Кадры страшного года

16 февраля начинается 73-й Берлинский кинофестиваль. В этом году у одного из главных киносмотров внушительная программа — от специальных секций украинских и иранских фильмов и фестивальной интеллектуальной классики до драмы про либертарианскую секту и фантастического аниме. В программу попал один российский фильм — картина о чеченских и ингушских женщинах «Клетка ищет птицу» ученицы Сокурова Малики Мусаевой. В основном конкурсе за «Золотого медведя» поборются главный представитель Берлинской школы Кристоф Петцольд, французский мэтр Филипп Гаррел и несколько дебютантов. «Новая газета Европа» рассказывает, чего ждать от Берлинале в военный год.

Фокус-2023 Берлинале всегда был не просто самым доступным с точки зрения простого зрителя фестивалем, но и, пожалуй, самым социальным и политическим. Сейчас это ощущается еще острее, особенно на фоне киносмотров 2022 года, и тем более на контрасте с фестиваля пандемийных лет. Дирекция Берлинале не ограничилась простыми словами солидарности и красивыми политическими жестами — как, например, Каннский фестиваль. Его по видеосвязи открыл президент Украины Владимир Зеленский, но в основные программы там попал только один украинский фильм — «Естественная история разрушения», картина Сергея Лозницы о Второй мировой.

Речь Владимира Зеленского по видеосвязи. Фото: скрин видео

В Берлине смотр тоже откроет президент Украины, после чего стартуют две полностью политические программы.

Основной фокус — на украинской документалистике и иранском художественном кино.

«Во времена революционных потрясений искусство и культура как бы теряют свое оправдание. Реальность настолько эмоционально заряжена, что фильмы не могут конкурировать и должны занимать вторые места», — так объяснила эту оптику дирекция фестиваля накануне открытия. В списке аж две картины из КНР, а также Сирия, Балканы и другие «сложные» с европейской точки зрения регионы. Как и всегда, политический Берлинале идет рука об руку с Берлинале социальным: в этом году еще больший упор на фильмы, работающие с темами беженства, эмиграции и самоидентификации. Они составляют огромную часть внеконкурсных программ.

Кадр из фильма «Красное небо» режиссера Кристофа Петцольда. Фото: Heimatfilm/Berlinare

Основной конкурс Интереснее контраст и географический разброс в основном конкурсе, который обычно наполовину состоит из немецкого кино. В этот раз в него вошли 19 фильмов из Испании, Китая, Германии, Канады, Франции, Великобритании, США, Австралии, Португалии, Мексики и Японии. Судить их будет жюри во главе с актрисой Кристен Стюарт. Один из любимых режиссеров Берлинале, Кристоф Петцольд, покажет трагикомедию «Красное небо». Это история о молодом писателе, который отправляется с приятелями в коттедж на берегу Балтийского моря, чтобы закончить свою рукопись, но застревает — причем во всех смыслах: в любовном четырехугольнике, творческом кризисе и в глуши. Из-за лесного пожара герои не могут покинуть коттедж. Как и в своем предыдущем фильме, «Ундине», Петцольд продолжает сталкивать реализм с символизмом, а любовь — со смертью.

Другой фестивальный мэтр — Филипп Гаррель — представит нежную семейную сагу «Большая колесница» о клане кукловодов. Французский режиссер известен сотрудничеством со своим сыном Луи. В этот раз все трое детей Гарреля исполнили главные роли. Маргарете фон Тротта, ветеран «нового немецкого кино» и автор фильмов «Ханна Арендт» и «Розенштрассе», представит байопик «Ингеборг Бахман: Путешествие в пустыню». Выдающуюся австрийскую писательницу сыграла обладательница Золотой Каннской ветви Вики Крисп («Призрачная нить», «Корсаж», «Время»). Еще одна интересная премьера — второй полный метр южноафриканского экспериментатора Джона Тренгова, чей дебют состоялся на Берлинале в 2017-м. В «Манодром» Тренгов рассказывает о таксисте-бодибилдере, который вступает в либертарианскую секту и начинает терять связь с реальностью. Главные роли в драме исполнили Джесси Айзенберг и Эдриан Броуди. В программу также вошли два азиатских анимационных фильма. Китайский «Арт-колледж 1994» рассказывает о группе студентов, которые пытаются адаптироваться к резкой вестернизации КНР в 90-е. А в «Судзумэ закрывает двери» один из главных аниме-режиссеров современности Макото Синкай рефлексирует на тему стихийных бедствий и глобального потепления. В конкурсе есть и несколько дебютов. Самый занятный — «Диско-бой» француза Джакомо Аббруццезе. Это история беларуса Алексея, который вступает в Иностранный легион и отправляется воевать в Нигерию.

Украина Тема войны в Украине представлена документальными фильмами, разбросанными в нескольких параллельных секциях. Основная интрига — это два крупных дока в конкурсной секции Encounters. Первый — «Восточный фронт» Виталия Манского. На протяжении шести месяцев режиссер снимал украинского добровольца Евгения, ушедшего на передовую в батальон скорой помощи. «Шесть месяцев, полных драмы, отчаяния, страха, ненависти, горечи, любви и, самое главное, веры в победу», — так создатели фильма описывают его. Премьера «Восточного фронта» состоится 24 февраля, в годовщину войны.

Кадр из фильма «Восточный фронт» режиссера Виталия Манского. Фото: Vertov/Berlinare

Второй претендент на победу в этой программе — «Суперсила» Шона Пенна. Голливудский актер начал снимать фильм в ноябре 2021 года, еще до начала полномасшатбных военных действий, и продолжил после вторжения российской армии. Пенну удалось зафиксировать жизнь мирного Киева накануне войны и сразу после ее начала, а также взять несколько основательных интервью у Владимира Зеленского. Художественный руководитель фестиваля Карло Чатриан считает, что «Суперсила» — фильм, снятый в очень сложных обстоятельствах, но при этом показывающий роль искусства и художников в трудные времена.

Кадр из фильма «Суперсила» режиссера Шона Пенна. Фото: THE PEOPLE’S SERVANT, LLC. ALL RIGHTS RESERVED/Berlinare

Россия Единственная российская картина, попавшая в программу Берлинале, — «Клетка ищет птицу» режиссерки Малики Мусаевой. Ученица Александра Сокурова сняла дебют по собственному сценарию с непрофессиональными актрисами.

Кадр из фильма «Клетка ищет птицу» режиссерки Малики Мусаевой. Фото: Hype Studios/Berlinare