если кинематографисты такую возможность упустят.

Alan Wake. Скриншот

Alan Wake и Control Финская студия Remedy Entertainment фактически стартовала с хита: нуарный боевик Max Payne о полицейском, который идет дорогой мести, заслужил статус современной классики. В 2008 году вышла экранизация с Марком Уолбергом в главной роли, но описать ее можно не иначе как «невнятную»: от истории из оригинальной игры мало что осталось, а сочинить собственную сценаристам не хватило запала. С тех пор Remedy сильно продвинулись на ниве геймдизайна, создав два современных хоррор-хита. По сюжету Alan Wake, известный автор бестселлеров, своей паранойей и рефлексией напоминающий героев Стивена Кинга, отправляется с женой в захолустный городок, чтобы на берегу озера искать вдохновение для нового романа. Само собой, жизнь в изоляции сразу идет не по плану, и Алану Уэйку приходится сражаться с сущностями, порожденными не то собственной фантазией, не то поглотившей остров Тьмой, — и заодно спасти жену. Героиня Control по имени Джесси Фейден ищет пропавшего брата — и выходит на след таинственной организации под названием Федеральное бюро контроля (не перепутайте с другим ФБК). На месте выясняется, что ФБК занимается расследованием паранормальных явлений на территории Америки и прямо сейчас находится под атакой сущности под названием Хисс, которая порабощает тела сотрудников бюро и превращает их в послушных зомби. Волей загадочного Совета Джесси становится новым директором ФБК взамен покончившего с собой предшественника и теперь не только должна спасти брата, но и понять, как ФБК связана с трагедией из ее детства и как с этим связан Хисс. В теории у обеих игр есть потенциал стать отличными сериалами, но Remedy сделали отличный подарок для будущей экранизации: в 2020 году выяснилось, что сюжеты игр разворачиваются в одной и той же вселенной. Прямо сейчас в разработке находятся сиквелы Control и Alan Wake, так что из сериала по ним мог бы получиться телевизионный аналог культовой онлайн-вселенной SCP — коллективного проекта сбора вымышленных артефактов и паранормальных явлений.

Life is Strange. Скриншот

Life is Strange Максин «Макс» Колфилд возвращается в свой родной город Аркадия-Бей, штат Орегон, где становится свидетельницей того, как в школьном туалете застрелили подругу детства Хлою Прайс. Инцидент запускает способность Макс перематывать время назад, позволяя ей спасти Хлою от выстрела. Когда две подруги начинают воссоединяться, Макс видит сильный шторм, приближающийся к заливу Аркадии, и использует свои новообретенные способности, чтобы помочь Хлое разыскать ее пропавшую подругу Рэйчел Эмбер. Life is Strange стала исследованием воспоминаний и чувства вины задолго до «13 причин почему», и, хотя на фоне этого сериала экранизация сейчас смотрелась бы блекло, уникальный стиль каждой из игр Life is Strange мог бы сделать полуреалистичную-полуфантастическую историю интересной для зрителя.

Red Dead Redemption 2. Скриншот

Red Dead Redemption 2 Страх и ненависть на американском фронтире на пороге XX века — звучит как отличная тема для телесериала. Действие Red Dead Redemption 2, оформленной в духе вестерна, происходит на территории нескольких вымышленных штатов США на рубеже XIX–XX веков. Сюжет игры построен вокруг приключений банды Датча Ван дер Линде; под управлением игрока находится один из членов банды — Артур Морган. После неудачного ограбления парома бандиты вынуждены скрываться в глуши от федеральных агентов и охотников за головами. Red Dead Redemption 2 предлагает игроку свободно путешествовать по обширному миру игры, самостоятельно находя интересные места и занятия — к числу таких возможных занятий принадлежат перестрелки, ограбления, охота на диких животных, скачки на лошадях и поиск коллекционных предметов (сигаретные карточки, ловля легендарных рыб/животных, кости динозавров, наскальные рисунки и т. д.). Особая система «чести», учитывающая как достойные, так и преступные поступки игрока, влияет как на сюжет игры, так и на игровой процесс. Опыт получается не хуже, чем в Last of Us — тем более что мир RDR 2 открыт для изучения.

Hades