Умер композитор Берт Бакарак — автор песни Raindrops Keep Fallin' on My Head для фильма «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид»

Известный американский композитор Берт Бакарак умер в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Бакарак — автор песни Raindrops Keep Fallin' on My Head для фильма «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид». За музыку к картине в 1969 году он получил две премии «Оскар».

В 1967 году Бакарак написал музыку к шпионскому фильму «Казино Рояль». Он номинировался на «Оскар» в категории «Лучшая песня» за композиции «The Look of Love», «What's New Pussycat?» и «Alfie».

Композитор также был удостоен двух премий «Золотой глобус» и одной BAFTA.

Песни Бакарака были записаны более чем 1000 различными исполнителями.