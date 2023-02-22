Травмы Кавказа

На Берлинале показали полнометражный дебют «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой, ученицы Александра Сокурова. Это единственный фильм от России в программе. И первая в истории европейских фестивалей картина на чеченском языке.

Яха — так зовут главную героиню — живет в чеченском селе в Ингушетии. Будни рыжеволосой одиннадцатиклассницы состоят из школы, хлопот по дому и прогулок с лучшей подругой Мадиной. В отличие от приятельницы, Яху не интересует ни косметика, ни мужчины, ни взрослая жизнь, маячащая на горизонте. Ей больше по душе долгие прогулки по полям, детские забавы и наблюдение за природой. Чем ближе окончание школы, тем больше в жизни Яхи становится всей той взрослости, которой она противится.



Яха живет с пожилой матерью и старшей сестрой, которая с сыном временно вернулась в родительский дом, сбежав от мужа. Яха слышит разговоры взрослых женщин: сестра хочет разводиться, но мать уговаривает ее не делать этого — сломает себе жизнь, а муж заберет сына. Мадина уже сосватана односельчанину — и, кажется, искренне счастлива. Семья пытается выдать замуж саму Яху, хотя все понимают, что она еще ребенок. Девочка решает бежать в город, но каждая ее попытка обречена на провал.

Мусаева не осуждает и не критикует героинь, она почти документально фиксирует системность их жизни и принадлежность семье. В этом женском мире, с которым режиссер хорошо знакома,