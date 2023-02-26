Киев и Тбилиси — два февраля

Вот это — Грузия «Не люблю февраль: 24 февраля 2022 года началась война в Украине, а 25 февраля 1921 года в Тбилиси зашла Красная Армия», — так начал свое выступление один из ораторов, открывая на проспекте Руставели в пятницу акцию солидарности с Украиной. В семь вечера резко стемнело, а налетевший с гор ледяной ветер подбрасывал в воздух колючий снег. Погода явно не располагала к прогулкам. «Сколько уже людей? Вас много?» — беспокоились в мессенджерах те, кто опаздывал на акцию. Постепенно соцсети заполнились фотографиями шествия украинцев и беларусов к площади, где уже стояли грузины. И наконец появилось видео с дронов — перед парламентом стояло около десяти тысячи человек. «Вот это — Грузия. Теперь нам не так стыдно за свое правительство — все убедятся, что грузинский народ поддерживает Украину», — объявила мне взобравшаяся на скамейку женщина, оглядывая размеры акции. Кстати, акция так и называлась: «Это Грузия — слава героям».

Ведущие поочередно говорили на грузинском и украинском. К собравшимся на площади с монитора обратился мэр Киева Виталий Кличко. Минутой молчания почтили память грузинских добровольцев, погибших в Украине. И практически все выступавшие с уверенностью говорили о том, что Украина и Грузия скоро станут полноправными членами Евросоюза. Один из организаторов акции, лидер партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе перед митингом так объяснял в телеинтервью, почему грузинам важна победа Украины: «Прямо сейчас в Украине идет война, мы в прямом эфире смотрим на то, как страна побеждает врага, который является и нашим врагом. Как можем мы не учиться этому? Как могут грузинские военные не быть сейчас там и не учиться тому, как Украина сейчас побеждает Россию? Пусть на уровне штабов, на уровне стратегии, тактики… Какое оружие они используют… Нам же всё это нужно, чтобы защитить себя! Мы упускаем сейчас эту возможность».

Зураб Джапаридзе. Фото из соцсетей

На тезис провластных комментаторов о том, что оппозиция «вовлекает Грузию в войну», Джапаридзе отвечает, что в Европе войны не было уже очень много лет. Между тем в Грузии, да и на всём постсоветском пространстве постоянно возникают вооруженные конфликты: «В современном мире европейское пространство является единственным, где уже десятилетиями царит мир, под зонтиком безопасности НАТО. Такой долгосрочный мир нужен и нам. Такой мир есть в НАТО и в Евросоюзе. Люди там потому хорошо живут, что там мир, безопасность и экономическое развитие. Вот мы и хотим на запад, где действительно есть благополучие».

Война в Украине и вступление в Евросоюз — за прошедший год стало ясно, что именно (а возможно, и только) эти две темы могут объединить сторонников разрозненных оппозиционных партий и даже правящей «Грузинской мечты».

Самый масштабный митинг в прошлом году в Тбилиси состоялся 26 февраля, после начала вторжения в Украину, а затем 20 июня — как реакция на то, что Грузии было отказано в статусе страны-кандидата в ЕС. «Бывают моменты, когда граждане — это не правительство, а лучше правительства», — именно так президент Украины Владимир Зеленский год назад поблагодарил всех грузин, кто выходил на акции солидарности с Украиной. Надо признать и то, что за год всё стало еще хуже: и реакция властей Грузии на войну в Украине, и перспективы вступления страны в ЕС.

Непостижимо Проправительственное телевидение «Имеди» назвало митинг на Руставели «акцией радикальной оппозиции, игнорирующей национальные интересы». Президент Грузии Саломе Зурабишвили к числу оппозиции пока не примкнула, но правительство откровенно раскритиковала.

Резиденция Саломе Зурабишвили. Фото: страница президента Грузии в фейсбуке

Резиденцию Зурабишвили на улице Атонели еще накануне 24 февраля подсветили в синий и желтый. На фасаде особняка уже давно, почти целый год, висят два гигантских флага — украинский и грузинский. Здесь уместно напомнить, что должность президента в Грузии — практически символическая. Зато Саломе Зурабишвили явно надеется и после завершения своих полномочий ездить в родной Париж, не чувствуя неловкости перед европейскими коллегами. Президент выразила позицию громко, на протокольном мероприятиии: в годовщину вторжения в резиденции устроили специальный прием для дипломатов.

Зурабишвили назвала «непостижимой» позицию правительства Грузии, которое, по ее словам, загнало себя в международную изоляцию из-за Украины.

«Не могу не выразить сожаление по поводу того, что правительство Грузии самоизолировалось, отделилось от демократического сообщества, и пытается оправдать свою непонятную, якобы нейтральную или взвешенную позицию», — сказала президент». Сама президент Грузии пришла к выводу, что Россия уже проиграла войну, так как «не сумела свергнуть правительство Украины, не сумела ослабить международную поддержку».

Как известно, позиция премьер-министра далеко не так категорична: находясь на Мюнхенской конференции по безопасности, Ираклий Гарибашвили сказал, что «никто не знает, чем закончится война», а также «где будет Грузия, Украина или Европа». Еще он сказал, что у Тбилиси есть свои мирные инициативы, правда, никаких уточнений или презентации мирного плана не последовало. Президент также обрушилась с критикой на парламент Грузии — недавно стало известно, что парламентское большинство ответило отказом на приглашение направить в Киев официальную делегацию в день годовщины. В Украину поехали только представители оппозиции. Лидеры партии «Лело» привезли в подарок мэрии Киева машину «скорой помощи».

Фото: страница партии «Лело» в фейсбуке

Саломе Зурабишвили намекнула, что и сама бы не прочь приехать в Украину, однако не получала официального приглашения. Таким образом, за год войны в Украине побывал только один представитель первых лиц Грузии — это спикер парламента Шалва Папуашвили. В годовщину вторжения он отправил письмо своему коллеге Руслану Стефанчуку. По тону послания заметно, что Буча, которую посетила грузинская делегация, произвела на него неизгладимое впечатление: «Дорогой Руслан, дорогой друг, прошел год с тех пор, как агрессия Российской Федерации принесла хаос, разрушения и боль Украине и украинскому народу. В то же время это был год мужества, несломленности и героизма украинцев. Спустя год после агрессии Украина, как никогда прежде, едина и непоколебима, и показывает будущим поколениям выдающийся пример героизма. За это время Грузия выразила полную солидарность с Украиной. Грузинский флаг не был приспущен в посольстве Грузии в Киеве даже в самый тяжелый период войны. До наступления мира Грузия стала второй родиной для тысяч украинцев. Я уверен, что обязательно наступят лучшие дни, и у нас будет возможность отпраздновать украинскую победу в Киеве. Уважаемый коллега, я подтверждаю свое глубокое уважение к вам», — написал Шалва Папуашвили.

Исходя из национальных интересов За несколько часов до митинга я пришла в парк возле проспекта Руставели. Там представители российской антивоенной организации «Весна» собирали инсталляцию из оригами — уточек. Как сообщили организаторы, волонтеры в Тбилиси подготовили 8006 фигурок, каждая из которых символизировала погибшего на войне мирного жителя Украины (по оценкам ООН, на данный момент подтверждена смерть 7 155 мирных жителей Украины, 438 из них — дети).

Фото: Виталий Малышев/Avtozak Live

Пока инсталляцию готовили, я пила кофе, купленный в музейном кафе — его выдали в сине-желтом бумажном стакане. Ко мне подошел пожилой уборщик, на форменном костюме которого неожиданно тоже обнаружился круглый значок с украинским флагом. «Кто эти молодые люди?, спросил он, кивнув в сторону оживленного движения в парке. — Не пойму, украинцы или русские? — Русские, — подтвердила я. — Скажите, а войну ведь точно начала не Украина? — продолжал диалог дядечка с метлой в руке. — Точно. — Я тоже так думаю. Это страшно, что творится в Украине, мне украинцев очень жалко. Хорошо, что Гарибашвили ведет себя осторожно. Россия ведь и у нас могла начать войну. Я молча встала и пересела на другую скамейку. Гарибашвили в ответ на замечание президента отмалчиваться не стал. Он напомнил, что Грузия «делает максимум», поддерживая Украину на международном уровне. «А если кто-то хочет съездить в Киев, все свободны, и мы никого не ограничиваем. С другой стороны, в свете тех заявлений, которые звучат от политического руководства Украины, любая уважающая себя власть поступила бы так, как действуем мы», — сказал Гарибашвили в беседе с журналистами.

И всё же премьер считает, что «если бы у власти в Грузии была нынешняя деструктивная оппозиция», Грузия «превратилась бы в полигон». Так что правительство действует, «исходя из национальных интересов»,

а вот оппозиция проводит «абсолютно деструктивные, антигосударственные, антинациональные и антигрузинские акции». «Главной заботой правительства было и есть сохранение мира… Абсолютное большинство населения Грузии поддерживает этот курс», — подчеркнул Гарибашвили. «Давайте еще раз вспомним, каков был результат за этот год. На сегодняшний день Украина потеряла 20% своей территории, погибли десятки тысяч человек, ущерб до сих пор не подсчитан…. Поэтому нам приходится управлять страной без эмоций», — сказал грузинский премьер.

День советизации В 2010 году, еще при третьем президенте Михаиле Саакашвили, 25 февраля было официально объявлено в Грузии Днем советской оккупации. Это траурный день, когда в стране приспускают государственные флаги. В память о том, что жертвами «красного террора» и сталинских репрессий стала не только молодая грузинская республика и сама идея суверенного демократического государства, но и десятки тысяч живых людей — в том числе почти вся аристократия и интеллигенция.

Ираклий Гарибашвили. Фото из соцсетей

Премьер Гарибашвили 25 февраля сделал всё, как полагается в такой день, — вместе с членами правительства посетил монумент юнкерам, державшим оборону Тбилиси во время вторжения Красной Армии в 1921 году. Однако оппозиция и тут обнаружила промах — в официальном сообщении по поводу траурной даты Гарибашвили умудрился ни разу не использовать слов «Россия», «Красная армия» или хотя бы «советская оккупация». Премьер писал об «одном из самых трагических событий в нашей истории», «унесшем жизни многих наших соотечественников» и «на многие десятилетия изменившем развитие страны». Критики премьера в соцсетях целый день «гадали», какое же стихийное бедствие приключилось с Грузией в 1921 году, — землетрясение, наводнение или нашествие саранчи. После того как грузинской республике удалось отразить первое нападение Красной армии, Грузия и Россия 7 мая 1920 года подписали в Москве мирный договор. В нем Москва признавала не только независимость Грузии, но и ее границы, включая Сухуми и Цхинвали. В ответ Грузия легализовала у себя коммунистическую партию. «Министр иностранных дел Грузии Е. Гегечкори получил телеграмму от своего доверенного в Москве, коей последний сообщает, что им подписан мирный договор между Грузией и Россией. Договор определяет границы Грузии в пределах, соответствующих интересам нашей Республики. Московская пресса встретила весть о заключении мира с большим энтузиазмом; на улицах столицы были устроены торжественные манифестации», — так отчитывалась о событии грузинская газета от 9 мая 1920 года. Ленин войны в Грузии опасался — на фоне международной изоляции не хотелось портить отношения с Великобританией. Историки со ссылкой на протоколы Политбюро отмечают, что инициатором вторжения был Сталин, который считал Грузию «главной базой империалистических операций Великобритании и Франции».

Через год после заключения мирного соглашения, 11 февраля 1921 года, Советская Россия снова вторглась в Грузию с территории уже оккупированной Армении.

9-я и 11-я Красные Армии также наступали еще по четырем направлениям. Несмотря на такое массированное вторжение, Грузия оказывала упорное сопротивление, которое продолжалось шесть недель. Еще через месяц большевики установили власть на штыках — просто объявили себя правительством вместо избранного на всеобщих выборах Учредительного Собрания. Исследователи из «Лаборатории по изучению советского прошлого» (Soviet Past Research Laboratory) указывают, что для оправдания агрессии — и чтобы сбить с толку цивилизованный мир, — Советская Россия устроила «народное восстание» в Борчалинском и Ахалкалакском уездах Грузии. По тому же сценарию возникали «вооруженные конфликты» в Грузии в 1990-х и 2008 годах, а в Украине — в 2014 году.

Мамия Орахелашвили

В этом году, к 102-й годовщине советской оккупации, исследователи Sovlab рассказали очередную поучительную историю — о большевике Орахелашвили. Председатель Ревкома (советской оккупационной администрации) Мамия Орахелашвили, которого Учредительное собрание Грузии объявило предателем родины, был возмущен тем, что во время обороны Тбилиси погибли грузинские юнкера — молоденькие курсанты военной школы. Он обвинил в этом главу правительства Демократической Республики Грузия — Ноэ Жордания. «Из-за бездумной политики Жордания погибло столько здоровых молодых людей! Когда в окопах Коджори я увидел трупы едва оперившихся юнкеров, у меня дыхание перехватило», — написал тогда Орахелашвили. «Орахелашвили в разное время был первым лицом в Грузии и в Закавказье, членом ЦК КПСС. В 1937 году, в годы советского террора, Орахелашвили был исключен из партии, помещен в тюрьму, а затем расстрелян. Как и во множестве других случаев, советская Россия, а затем и советская пропаганда обвиняли в агрессивной войне, начатой ими самими, жертву агрессии, в этом случае — Грузию. А жертву, принесенную во время сопротивления агрессору, — объявляли напрасной жертвой. Советский режим тщательно и планомерно уничтожал память память героев, погибших за независимость Грузии в 1921 году, и называл героями предателей родины и инициаторов оккупации».