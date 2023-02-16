Пятитомное собрание сочинений

«Дело Александры Скочиленко сфабриковано. Никаких настоящих доказательств вины у обвинения нет. В пять томов уголовного дела вложена макулатура, и в процессе оглашаются 100 листов ни о чём, иными словами — информационный хлам», — так оценила защита петербургской художницы, музыкантши, видеооператора те доказательства, которые 15 февраля начала представлять в суде гособвинитель Ирина Никандрова. Та в ответ резко оборвала адвокатов: «Ваша оценка меня не интересует», и пообещала продолжить оглашение доводов прокуратуры на следующем слушании 17 февраля.

Первая ласточка На каждое заседание по делу Скочиленко в Василеостровский районный суд Петербурга неизменно приезжают представители консульств разных стран (Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словакии, Финляндии, Швеции, Швейцарии). Они уже не скрывают удивления по поводу того, как в России вершится правосудие, хотя и ограничены в возможности выражать свое мнение публично. — Мы не имеем права комментировать судебный процесс, за которым наблюдаем, — объяснила «Новой-Европа» заместитель генерального консула Германии в Петербурге Петра Кохендёрфер. — Однако о его ходе мы регулярно сообщаем в министерства наших стран, поскольку внимание и интерес к этой истории со стороны мировой общественности велики. Дело Скочиленко получило огромный резонанс как минимум по двум причинам. Во-первых, еще до привлечения к уголовной ответственности Саша была довольна известна: — как музыкант: с марта 2022 года она организовывала антивоенные музыкальные «Джемы мира» (творческие встречи, на которые мог прийти любой желающий поиграть или послушать музыку); — как художница, автор комиксов, из которых составлена «Книга о депрессии» (в ней героиня — девочка Саша — делится своей историей борьбы с депрессивными эпизодами и биполярным аффективным расстройством). После публикации книги в сети в 2014 году, а затем в печатной версии, Скочиленко получила много благодарных отзывов от читателей. «Книгу о депрессии» перевели на украинский, английский и испанский языки, а автора стали приглашать на тематические фестивали, круглые столы, презентации и семинары; — как видеооператор и сотрудница петербургского издания «Бумага», работавшая на митингах российской оппозиции, в том числе — на Болотной площади в Москве в 2012 году.

Книги Александры Скочиленко. Фото: Алексей Душутин, специально для «Новой газеты Европа»

Во-вторых, в Северной столице Александра стала первой фигуранткой по новой статье УК РФ — о «фейках» о российской армии (ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»).

Дрожащими руками Барановой По версии следствия, около 22 часов 31 марта в магазине «Перекресток» на Малом проспекте Васильевского острова девушка «с целью пропаганды негативной оценки об использовании российской армии на территории Украины» разместила вместо ценников пять маленьких бумажек, на которых было написано следующее: «Российская армия разбомбила художественную школу в Мариуполе, около 400 человек прятались в ней от обстрелов»;

«Российских срочников отправляют в Украину. Цена этой войны — жизни наших детей. Остановите войну»;

«В первые три дня погибли 4300 российских солдат. Почему об этом молчат на телевидении?»;

«Путин врет нам с экранов телевизоров 20 лет. Итог этой лжи — наша готовность оправдать войну и бессмысленные смерти»;

«Мой прадед участвовал в Великой Отечественной четыре года не для того, чтобы Россия стала фашистским государством и напала на Украину». Как рассказывала «Новая газета Европа», на антивоенные ценники, которые Скочиленко оставила вместо оригинальных, наткнулась 76-летняя петербургская пенсионерка Галина Баранова. По утверждению следствия, именно она сообщила в полицию о том, что в супермаркете распространяется «заведомая ложь». «Наши солдаты не допустили бы бомбардировки мирных гражданских объектов, таких как художественная школа… Я переживаю за наших солдат, и меня возмущает клевета в их адрес. От возмущения у меня даже тряслись руки», — написала в своем заявлении Баранова. 13 апреля художницу арестовали и заключили под арест. В обвинительном заключении следователи вменили Саше часть 2 пункт «д» ст. 207.3 УК РФ, уточнив, что преступление она совершила «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». По свежеиспеченному закону за такие действия Александре грозит до десяти лет тюрьмы.

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На языке обвинения Процесс по делу Скочиленко в Василеостровском районном суде стартовал 15 декабря. На первом же заседании Саша попросила гособвинение разъяснить: в чём именно, по мнению следствия, выразилась ее политическая ненависть? К какой социальной группе адресована вражда? К каким частям ее высказываний предъявлены претензии? И будут ли исключены из дела эпизоды, которые в итоге оказались правдой? Только один из примеров: Скочиленко винят в распространении не соответствующих действительности сведений о присутствии военнослужащих срочной службы на территории Украины. А этот факт уже давно официально подтвердил президент России Владимир Путин. По мнению защиты Александры, следствие искусственно установило квалифицирующие признаки части 2 пункта «д» статьи 207.3 УК РФ. Из-за очевидных нарушений адвокаты девушки назвали предъявленное ей обвинение «некорректным, нелогичным и непонятным» и настаивали на возвращении дела на пересмотр в прокуратуру. — Нет ни одного обстоятельства, позволяющего вернуть уголовное дело в прокуратуру, — возразила на это подсудимой и ее защите помощник прокурора Василеостровского района Ирина Никандрова. — Все заявленные вопросы — это, по сути, несогласие с обвинением, поэтому нет необходимости на них отвечать. Защиту Скочиленко осуществляют четыре лица (адвокаты Юрий Новолодский, Дмитрий Герасимов, Яна Неповиннова и общественный защитник Маргарита Кислякова. — Прим. ред.), их совместных мозговых усилий достаточно, чтобы разъяснить обвиняемой, в чём она обвиняется, — подытожила гособвинитель. — То, что обвинение понятно помощнику прокурора, естественно. Еще бы оно было ему непонятно! — иронично ответил адвокат Скочиленко Юрий Новолодский. — Но оно непонятно ни одному здравомыслящему человеку. Дело должно быть возвращено в прокуратуру, дабы неповадно было засылать в суд такие дела. На основе имеющегося обвинительного заключения нельзя рассчитывать на справедливое правосудие. Однако судья Василеостровского районного суда Оксана Демяшева согласилась с Ириной Никандровой, отказала в ходатайстве защите и продолжила рассматривать дело в том виде, в каком есть.

У зала суда. Фото: Алексей Душутин, специально для «Новой газеты Европа»

От первого лица Помощник районного прокурора в свою очередь отказалась в суде допрашивать Александру. — Я не вижу в этом смысла, поскольку Скочиленко не отвечает на вопросы, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ, — аргументировала Ирина Никандрова. — Да, не отвечаю, потому что цель — не установление истины, а обвинить меня покрепче, — отреагировала Саша из клетки в зале суда. Однако обвиняемая, согласно букве закона, зачитала в суде собственные письменные показания: — Нельзя называть меня активисткой, — подчеркнула в своей речи художница. — Я никогда не занималась политической деятельностью. Я сделала в своей жизни только одну акцию: я действительно вложила в ценникодержатели в магазине «Перекресток» пять вкладышей, на них содержались пять текстов, которые мне сейчас вменяют в вину. Но я не являлась автором ни одного из текстов. Я увидела в интернете уже готовые макеты ценников с текстами о событиях, происходящих в Украине. У меня сложилось представление о правдивости этой информации, поскольку она соответствовала сведениям, полученным мною из других источников на русском и английском языках. Я искренне верила в правдивость этой информации, отчего тяжело переживала события, разворачивающиеся в Украине в конце февраля и в течение марта 2022 года. Я искренне полагала, что СВО имеет чисто формальные отличия от общеизвестного понятия «война». Я исходила именно из этого, из общепринятого понятия «война», и, как показали последующие события, я не ошибалась. С обеих противоборствующих сторон, оказавшихся в центре событий, порожденных началом СВО, сразу же стали применяться тяжелые вооружения, современные самолеты, танки, артиллерийские установки, а также современное стрелковое оружие, предназначенное для поражения живой силы противника… Мысль о том, что с обеих сторон гибнут молодые люди, «представляющие интересы своих государств», не давала мне покоя. Я постоянно плакала и искала адекватную возможность остановить этот смертоносный кошмар.

В зале суда. Фото: Алексей Душутин, специально для «Новой газеты Европа»

Правила поведения при пожаре 15 февраля в суде Никандрова обещала подробно представить позицию обвинения. Однако в качестве доказательств вины подсудимой суровая дама в синем мундире вдруг начала зачитывать документы из первого тома уголовного дела Скочиленко (всего томов пять). Улыбки не всегда успевали спрятать даже приставы, стерегущие Сашу. В числе «доказательств» оказались, например, должностные инструкции и личные данные сотрудников «Перекрестка»: продавца-консультанта, продавца-кассира, менеджера, помощника в кассовой зоне, технолога производства, пекаря, специалиста по заказу и приемке товара, ведущего товароведа, охранника и других, а также правила поведения при пожаре и ЧС, инструкция по управлению автоматической дверью и прочие, не менее ценные документы. — Вы всё это всерьез? — в какой-то момент не выдержал адвокат Юрий Новолодский. — Товаровед, конечно, фигура. Но какое отношение имеет инструкция товароведа, пекаря или график работы охранника к доказательству вины Скочиленко? Вопросы о доказательном значении той или иной инструкции либо памятки во время выступления помощника прокурора защитник повторял еще не раз. Никандрова высокомерно игнорировала всё, но всякий раз не ленилась указать судье, что Новолодский «ведет себя неуважительно и оскорбительно» и просила вынести адвокату предупреждение. За два часа заседания Оксана Демяшева успела сделать это семь раз! — В итоге мы даже были вынуждены заявить возражения против действий председательствующего, поскольку никакого состязательного процесса у нас не было, — говорит адвокат Саши Яна Неповиннова. — Семь предупреждений вынесли адвокату Новолодскому, а Никандровой — ни одного. Несмотря на то, что она допускала в адрес защитника такие фразы как «клоунское поведение» и указывала на преклонный возраст Новолодского, когда он не расслышал и попросил повторить то, что она тихо читала.

Алексанлра Скочиленко,. Фото: Алексей Душутин, специально для «Новой газеты Европа»