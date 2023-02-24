Группа по борьбе с отмыванием денег приостановила членство России в организации

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF приостановила членство России в организации из-за войны в Украине. Об этом говорится в опубликованном FATF заявлении.

В FATF выразили поддержку народу Украины и осудили «неспровоцированное и незаконное» вооруженное нападение России на Украину, которое длится уже год.

«Действия Российской Федерации недопустимо противоречат основным принципам FATF, направленным на обеспечение безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы», — заявили в организации.

При этом отмечается, что Россия по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов FATF и должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства.

В Росфинмониторинге назвали безосновательным и политизированным решение о приостановке членства России в FATF.

«Данное решение FATF не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Российская "антиотмывочная" система продолжит функционирование в соответствии с действующим законодательством», — заявили в службе.

ФАТФ учредили при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года. Россия стала членом группы в 2003 году.