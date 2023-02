Расшибиться в тоску

Даже спустя шестьдесят лет роман Сильвии Плат «Под стеклянным колпаком» (The Bell Jar, 1963) читается как современная проза. Это в равной степени комплимент тексту и упрек времени, в котором мы живем — времени, где молодые женщины по-прежнему испытывают невероятное давление со стороны государства и общества в вопросах материнства. Патриархальное устройство практически любой профессиональной сферы, от промышленности и финансов до литературы, продолжает накладывать множество ограничений для самореализации. Героиня Плат — 19-летняя Эстер Гринвуд — выигрывает в конкурсе эссе и приезжает на стажировку в Нью-Йорк 50-х, где «живет свою лучшую жизнь»: днем в редакции разбирает тексты из самотека, участвует в фотосессиях и посещает выставки и показы, а по вечерам ходит с подругой в бары и на частные вечеринки. Проблема в том, что ничего из этого ее не радует. Даже так: героиня чувствует невыносимую усталость и бессмысленность всего, рыдает и постепенно осознает, что, кажется, сходит с дистанции — и никогда не сможет ничего добиться. Она пробует начать писать роман, но быстро понимает, что ей недостает опыта — о чем писать? Вернувшись домой к матери и узнав, что не прошла отбор на летний семинар к известному писателю, Эстер впадает в самую настоящую депрессию.

Маленький городок, мать, настаивающая, чтобы дочь освоила «более подходящую женщине» профессию стенографистки («практические навыки», дающие «возможность добывать себе хлеб насущный»), многодетная соседка, маячащая под окнами с коляской словно живая реклама лучшей женской доли — кажется, вернись сегодня студентка столичного российского ВУЗа на каникулы в родной город, Саратов или Нижний Тагил, картина будет примерно та же.

Плат писала о том, что ей хорошо знакомо — больше всего на свете она боялась не состояться. В биографии «Красная комета: короткая жизнь и пылающее искусство Сильвии Плат» (Red Comet: The Short Life and Blazing Art of Sylvia Plath, 2020) Хезер Кларк упоминает фрагмент из ее письма к тогдашнему бойфренду Гордону Ламейеру (1955): «Я боюсь ненароком упустить «жизнь» и, проснувшись одним «прекрасным утром», обнаружить, что только ветер грустит обо мне у надгробия».