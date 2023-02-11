От конвейера до ChatGPT

Компания Microsoft в восторге от ChatGPT — программы искусственного интеллекта, способной генерировать текст, неотличимый от того, который может написать человек. Легкий доступ к финансированию в последние годы позволил компаниям и венчурным фондам вложить миллиарды долларов в «гонку вооружений» в области искусственного интеллекта. В результате появилась технология, которая может использоваться для замены человека по большому спектру задач. Но всё это грозит катастрофой не только работникам, но и потребителям и даже инвесторам.
Оригинал текста был впервые опубликован на сайте Project Syndicate. Редакция «Новой-Европа» благодарит коллег за возможность перевести и опубликовать этот материал с незначительными сокращениями.
Проиграют все
Проблема для наемных работников, создаваемая перспективой повсеместного внедрения ChatGPT, очевидна: сократится количество рабочих мест, требующих развитых коммуникативных навыков, а значит, сократится и количество хорошо оплачиваемых должностей. Уборщицы, водители и некоторые другие работники физического труда сохранят свои рабочие места, однако остальным стоит опасаться за свое будущее. Теперь компании вместо того, чтобы нанимать людей для взаимодействия с клиентами, будут все больше полагаться на генеративные модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, например, для того, чтобы успокоить и утешить разгневанных клиентов наиболее подходящими словами.
Потребители тоже пострадают. Чат-боты хороши для решения рутинных вопросов, но проблемы, заставляющие людей звонить в службу поддержки клиентов, не являются рутинными. Когда возникает реальная ситуация, например, отмены рейсов авиакомпании или прорыв трубы в вашем подвале, вы хотите поговорить с высококвалифицированным чутким профессионалом, способным распределять ресурсы и генерировать своевременные решения.
Вы, естественно, не хотите провести в ожидании ответа восемь часов, но и тратить драгоценное время на красноречивый, но в конечном счете бесполезный чат-бот тоже не согласны.
Конечно, в идеальном мире появились бы новые компании, предлагающие более качественное и индивидуальное обслуживание клиентов, и таким образом захватили бы долю рынка. Но в реальном мире множество препятствий затрудняют быстрый рост новых фирм. Вероятно, вам нравится ваша местная пекарня, дружелюбный представитель авиакомпании или конкретный врач, но подумайте о том, что нужно для создания новой сети продуктовых магазинов, новой авиакомпании или новой больницы. Существующие в данный момент на рынке фирмы обладают большими преимуществами, в том числе важными формами рыночной власти, которые и позволяют им выбирать, какие технологии внедрять и как их использовать.
Инвесторы также проиграют в эпоху ChatGPT. Компании, в которые они вкладывают свои средства, могли бы улучшать услуги, инвестировать в новые технологии или повышать квалификацию своих сотрудников. Но и сегодня бизнес на это часто не идет. Многие руководители по-прежнему одержимы стратегией, которая в конечном итоге запомнится как обреченная на провал — сокращением занятости и поддержанием заработной платы на максимально низком уровне. Руководители идут на эти сокращения, потому что им советуют это делать аналитики, консультанты, профессора в области финансов и другие руководители, а также потому что Уолл-стрит оценивает их эффективность по сравнению с другими компаниями, которые тоже, в свою очередь, изо всех сил сокращают работников. ChatGPT и другие технологии искусственного интеллекта смогут максимизировать давление на работников с помощью наблюдения на рабочем месте, ужесточения условий труда, трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем и так далее.
Все эти тенденции имеют серьезные последствия для покупательной способности населения — двигателя [почти любой, в том числе] американской экономики. Но, как мы объясняем в своей готовящейся к выходу книге «Cила в прогрессе: тысячелетняя борьба за технологии и процветание», в нашем будущем не обязательно должен быть неисправный экономический двигатель. В конце концов, внедрение нового оборудования и технологических прорывов в прошлом имело совсем другие последствия.
Опыт Форда
Более века назад Генри Форд произвел революцию в производстве автомобилей, вложив значительные средства в новое электрическое оборудование и разработав более эффективную сборочную линию. Да, эти новые технологии привели к некоторой автоматизации, поскольку централизованные источники электроэнергии позволили машинам эффективнее выполнять большее количество задач. Но реорганизация фабрики, сопровождавшая электрификацию, создала новые задачи для рабочих и тысячи новых рабочих мест с более высокой заработной платой, укрепляя общее процветание. Форд первым продемонстрировал, что создание технологий, дополняющих человека, — это хороший бизнес.
На данный момент искусственный интеллект предлагает возможность сделать то же самое. Цифровые инструменты на базе искусственного интеллекта могут быть использованы для помощи медсестрам, преподавателям и представителям службы поддержки клиентов при условии понимания, с чем они имеют дело и что поможет улучшить результаты для пациентов, студентов и потребителей. Прогностическую мощь алгоритмов можно было бы поставить на службу людям, а не для их замены.
Если ИИ используется для предоставления рекомендаций, которые затем передаются на рассмотрение человеку, компетенция разумно воплощать такие рекомендации станет наиболее ценным навыком.
Другие приложения искусственного интеллекта могут способствовать лучшему распределению работников по задачам или даже создавать совершенно новые рынки (вспомните приложения Airbnb или RideShare).
К сожалению, этими возможностями пренебрегают, потому что большинство технологических лидеров США продолжают тратить значительные средства на разработку программного обеспечения, которое может делать то же самое, с чем прекрасно справляются люди. Они знают, что могут легко заработать, продавая свои продукты корпорациям, у которых развито туннельное видение. Все сосредоточены на использовании искусственного интеллекта для сокращения затрат на рабочую силу, мало заботясь не только о непосредственном клиентском опыте, но и о будущем покупательской способности населения.
Форд понимал, что не имеет смысла массово производить автомобили, если большинство людей не в состоянии их купить. Сегодняшние корпоративные гиганты, напротив, внедряют новые технологии так, что эти инновации могут разрушить наше коллективное будущее.
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