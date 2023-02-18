Дойти до Могилы

Последние несколько лет питерские правоохранительные органы докладывают о раскрытии преступлений, совершенных в «лихие 90-ые». В связи с этим постоянно всплывают фамилии и клички, которыми 25–30 лет назад пугали коммерсантов и благодаря которым Петербург приобрел славу «бандитского». Все последние раскрытия так или иначе связаны с «Могиловским» организованным преступным сообществом (ОПС). Лидер ОПС Константин Яковлев по кличке Костя-Могила считался одним из тех, кто в 90-ые обладал реальной властью не только в Санкт-Петербурге, но и в соседних регионах. А его правой рукой был Владимир Кулибаба — который утверждает, что легендой бандитского движения его сделали СМИ, а сам он — вполне мирный парень.

Спорт и Констанция Бонасье Будущий авторитет Константин Карольевич Яковлев родился в Ленинграде в феврале 1954 года. Яковлев не раз говорил, что его предки из дворянского сословия. Во всяком случае, дед Кости до 1917 года служил офицером в привилегированном кирасирском полку. После прихода к власти большевиков дед принял постриг и стал священником. Отец Яковлева Кароль Иосифович Розенгольц, родившийся в 1921 году в Варшаве, после войны сумел возглавить научно-исследовательский институт в Ленинграде, до этого успев побывать в сталинских лагерях, откуда вышел лишь в 1947 году. — Мы в те времена особо о национальностях не задумывались, но евреи всё равно выделялись, — говорит Игорь Переверзин, кандидат исторических наук, знавший будущего криминального авторитета еще в детстве. — Хотя многие это старались не афишировать и при первой возможности меняли фамилию.

Вот и Константина при рождении под фамилией матери записали. Сам Костя постоянно говорил, что его предки — не евреи, а из обрусевших немцев.

Как бы то ни было, но «своих» Яковлев никогда не делил по религиозному признаку. В его коллективе присутствовали и евреи, и мусульмане, и православные, и вообще ни во что не верящие атеисты. Как утверждал сам Яковлев, антирелигиозную и антинационалистическую «прививку» он получил еще во время срочной службы в армии. С детства занимавшийся вольной борьбой Яковлев к 18 годам сумел добиться высоких результатов и стать кандидатом в мастера спорта. А потому служить попал в спортроту. — У нас в роте землячества не было, — рассказывал Яковлев в одном из интервью, которые в 95–96 гг. он раздавал довольно охотно. — Да и дедовщина была своеобразной, не такой, как в других частях. У нас во главу угла ставились спортивные показатели, а всё остальное (русский ты или кавказец, Аллаху молишься, или твой отец Христа почитает, да даже сержант ты или просто рядовой) было по боку. Если только что призванный салага, у которого на шее юниорское золото мирового чемпионата висит, на ковре делает старослужащего как новичка, то какой тот «дедушка»? После армии Яковлев подался в каскадеры. На Ленфильме, куда он официально устроился, судьба свела его с каскадером Евгением Топоровым. В частности, они принимали участие в съемках фильма «Д`Артаньян и три мушкетера». Оба были дублерами в сцене, когда Констанцию Бонасье (Ирину Алферову) пытаются перехватить у дома лавочника. Д`Артаньян вступает в схватку с гвардейцами (одним из тех, кого Боярский лихо расшвыривал, был Костя Яковлев) и помогает Констанции на ходу запрыгнуть в карету. В первом дубле снимался Топоров, во втором — Яковлев. В итоговом варианте в фильм вошел эпизод с Топоровым.

Справа у кареты Евгений Топоров в костюме Констанции. Скриншот

Как выяснилось позже, каскадеры на Ленфильме зарабатывали деньги не только постановкой и исполнением трюков. После того как в 1981 году за убийство жены был арестован каскадер Сергей Суслин (мастер спорта международного класса по дзюдо, двухкратный чемпион СССР по самбо, чемпион Европы по дзюдо, участник Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. — Прим. авт.), у милиции появились доказательства того, что на Ленфильме действовала банда каскадеров, совершавшая разбойные нападения в разных городах СССР. География нападений совпадала с поездками каскадеров на соревнования и на съемки. Среди участников банды фигурировали и Топоров с Яковлевым. К ответственности их так и не привлекли. Но оба поспешили уволиться из Ленфильма и устроились работать на Южное кладбище. Бросок во власть Хотя тем, кто в советские времена придерживался «воровского закона», работать было запрещено, на кладбищах работали в основном бывшие уголовники. Именно там Костя Яковлев приобрел кличку Могила, под которой позже его узнает вся Россия.

Согласно легенде, Яковлеву принадлежит абсолютный рекорд, так никем пока и не превзойденный: одной лишь лопатой он за 43 минуты вырыл полноценную могилу.

Кто-то из бывших зэков свел Топорова и Яковлева с тогдашними «цеховиками» (теневые бизнесмены, работавшие в СССР не по Госплану, а на собственный карман). Оба были ребята крепкие, да и в криминальном мире уже известные, а потому их стали использовать в качестве инкассаторов. Топоров и Яковлев перевозили по стране крупные (до миллиона рублей) суммы денег, постепенно обрастая очень полезными для будущей деятельности знакомствами. После старта перестройки и кооперативного движения Яковлев, Топоров и примкнувший к ним мастер спорта по боксу Игорь Савин сформировали собственный коллектив, предоставлявший «крышу» кооператорам. Группировка считалась «воровской», потому что первоначально в ней преобладали люди с тюремным прошлым. К 1989 году «Могиловское» ОПС негласно владело Московским районом Ленинграда, а бизнес-интересы группировки простирались на весь город.

Костя-Могила одним из первых среди «новых русских» открыл почти официальный офис, который сперва размещался в гостинице Пулковская, а потом на Варшавской улице. А еще Яковлев активно общался с представителями власти — что приверженцы «воровского закона», да и многие рэкетиры из среды спортсменов, считали неприемлемым. Более того, Костя-Могила в конце 80-х дорос до того, что стал двигать «своих» людей во властные структуры. — У нас была информация от нескольких независимых друг от друга источников, что главой Московского района Ленинграда Виктор Новосёлов в 1991 году стал только потому, что ему эту должность фактически купил Костя-Могила, — рассказал «Новой-Европа» бывший сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУОП) Алексей Иванцов. — Собственно, в начале 90-х чиновники особо и не скрывали своих отношений с бандитами. Более того, такие знакомства даже засчитывалось им в плюс, потому что показывали, что они могут решать важные вопросы. Ведь тогда реальная власть фактически бандитам и принадлежала. А Костя к тому же очень тесно общался с московскими ворами в законе. В частности, с Дедом Хасаном (Аслан Усоян, один из самых авторитетных криминальных лидеров постсоветской России, его влияние распространялось не только на бывшие союзные республики, но и на Западную Европу, убит снайпером 16 февраля 2013 года. — Прим. авт.), который и назначил Костю-Могилу смотрящим от воровского сообщества за всем Северо-Западом. Могиле несколько раз предлагали короноваться в воры в законе, но он отказывался. При этом умудрялся сохранять дружеские отношения с «синими» (одно из определений тех, кто жил по воровским законам; новых представителей криминалитета, вышедших в основном из спортивной среды, называли «спортсменами». — Прим. авт.). И продолжал дружить с властями. Вернее, даже не дружить, а влиять на власть.

Слева направо: Вардан Асатрян (Бдже), Карен Минасян (Карен Ленинаканский), Аслан Усоян (Дед Хасан), Арутюн Ростомян. Крайний справа Константин Яковлев (Костя Могила)

В 1993 году, когда Новосёлов уже сидел в кресле главы Управления Федеральной миграционной службы по Петербургу, на него было совершено покушение. 23 ноября киллер позвонил в дверь квартиры Новосёловых, а когда Виктор Семёнович открыл дверь, спросил у него фамилию. Получив ответ, «гость» трижды выстрелил из пистолета. Новосёлов выжил, но оказался прикован к инвалидному креслу. — Во время следствия выяснилось, что киллер должен был устранить сына Виктора Новосёлова, замешанного в мошенничестве, — рассказал Иванцов. — Более того, заказ шел от кого-то из приближенных Могилы. Новосёлов-старший об этом узнал, и их отношения с Костей испортились. В Законодательное Собрание Петербурга в 1994 году Новосёлов шел уже на деньги главного конкурента Яковлева — Владимира Барсукова/Кумарина, лидера «Тамбовского» ОПС.

К тому времени представители криминала уже поняли, какие возможности дает им тесная смычка с чиновниками и депутатами. Ведь последние предоставляли доступ к бюджетным деньгам.

Вице-спикер петербургского Заксобрания Виктор Новоселов

В частности, при помощи Новосёлова и некоторых других чиновников Петербургская топливная компания (ПТК, которую в 90-ые полностью контролировали «тамбовцы», а Барсуков даже числился там вице-президентом. — Прим. авт.) несколько лет была эксклюзивным заправщиком всех государственных автомобилей Петербурга и Ленобласти («скорые», ГУВД, УФСБ, МЧС, «спецтранс», машины налоговых служб, судебного департамента и пр.). Выигрывать конкурс на поставку бензина в госструктуры «тамбовцам» помогали свои люди во власти.

Новосёлов, который с 1994 по 1998 гг. успел побывать вице-спикером ЗакСа, переизбрался на новый срок и претендовал на кресло спикера Законодательного Собрания Петербурга. Однако подобное усилиение «тамбовских» слишком многим не нравилось. 20 октября 1999 года на пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе «вольво» депутата Новосёлова остановилось на светофоре. К машине подбежал молодой человек и что-то прилепил к крыше автомобиля над пассажирским сидением. Через несколько секунд раздался взрыв, унесший жизнь самого вероятного кандидата на пост спикера ЗакСа. Однако выскочивший из машины за секунду до взрыва охранник Новосёлова успел выстрелить в сторону киллера и ранил его в шею. Убийцу — им оказался гражданин Беларуси Артур Гудков — задержали на месте преступления. Киллер на сделку со следствием не пошел и ничего говорить не стал. Но через неделю после убийства Новосёлова сотрудниками Агентства журналистских расследований (АЖУР) был задержан второй участник преступления — Александр Малыш.

Автомобиль Виктора Новосёлова после покушения

«Остаться должен только один» — Когда Малыша привезли в наш офис, он в буквальном смысле трясся от страха, — рассказал «Новой» бывший сотрудник АЖУРа. — Сильно боялся, что мы его Барсукову/Кумарину отдадим. Но после того как выпил почти бутылку виски и получил твердые гарантии, что его передадут милиции, заговорил. Только вот знал он не очень много. Рассказал, что состоял в банде Тарасова (после ареста Гудкова и Малыша Тарасов исчез, и до сих пор его судьба неизвестна. — Прим. авт.), что эта группировка специализировалась на заказных убийствах, и что одним из основных заказчиков выступал некий Скворцов. Эта фамилия в РУОПе была известна. Дмитрий Скворцов вместе с Денисом Волчеком (будущим депутатом ЗакСа Петербурга и Государственной Думы РФ) и Владимиром Кулибабой начинал свою «карьеру» в бригаде Игоря Савина по кличке «Кувалда». Напомним, что бывший боксер вместе с Топоровым и Яковлевым стоял у истоков ОПС, причем Топоров в этом триумвирате был первым номером. В начале 1993 года Топоров поехал в Швецию, чтобы получить долг с некоего коммерсанта; но что-то там пошло не так и бывший каскадер был убит — то ли охранниками бизнесмена, то ли полицейскими.

В ОПС образовалось два возможных лидера: Савин и Яковлев. Но подобные структуры не терпят двоевластия. Как говаривал герой культового фильма, «остаться должен только один».

Летом 1993 года фирма, которую «крышевала» бригада Савина, провернула бартерную сделку. В обмен на несколько ж/д составов леса (по другой версии, алюминия) они получили партию спиртных напитков. Прибыль от сделки составила внушительную сумму: на бригаду Савина пришлось 877 тысяч долларов США, из которых чуть более 200 тысяч необходимо было отправить в «общак». По установленным в ОПС правилам те, кто называл себя «могиловскими», обязаны были от 25 до 50 процентов заработанных на рэкете денег отстегивать в общую кассу, которой после смерти Топорова распоряжался Яковлев. Савин отдавать деньги Могиле не захотел. 31 июля 1993 года три бывших спортсмена (Абросимов, Наумов и Хацкевич) приехали в офис фирмы «Алмаз» на Варшавской улице. Хацкевич (с автоматом Калашникова) остался у двери, двое остальных с пистолетами зашли в офис. Заявили охране, что они к Яковлеву от Паши Кудряша (Павел Кудряшов, один из лидеров «Малышевского» ОПС, с Костей Могилой их связывала давняя дружба, о чем знала вся питерская «братва». — Прим. авт.), и их сразу пропустили. Наумов остался у двери, Абросимов зашел в кабинет Яковлева.

Паша Кудряш и Костя Могила

Могила в кабинете был не один, но отступать было поздно, и Абросимов открыл стрельбу. Сперва подстрелил бухгалтера, затем — налетевшего на него охранника. Попытался достать Яковлева, но тот при первых же выстрелах упал под стол. Снаружи послышались голоса и топот бегуших ног. Наумов, стоявший в дверях, несколько раз выстрелил в набегавшую толпу и бросился к выходу. За ним последовали охранники. Увидев вывалившую толпу, Хацкевич, недолго думая, выпустил длинную очередь из автомата и застрелил охранника и Наумова. Абросимова скрутили и через некоторое время передали милиции, где тот рассказал, что хотел просто набить морду Яковлеву за некий малозначительный конфликт. Но когда зашел в кабинет, его скрутили и избили. Затем раздалась стрельба, но кто стрелял, он не знает. Яковлев заявил, что, упав под стол, он ударился головой, потерял сознание и ничего не видел. В той среде не принято было привлекать к своим делам правоохранительные органы. Хацкевича так и не нашли. В РУОПе была информация, что его тоже повязали «могиловские» и именно от него узнали имя заказчика.

16 августа 1993 года у дома 16 на улице Фрунзе машину Савина буквально изрешетили из автоматов. Кувалда и его охранник, действующий сотрудник МВД, погибли на месте.

Дела давно минувших дней Долгое время это убийство оставалось нераскрытым. В конце 2021 года правоохранительные органы заявили, что у них появился некий свидетель (его данные держатся в строжайшем секрете), который рассказал, что организатором убийства был Кулибаба. — Савин-Кувалда особым умом не отличался, — вспоминает Иванцов. — А вот Кулибаба был хитрованом. До 1993 года он постоянно крутился вокруг Савина, они почти всегда были вместе: ездили в одних машинах, ели в одних ресторанах, вместе принимали участие в «стрелках» и пр. Распорядок дня Савина Кулибаба знал прекрасно и действительно мог организовать убийство, — после которого вдруг стал одним из ближайших подручных Кости-Могилы. Вполне возможно, что это явилось результатом того, что Кулибаба отомстил за шефа.

Владимир Кулибаба. Фото: пресс-служба Федерации спортивной борьбы России

В декабре 2021 года Владимир Кулибаба был арестован по подозрению в организации убийства Савина. Адвокаты арестованного и сам Кулибаба уверены, что обвинение высосано из пальца и в суде не подтвердится. Особенно если это будет суд присяжных, который уже один раз оправдал Кулибабу, обвиненного в заказе убийства Вадима Чечеля. Впрочем, на одном обвинении следствие не зацикливается. Как мы уже писали, на Кулибабу могут попытаться «повесить» убийство Марка Горячева. Но и это еще не всё. Как стало известно «Новой-Европа», в Петербург доставлен Артур Гудков, отбывающий пожизненный срок лишения свободы за убийство Новосёлова. Кроме того, под домашний арест помещен еще один член банды Тарасова и фигурант дела по убийству Новосёлова Андрей Чванов. В мае 2003 года он был приговорен к 10 годам лишения свободы (Малыш тогда же получил 16 лет колонии строгого режима), отсидел положенное, вышел на свободу и до недавнего времени спокойно жил. — То, что в деле Кулибабы фигурируют Чванов и Гудков, о многом говорит, — считает Иванцов. — Оба были членами банды Тарасова и могут знать очень многое о том, кого и по чьему заказу убивали. В 1999 году Гудков от показаний отказался, но сейчас могло всё измениться. Закон позволяет в особых случаях освобождать осужденных на пожизненное лишение свободы после 25 лет отбытия срока. Именно это и могли пообещать Гудкову в обмен на показания в отношении Кулибабы.

То, что Гудков действительно может что-то знать о темной стороне жизни бывшего президента Федерации вольной борьбы Петербурга, подтверждает тот факт, что Кулибаба пытался его устранить. Во время следствия по убийству руководителя охранной фирмы «Каскад» Александр Дружинин (Дружик, Шульц, который и ликвидировал Чечеля) утверждал, что после того, как Гудкова перевели из больницы в «Кресты», ему пришла малява (тюремное письмо) от Кулибабы, в которой последний спрашивал, сможет ли Дружинин ликвидировать Гудкова. — Дружик тогда сидел в «Крестах» по делу «Барбалетты» (ранее мы писали, что по тому делу Дружинин был оправдан судом. — Прим. авт.), — рассказал «Новой-Европа» его куратор из РУОП Игорь Макаров (ФИО изменены). — Позже он мне говорил, что за устранение Гудкова Кулибаба обещал ему 50 тысяч долларов США. Но камеры Гудкова и Дружинина располагались в разных корпусах, и быстро исполнить заказ не получилось. Дружик через оставшихся на воле друзей и всё того же Кулибабу пытался организовать свой перевод в корпус, где сидел Гудков. Но в какой-то момент получил «отбой» на заказ. Вполне возможно, потому, что Кулибаба уверился: Гудков будет молчать. А еще в СМИ опять стали упоминать версию, что Кулибаба может быть причастным к убийству Владислава Листьева в 1995 году. Несмотря на то, что бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов почти официально объявил, что убийцы Листьева (в качестве организатора фигурировал Игорь Дашдамиров, а исполнителями были братья Агейкины Александр и Алексей. — Прим. авт.) были членами «Солнцевского» ОПС, заказчик до сих пор неизвестен. Наиболее вероятным называли бывшего сенатора, депутата Государственной Думы РФ VIII созыва, учредителя фирмы «Премьер СВ» (занималась размещением рекламы на телевидении) Сергея Лисовского. Эта версия так и не получила подтверждения — по мнению Скуратова, из-за противодействия Кремля.

Но именно через Лисовского тень самого громкого убийства 90-х пала на Костю-Могилу и его «силовика» (по мнению РУОП) того времени Владимира Кулибабу.

Константин Яковлев действительно проявлял деловой интерес к телевидению. В частности, он официально числился президентом Фонда поддержки телевидения. А неофициально владел «Пятым каналом», питерским филиалом РЕН-ТВ и… долей в фирме «Премьер СВ». — Могила действительно был знаком с Лисовским и не раз с ним встречался, — утверждает бывший РУОПовец Иванцов. — Но вряд ли он был причастен к убийству Листьева. Яковлев и прожил так долго потому, что умел чуять баланс: с москвичами дружил, имел общие проекты, но в их дела не лез. Выборы-выборы Костя-Могила был убит в Москве 25 мая 2003 года. Киллер расстрелял скромный «нисан-максима» из компактного автомата («скорпион» или «узи»), подъехав к машине на мотоцикле. Именно таким образом Дружинин пытался устранить главного свидетеля по «делу Барбалетты», бывшего члена банды Серикова Вячеслава Иванова в 1998 году. Что дало повод некоторым СМИ предположить, что в Костю-Могилу стреляли те же, кто и в Иванова. Но эта версия не нашла подтверждения.

Могила Константина Яковлева

В организации этого убийства обвиняли и главного конкурента Кости-Могилы — Барсукова/Кумарина. Но снова бездоказательно. После ареста в марте 2004 года лидера «Братской» ОПГ Олега Маковоза (родом из Братска Иркутской области. — Прим. авт.) и показаний одного из членов группировки появился «сибирский» след. В качестве заказчика убийства Могилы называли вора в законе Тюрика (Владимир Тюрин, коронованный Вячеславом Иваньковым по кличке «Япончик» в конце 80-х годов, один из самых авторитетных воров в законе нынешней России. — Прим. авт.), который якобы договорился с Александром Малышевым (в начале 90-х носил титул «император бандитского Петербурга». — Прим. авт.), проживавшим в то время в Испании, о том, чтобы подмять под себя Северо-Западный регион России. Но и эта версия не нашла доказательств.

После смерти Могилы его криминальная империя перестала существовать. Кто-то ушел к «тамбовским», кто-то вообще завязал с криминальным бизнесом, а кто-то ушел в свободное плавание, откусив от бывшей империи часть и защищая эту часть от конкурентов. По мнению бывшего сотрудника РУОП, Кулибаба был из последних. — Честно говоря, я не удивлюсь, если выяснится, что Костю-Могилу помог ликвидировать кто-то из его ближайшего окружения, — говорит Иванцов. — В конце концов, киллеры как-то узнали, что днем 25 мая Яковлев будет проезжать по переулку Обуха. А ведь это в двух шагах от представительства ООН в России, которое довольно качественно охраняется. Наверное, именно из-за этой охраны киллеры в качестве средства передвижения выбрали мотоцикл, на котором можно проехать там, где не проедет машина, и таким образом оторваться от возможной погони. Работали явно профессионалы, но по чьему приказу — сказать не берусь. Слишком много вариантов, среди которых присутствует и Кулибаба. При более тщательном рассмотрении версия о том, что Кулибаба мог заказать Костю-Могилу, видится слишком натянутой.

Занять «трон» Яковлева во главе империи Кулибабе не грозило, что и показали дальнейшие события. Да и вообще это убийство было Кулибабе невыгодно с точки зрения бизнеса.

В руках Кости-Могилы находились связи с властями и воровским сообществом, позволяющие решать множество проблем. Ни в первом, ни во втором Кулибаба никакого веса не имел и заменить Яковлева не мог. — Если бы Могила в 2008 году был жив, вполне возможно, дело в отношении Кулибабы (он обвинялся в заказе убийства директора частного охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля. — Прим. авт.) вообще бы до суда не дошло, — считает Иванцов. — Кулибаба хоть и хитер, но просчитывать свои действия на несколько шагов вперед не умеет. Ну разве непонятно было, что нельзя ему самолично вмешиваться в выборы в Молдове? Вполне возможно, что из-за того провала нынешняя власть на Кулибабу и ополчилась, припомнив дела давно минувших дней. Весной 2021 года президент Молдовы Майя Санду распустила парламент и назначила досрочные выборы депутатов. Партия «Действие и солидарность» (ПДС/PAS, выступает за интеграцию в Европейский союз), созданная Санду в 2016 году, переживала не лучшие времена. Ее рейтинги на момент роспуска парламента в апреле 2021 года колебались в районе 30% поддержки населения. Коммунистическая партия Молдовы и Социалистическая партия Молдовы (обе считаются промосковскими) объединились в единый избирательный блок (его возглавил бывший президент республики Владимир Воронин) и всерьез рассчитывали получить большинство в парламенте.

Бывший президент республики Молдова Владимир Воронин. Фото: Diego Herrera / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

В мае 2021 года на свет появляется «Народный союз», объединивший, как утверждалось в резолюции учредительного съезда, «…все патриотические силы страны… ставящий своей задачей сохранение суверенитета, целостности и духовно-нравственных основ страны». Одним из соучредителей выступила Федерация профсоюзов «SindSport» (объединяет спортивные и туристические организации Молдовы), президентом которой являлся Владимир Кулибаба. — Вообще-то это был хороший ход, — считает политтехнолог Сергей Данилин, работавший на выборах в Молдове в 2021 году. — В «Народный союз» вошли не только спортсмены, но и студенты, ветераны силовых структур, даже волонтеры из «Антикризисного штаба».

При нормальной раскрутке они и сами могли претендовать на то, чтобы взять 5-процентный барьер. А объединившись с блоком Воронина, способны были помочь ему набрать большинство. Но прошлое Кулибабы их подвело.

Сразу после регистрации «Общественной платформы «Народный союз»» в молдавской прессе развернулась кампания по его дискредитации. Произошел массовый вброс в СМИ материалов про лидера «SindSport», выставляющих его в крайне негативном свете и ведущих к выводу, что «Народный союз» финансируется бандитскими деньгами, «обильно смоченных кровью невинно убиенных». Кулибабу не просто называли бандитом и убийцей, но и объявили в международный розыск. — Да, в статьях про Кулибабу имелся так называемый «черный пиар», когда за правду выдается откровенная ложь, — рассказал Данилин. — Кулибабе даже пришлось записать видеоролик на фоне Медного всадника в Петербурге, чтобы доказать, что он не в розыске. В нем он утверждал, что суд ни разу не признал его убийцей и бандитом, а наоборот, оправдал в 2012 году. Это было в июле 2021 года, но на общественное мнение повлиять уже не смогло. В сознании электората прочно засело, что Кулибаба — бандит, хотя судом таковым признан не был, потому что в России суды продажные. Вся эта кампания, на мой взгляд, стоила пророссийским депутатам не менее 20% голосов. Большинство на выборах досталось проправительственной партии PAS (52,8%, 63 депутатских кресла из 101). Блок коммунистов и социалистов хоть и открестился от «Народного союза», но сумел набрать лишь 27,1% (32 парламентских мандата). В России подобный исход посчитали провалом. Но является ли уголовное преследование Кулибабы местью Москвы за провал в Кишиневе, точно не известно. — Чем тише себя ведешь, тем дольше времени проведешь на свободе, — заявил корреспонденту «Новой-Европа» бывший криминальный авторитет, попросивший не называть его фамилию. — Вова Барсуков объявил себя «ночным губернатором», детей принялся спасать, в общем, вылез на экраны, и где он сейчас? Вот и с Кулибабой та же ситуация. Не совался бы в политику и не светился бы в «ящике», возможно, был бы на свободе. Ну ничему его пример Волчека не научил.