От конвейера до ChatGPT

Компания Microsoft в восторге от ChatGPT — программы искусственного интеллекта, способной генерировать текст, неотличимый от того, который может написать человек. Легкий доступ к финансированию в последние годы позволил компаниям и венчурным фондам вложить миллиарды долларов в «гонку вооружений» в области искусственного интеллекта. В результате появилась технология, которая может использоваться для замены человека по большому спектру задач. Но всё это грозит катастрофой не только работникам, но и потребителям и даже инвесторам.

Потребители тоже пострадают. Чат-боты хороши для решения рутинных вопросов, но проблемы, заставляющие людей звонить в службу поддержки клиентов, не являются рутинными . Когда возникает реальная ситуация, например, отмены рейсов авиакомпании или прорыв трубы в вашем подвале, вы хотите поговорить с высококвалифицированным чутким профессионалом, способным распределять ресурсы и генерировать своевременные решения.

Проблема для наемных работников, создаваемая перспективой повсеместного внедрения ChatGPT, очевидна: сократится количество рабочих мест, требующих развитых коммуникативных навыков, а значит, сократится и количество хорошо оплачиваемых должностей. Уборщицы, водители и некоторые другие работники физического труда сохранят свои рабочие места, однако остальным стоит опасаться за свое будущее. Теперь компании вместо того, чтобы нанимать людей для взаимодействия с клиентами, будут все больше полагаться на генеративные модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, например, для того, чтобы успокоить и утешить разгневанных клиентов наиболее подходящими словами.

Вы, естественно, не хотите провести в ожидании ответа восемь часов, но и тратить драгоценное время на красноречивый, но в конечном счете бесполезный чат-бот тоже не согласны.

Конечно, в идеальном мире появились бы новые компании, предлагающие более качественное и индивидуальное обслуживание клиентов, и таким образом захватили бы долю рынка. Но в реальном мире множество препятствий затрудняют быстрый рост новых фирм. Вероятно, вам нравится ваша местная пекарня, дружелюбный представитель авиакомпании или конкретный врач, но подумайте о том, что нужно для создания новой сети продуктовых магазинов, новой авиакомпании или новой больницы. Существующие в данный момент на рынке фирмы обладают большими преимуществами, в том числе важными формами рыночной власти, которые и позволяют им выбирать, какие технологии внедрять и как их использовать.

Инвесторы также проиграют в эпоху ChatGPT. Компании, в которые они вкладывают свои средства, могли бы улучшать услуги, инвестировать в новые технологии или повышать квалификацию своих сотрудников. Но и сегодня бизнес на это часто не идет. Многие руководители по-прежнему одержимы стратегией, которая в конечном итоге запомнится как обреченная на провал — сокращением занятости и поддержанием заработной платы на максимально низком уровне. Руководители идут на эти сокращения, потому что им советуют это делать аналитики, консультанты, профессора в области финансов и другие руководители, а также потому что Уолл-стрит оценивает их эффективность по сравнению с другими компаниями, которые тоже, в свою очередь, изо всех сил сокращают работников. ChatGPT и другие технологии искусственного интеллекта смогут максимизировать давление на работников с помощью наблюдения на рабочем месте, ужесточения условий труда, трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем и так далее.

Все эти тенденции имеют серьезные последствия для покупательной способности населения — двигателя [почти любой, в том числе] американской экономики. Но, как мы объясняем в своей готовящейся к выходу книге «Cила в прогрессе: тысячелетняя борьба за технологии и процветание», в нашем будущем не обязательно должен быть неисправный экономический двигатель. В конце концов, внедрение нового оборудования и технологических прорывов в прошлом имело совсем другие последствия.

Опыт Форда

Более века назад Генри Форд произвел революцию в производстве автомобилей, вложив значительные средства в новое электрическое оборудование и разработав более эффективную сборочную линию. Да, эти новые технологии привели к некоторой автоматизации, поскольку централизованные источники электроэнергии позволили машинам эффективнее выполнять большее количество задач. Но реорганизация фабрики, сопровождавшая электрификацию, создала новые задачи для рабочих и тысячи новых рабочих мест с более высокой заработной платой, укрепляя общее процветание. Форд первым продемонстрировал, что создание технологий, дополняющих человека, — это хороший бизнес.

На данный момент искусственный интеллект предлагает возможность сделать то же самое. Цифровые инструменты на базе искусственного интеллекта могут быть использованы для помощи медсестрам, преподавателям и представителям службы поддержки клиентов при условии понимания, с чем они имеют дело и что поможет улучшить результаты для пациентов, студентов и потребителей. Прогностическую мощь алгоритмов можно было бы поставить на службу людям, а не для их замены.