Арестованный в Канске учитель английского рассказал, что силовики пытали его и заставляли сознаться в поджоге военкомата

35-летний учитель английского языка из Канска в Красноярском крае рассказал о пытках после задержания. Об этом сообщает портал «Проспект мира» со ссылкой на мать и адвоката мужчины.

Вечером 16 октября 2022 года мужчина выстрелил в баннер «Служба по контракту — твой выбор» в центре Канска из зарегистрированного на него охотничьего ружья. На следующий день его задержали. По словам адвоката Владимира Илькова, он сдался Росгвардии самостоятельно.

Матери мужчина рассказывал, что выстрелил в баннер, потому что тяжело переживал объявление «частичной мобилизации». «Выстрел в баннер был единичным поступком из-за нервного срыва, связанного с объявлением мобилизации», — говорится в адвокатском опросе, копия которого имеется в распоряжении «Тайги.инфо».

После задержания мужчину привезли в отдел уголовного розыска отделения полиции «Канский», там же его могли избить и потребовать сознаться в другом преступлении — поджоге военкомата, который случился 24 сентября.

«Когда меня завели в кабинет, то положили лицом на пол — в этот момент наручники были за спиной. В кабинете было около пяти человек, меня начали бить руками в область головы. Требовали, чтобы я признался в поджоге военкомата в ночь с 23 на 24 сентября. Я не признавался, так как этого не делал. Мне делали "ласточку", заламывали руки, я не сознавался. Затем в кабинет принесли устройство для пытки током, армейский телефон, из которого тянулось два провода <…> Сначала ток пустили по верху ягодиц, на обе ягодичные мышцы, продолжали требовать, чтоб я признался, что поджег военкомат, я кричал от боли, и когда кричал сильно, меня били по лицу и говорили "заткнись"», — говорится в адвокатском опросе.