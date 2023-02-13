Преждевременный художник

Ночной звонок в мессенджере — обухом по голове. Умер Вадим Абдрашитов. Выдающийся режиссер, великий гражданин. Это моя личная потеря, личное горе. И вроде бы мое дело — горевать. А я выполняю профессиональный долг, пытаюсь дрожащей рукой написать, каким он парнем был, каким мастером и — худо-бедно — дать представление о масштабе его художественной личности. В тандеме с кинодраматургом Александром Миндадзе они создали 11 фильмов, по которым можно и должно изучать историю советского общества — они опередили знаменитое культурологическое исследование Дмитрия Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось». Именно описанный Юрчаком «перформативный сдвиг» позволил соавторам протиснуться сквозь цензурные заслоны и поставить диагноз дышащей на ладан идеологической доктрине, мол, пора тушить свечи: «Остановился поезд» (1982). Многие не поняли или не хотели вникать: фильм виртуозно вскрыл механизмы, по которым клепалась героика, необходимая для профилактики жёсткого диска коллективной подкорки. То была последняя работа в рамках реалистической поэтики, а далее, начиная с «Парада планет»(1984), усложненные нарративы потребуют иной, метафизической стилистики.

Вадим Абдрашитов и Александр Миндадзе, 1985. Фото: Seans

Абдрашитов и Миндадзе, дебютировавшие в 1975 году, оказались миссионерами, которым удалось перекодировать «рабочую тему», перевести ее из разряда показухи про трудовой подвиг народа в совершенно иной континуум — бытийственный. Время выбрало их, чтобы снять с «гегемона» гламур героической риторики, взять его как «человека в целом», как «продукт» и жертву идеологического зомбирования. Новаторская художественная стратегия явно была не ко двору. «Охота на лис» (1980) вышла на экраны с купюрами, «Остановился поезд» (1982), где авторы развернули дискуссию о «героической жертве во имя», не попал на полку лишь благодаря тому, что госкиновское начальство загодя почуяло грядущие политические перемены — близился уход кремлевских старцев и невредно было на всякий случай припасти в рукаве туза, чтобы в нужный момент сделать беспроигрышный ход. Наследники сюжетного реалистического кино («Слово для защиты», «Поворот», «Охота на лис», «Остановился поезд»), они вырастали из него по мере того, как углублялись в экзистенциальную драму. Традиционная поэтика с линейным сюжетом, с типическими характерами в типических обстоятельствах постепенно трансформировалась. Кстати, модернистскую установку — чтобы непременно был положительный герой — они нарушили в первых же своих совместных работах. Но и постмодернистами их не назовешь — они делают кино открыто идеологическое, рефлексивное, тоскующее по духовным ценностям, то ли утраченным, то ли так и не обретенным, то ли не осознанным.

Ведь их любимые персонажи — люди из толпы, из очереди, «колесики и винтики», которым одно только и вменялось в качестве исторической миссии: быть частью «общепролетарского дела».

Им, драматургу и режиссеру, решительно не были интересны «мажоры», хозяева жизни — они, как зачарованные, наблюдали нижние этажи социума, заглядывали в бездны, скрытые под завесой убогого быта той части общества, которой ничего не оставалось, кроме как справляться с жизнью хотя бы на бытовом уровне. Но под издранными шатрами живут мучительные сны, вот ведь как. Словом, кино Миндадзе и Абдрашитова — это кино феноменологическое. Комплиментарный ярлычок «социальных диагностов», прочно прилепившийся к дуэту после фильма «Остановился поезд», не грешит против истины. Майя Туровская позже назовёт их оракулами. Но не тема, не резкий социальный жест, а эстетика маркировала их кинематограф как уникальное явление и в нашем, и в европейском контексте. И если после их очередного фильма возникает полемическое «про что кино?», то не из-за того только, что этот дуэт видит то, что никто еще не разглядел — они забегают вперед, сильно некоторых раздражая. Причина таких вопросов — все-таки в языке, на котором говорит это кино. Тут сложная система зеркал и отражений, кодовый спектр — от публицистики до многослойных метафор.