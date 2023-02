Бейонсе стала обладательницей самого большого числа премий в истории «Грэмми»

Две премии «Гремми» она получила во время предварительного шоу в номинациях «Лучшая танцевальная/электронная запись» (Break My Soul) и «Лучшее исполнение в стиле R&B» (Plastic Off the Sofa). В ходе основной церемонии Бейонсе наградили за альбом Renaissance ( «Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом» ) и за композицию CUFF IT ( «Лучшая песня в стиле R&B» ).

Премию «Грэмми» за «Лучшую песню года» вручили певице Бонни Рэйтт за композицию Just Like That. Лучшим новым артистом года стала певица Самаре Джой, а статуэтку за «Запись года» получила команда, которая работала над песней About Damn Time певицы Lizzo.

Лучшей рэп-песней стала композиция Кендрика Ламара The Heart Part 5, а рок-песней — трек певицы Брэнди Карлайл Broken Horses.

Статуэтку за лучший клип года получила певица Тэйлор Свифт за песню All Too Well: The Short Film. Рок-альбомом года стал Patient Number 9 Оззи Озборна, лучшим R&B-альбомом — Black Radio III Роберта Гласпера, а рэп-альбомом — Mr. Morale & the Big Steppers Кендрика Ламара.