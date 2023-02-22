Каков пол, таков и приход

«Англиканская церковь, например, планирует… рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога. Что тут скажешь? Прости господи, «не ведают, что творят», — заявил Владимир Путин 21 февраля в «богословской» части своего послания Федеральному собранию РФ. Написание слов «Бог» и «Господь» с маленькой буквы, характерное для атеистов или агностиков, приводится в соответствии с официальной публикацией на сайте президента РФ. Впрочем, может быть, в данном случае атеизм ни при чем. Богословская идея, скрывающаяся за формулировками президента РФ, как бы наделяющего Бога половыми признаками, бесконечно далека от христианского представления о Нем. Больше она напоминает языческую традицию, где божественный гендер действительно играет огромную роль. Как писал священномученик Александр Миропольский, «явления природы превратились [в язычестве, политеизме] в личных существ, боги разделились на мужской и женский пол, стали жениться и рожать детей… Образованный человек считал себя вправе не верить в мифологических богов и даже насмехался над ними; а вслед за ним то же повторяли и неученые люди, и сомнение понемногу проникало в низшее общество. Только связь религии с государством полагала некоторые границы неверию, потому что государственная религия поддерживалась и сохранялась императором». В Библии — главном источнике христианского вероучения — Бог, как правило, именуется в мужском роде. Правда, еврейское слово «Руах» (רוח), которое христиане отождествляют с третьей ипостасью Божества — Святым Духом, — женского рода. Греческое слово «Пневма», которым в Библии переводится еврейское «Руах», — среднего рода. Иногда в Библии Духом именуется Бог как таковой, а не только одна из Его ипостасей: «Бог есть Дух», — говорит Иисус Христос (Иоан., 4:24). Едва ли кто из христиан возьмется отрицать, что слова «Троица» (женского рода) или «Божество» (среднего рода) означают Того же самого Бога, в Которого они верят и Которому поклоняются.

Даже филологического взгляда на Писание достаточно, чтобы понять: никакого отношения к гендеру или половым различиям Бог как Абсолют, как Творец не имеет.

С этой точки зрения, приписывать Богу гендер — то же самое, что утверждать: раз «человек» — слово мужского рода, то все люди имеют мужской гендер. Или если слово «Вселенная» — женского, то всё находящееся во Вселенной имеет женский гендер.

Афинский мыслитель, живший в I веке нашей эры, Дионисий Ареопагит. Источник: Wikimedia

Вот классический пример святоотеческого рассуждения о Боге в женском роде: «К Ней как к Благоначалию подобает нам молитвами возводить себя, и по мере приближения к Ней просвещаться всеблагими дарованиями, окружающими Ее. Она присутствует ведь во всём, но не всё присутствует в Ней… Она пребывает не в каком-либо месте, чтобы в чем-то отсутствовать или переходить от одних вещей к другим. Но и сказать, что Она пребывает во всём сущем, недостаточно, чтобы выразить Ее всё превышающую и всё объемлющую беспредельность». Так писал св. Дионисий Ареопагит о Троице — христианском Боге, прославляемом в трех лицах. В Ветхом Завете находится еще один яркий «женский» образ Бога — Святая София — Премудрость. «Познал я всё, и сокровенное и явное, ибо научила меня Премудрость, Художница всего, — пишет премудрый Соломон (Прем., 7:21-29). — Она есть Дух разумный, святый, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи. Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь всё проходит и проникает. Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя: посему ничто оскверненное не войдет в нее». Апостол Павел видел воплощение Софии — второй ипостаси Божества — в Иисусе Христе, называя Его «Божией Премудростью» (1 Кор., 1:24). Вот почему главные храмы восточного христианства — Софийские соборы в Константинополе, Киеве и Новгороде — были посвящены Премудрости Божией. Свой храмовый праздник они отмечали в день Рождества Христова.

Патриарх Тихон (Беллавин). Фото: Wikimedia

Идея христианского пастырства состоит в том, что церковь призвана быть «столпом и утверждением Истины» (1 Тим.,3:15), обличая этот мир «о грехе и о правде» (Иоан., 16:8). Даже в истории Русской церкви, которая, как правило, находилась в полном послушании у госвласти, были предстоятели, которые пострадали (и позже были прославлены в лике святых) за то, что предпочли религиозную истину страху перед внешним насилием. Это митрополит Филипп (Колычев), обличивший Ивана Грозного, и патриарх Тихон (Беллавин), анафематствовавший советских богоборцев.

От патриарха Кирилла (Гундяева), оправдывающего действия Путина в Украине, мы вряд ли дождемся попыток сказать о том, что президент РФ может ошибаться, рассуждая о Боге.

Судя по высказываниям Кирилла, напротив, он считает Путина наставником в вопросах веры. «Однажды наш президент Владимир Путин <…> на вопрос журналистов об отношении православия к католицизму и исламу ответил: «Мы к исламу ближе». Я тоже считаю так», — заявил глава РПЦ несколько лет назад во время визита в Казань. Сидевший в первом ряду во время оглашения послания патриарх охотно аплодировал своему начальнику. Путин еще несколько раз упомянул Бога и «традиционные религии» в своем послании. В свойственной ему стилистике президент РФ обвинил некие «элиты Запада» в том, что они «священников принуждают благословлять однополые браки. Да бог с ними, пускай чего хотят, то и делают». Справедливости ради надо заметить, что решения о благословении однополых браков принимаются самостоятельно разными конфессиями, и, как правило, в каждой стране Запада есть церкви, как принимающие эту практику, так и отвергающие ее. Нет единства по этому вопросу и внутри большинства конфессиональных групп: церковь Англии оказалась на грани раскола «по гомосексуальному вопросу», Евангелическо-лютеранские церкви Германии и скандинавских стран благословляют браки гомосексуалов, а их единоверцы в Эстонии, Латвии и Литве — нет. Несмотря на некоторое смягчение риторики католической церкви в отношении ЛГБТ, официальная позиция этой крупнейшей церкви Запада и вообще христианского мира остается неизменной: брак — это союз мужчины и женщины. И в этом вопросе противоречий между взглядами Путина и Святого престола нет. В дальнейших рассуждениях на эту тему, к которой Путин явно неравнодушен, президент РФ вновь допускает фактологическую ошибку. «Посмотрите, извините меня, священные писания, главные книги всех других мировых религий. Там всё сказано, в том числе то, что семья — это союз мужчины и женщины», — говорится в послании. К «традиционным» мировым религиям в современной РФ относят христианство (иногда, правда, подразумевая под ним только православие), ислам, иудаизм и буддизм.

Несмотря на неконституционность деления религий на «традиционные» и «остальные», особый статус мировых религий прописан в преамбуле федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях».

Буддизм в Гостином дворе олицетворял пандито-хамбо-лама Дамба Аюшеев, активно поддерживающий «спецоперацию».

Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев. Фото: «Новая Бурятия»

Но если бы Путин открыл самый знаменитый свод высказываний Будды — «Лотосовую сутру», то сильно разочаровался бы в учении этой религии о семье и браке. В главе XII этого священного текста приводится рассказ Будды о дочери некоего царя, которая достигла просветления, лишь превратившись в юношу, «совершенного в деяниях Бодхисаттвы». Сам царь из той же главы, подобно Будде, пожертвовал всеми своими богатствами и семейной жизнью ради «поиска Пути». Буддийский идеал, пример которого сам Будда Шакьямуни, подразумевает отказ от всех земных удовольствий, в том числе от семейного счастья, которые объявляются иллюзией и обманом, ради просветления и ухода в абсолютный покой (нирвану). Знаменитое творение Юза Алешковского «Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании познавший толк», обретает вторую жизнь на новом витке тоталитарной истории России. Благо стихотворный размер без труда позволяет заменить Сталина на Путина.