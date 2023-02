Умер композитор Берт Бакарак — автор песни Raindrops Keep Fallin' on My Head для фильма «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид»

Известный американский композитор Берт Бакарак умер в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Бакарак — автор песни Raindrops Keep Fallin' on My Head для фильма «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид». За музыку к картине в 1969 году он получил две премии «Оскар».