Во всем виновата «Дока 2»

А еще стратегии могут быть антивоенными. В 2014 году независимые разработчики из Польши 11 bit studios выпустили игру This War of Mine . В ней предлагают играть за мирных жителей, которые пытаются выжить посреди охваченного войной города — разработчики много изучали опыт мирных жителей во время осады Сараево и войны на Донбассе . Чтобы выжить, игроку должен собирать припасы, заниматься мародерством — а иногда красть припасы и у других жителей. То есть роль игрока меняется: теперь ему нужно не захватывать города и заниматься менеджментом поселений и экономики, а сохранить остатки жизни и человечность на руинах старой жизни. То есть из жанра о контроле стратегия превращается в жанре об эмпатии, о принятии на себя роли другого человека. При этом знакомые элементы жанра сохраняются: сбор и распределение ограниченных ресурсов в рамках предоставленного разработчиками инструментария. То есть, игра отходит от сухой капиталистической модели прироста прибыли — к моделированию, размышлению.

Кадр из игры This War of Mine

И все же, даже в таких играх стратегии дают тебе понятную цель — выжить, например, или разрушить базу противника. В сеттинге игры World in Conflict в 1989 году советские войска вторгаются в Европу и США, заручившись поддержкой Китая. Реалистичностью разработчики пожертвовали в пользу сюжетной кампании, сосредоточенной на истории американского офицера. От защиты родного Сиэтла он переходит к войне в Европе. Когда я запускал ее заново 22 февраля 2022 года, я думал, что игра с откровенно «клюквенной» (то есть, абсурдно стереотипной) завязкой (серьезно, советские танки незаметно переплывают на сухогрузах Тихий океан?..) поможет немного расслабить нервы, но… Два дня спустя завязка перестала казаться такой уж абсурдной, и игру я отложил.

Думаю, никто не удивился, когда разработчики This War of Mine провели благотворительную акцию в пользу украинских беженцев. 7 февраля 11 bit studios объявили , что игра станет частью постоянной экспозиции Музея современного искусства в Нью-Йорке — в нее уже входят «Тетрис», «Змейка» и Pac-Man.

Стратегии предлагают варианты, но главное — показывают, как твои собственные действия отрезают альтернативные пути развития. В общем-то, не зря после 24 февраля появилась грустная шутка, что Путину надо было подарить копию игры Hearts of Iron, чтобы он боролся с нацистами и завоевывал Украину исключительно на экране своего монитора. Глядишь, успокоился бы.

Кадр из игры What Remains of Edith Finch

Но воображение означает не только эскапизм и даже не только проектирование будущего (что, вообще-то, важно, если мы хотим, чтобы желаемое будущее когда-либо наступило). Воображение помогает ощутить себя на месте другого человека. Протагонист игры What Remains of Edith Finch возвращается в покинутый семейный дом в американской глубинке и изучает истории ее родственников, которые погибли странными смертями. Одной из таких смертей умер ее двоюродный брат. Он работал на консервной фабрике, где день за днем рубил головы сардинам. Работа была муторная, так что в какой-то момент брат начал погружаться в грезы: он путешествовал по далеким землям и странам, пересекал неизведанные океаны, а в конце концов стал королем. Но коронация завершается не возложением короны на голову, а тем, что новоявленный король самостоятельно кладет голову на плаху — так заканчивается мучительное переживание разрыва между реальностью и фантазией, который игроку предлагается ощутить от первого лица. Становясь не просто пассивным зрителем, но активным участием происходящего, игрок глубже воспринимает опыт переживания делирия и следующей за ним смерти — потому что теперь это в каком-то смысле и его опыт.

за счет этого игры вроде This War of Mine или That Dragon, Cancer помогают открыться чужому опыту, например, опыту расставания с близком, больным раком, и лучше этот опыт понять.