«Как же я вас задел, ребята!»

Вот уж действительно прославился! Больше недели в интернете только о нем и говорили. Точнее, не о нем, не самом известном актере и телеведущем Оскаре Кучере, а о его интервью Юрию Дудю. 19 миллионов просмотров, сотни тысяч комментариев, десятки тысяч постов в соцсетях, множество пародий. Невежество и неспособность самостоятельно увязывать причины и следствия в сочетании с амбициозностью и верой в пропагандистские бредни явили такую гремучую смесь, что ужаснулись даже самые равнодушные. Одни недоумевали: зачем вообще с такими разговаривать? Другие утверждали, что говорить необходимо: и «кучеры» просвещаются, и зрители приобретают полезные навыки для просветительских бесед с жертвами пропаганды. А третьи и вовсе жалели незадачливого «героя»: как ему теперь жить, с такой-то «славой»? Тяжко, наверное, терпеть насмешки и быть всеобщим «мальчиком для битья»? Всё проходит — и это прошло. Пошумели да забыли. Других тем хватает. Но тут появился он сам. Оскар Кучера. В интервью каналу «ВСТРИМЕ». И с ходу заявил: «Меня развели!» Интервьюер Екатерина Малашенко, в отличие от Дудя, демонстрировала душевность, взаимопонимание, верила дорогому гостю на слово и на нелогичных высказываниях не ловила. А он использовал эту счастливую возможность, чтобы оправдаться. Лучше бы дальше молчал. Как бы не так. Признался, что нашумевшее интервью долго не смотрел. Увидев, сколько просмотров оно набрало, решил: надо. «Не было у парня (Дудя) таких просмотров никогда, чтобы за неделю 18 миллионов» (было у Дудя и в два раза больше, но Кучера фактчекингом, как мы помним, себя особо не утруждает. — И. П.).

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Вывод, однако, оказался по-кучеровски парадоксален: «Значит, я там такое осиное гнездо разворошил, что будь здоров… Это же как же я вас задел-то, ребята? Это же немыслимо! Чем? Своей человечностью». А в чем развод-то? Да в том, что шел к «товарищу» Дудю на дружескую беседу, а получил такой разнос. «По фактам, которые он наврал».

Здесь бы собеседнице Кучеры поинтересоваться, по каким именно фактам Дудь наврал? Но интервью типа «игра в поддавки» уточнений не подразумевает.

«Ну, вот сейчас отмотайте назад. Пошли бы снова на это интервью?» — спросила Екатерина Малашенко. «Да, — без колебаний ответил Кучера и развил свой ответ в свойственном ему «логичном» духе: — У меня самое неприятное было в ночь после разговора. Я пришел в гостиницу и думаю: что это было? У меня такое ощущение было, что меня развели. И я как-то поплыл. Я факты-то знаю… Вообще не надо было разговаривать… Почему ты на мое место не пригласил… не знаю… Соловьева? Это я давай сейчас с Валуевым выйду на боксерский ринг, и то же самое будет…» Объяснив, что коварный Дудь обвел вокруг пальца и самым нечестным образом воспользовался его «человечностью», выставив дураком («Ну, я дурак, конечно. Надо было подготовиться»), Кучера пустился в размышления о том, почему обычным людям важно мнение артистов по разным актуальным проблемам. Им, простым людям, нужна поддержка, чтобы либо укрепиться в собственном мнении, либо задуматься, не ошибаются ли они, принимая на веру официальную информацию. И такие, как Кучера, — неоценимое им подспорье в формировании правильной картины мира. Те его коллеги, которые затаились и молчат, — трусы. Те, кто уехали и гавкают из-за рубежа, — тоже трусы: боятся, что им здесь «предъявят, но предъявить можно за вранье, за правду предъявить нечего, если вы свою информацию подкрепляете фактами… А сами вы гадите оттуда, ничего не предлагая в ответ. Кроме того, что «это надо остановить, это надо прекратить, Россия, уходи с Украины, ты напала на суверенную страну». Где факты? «Можно сказать, конечно, Россия напала первой. Нет, ребята!» Дальше он понес такую невообразимую пургу про причины «военного конфликта», задачи спецоперации и цели всего этого, что стало очевидно: интервью Дудя, в котором он с фактами и аргументами в руках убеждал своего гостя в непонимании ситуации и превратном о ней представлении (и даже как будто убедил), никак не поколебало его первобытных взглядов. Более того: он намерен эти свои «взгляды», которые называет правдой, нести в широкие массы и считает, что и остальные деятели культуры обязаны передавать такую же «правду» дальше — «до последнего слушателя». Многие единомышленники и коллеги Кучеры только это и делают, благо площадок для их «миссии» — огромное множество. У Бориса Корчевникова, ведущего утренней программы «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1», гостей, хотя бы минимально сомневающихся в «генеральной линии», попросту не бывает.

Сам Корчевников чуть не плачет, когда задает свои вопросы, исполненные искреннего как будто недоумения и боли: как, ну как они, наши братья-украинцы, с которыми мы были единой страной, могут теперь нас так ненавидеть?

Артистка Татьяна Кравченко, снимавшаяся в российско-украинском сериале «Сваты», полностью с ним согласна: «Конечно! Мы жили великолепно. Семья просто…» Тяжело вздыхает: «Охх». «Кто бы мог подумать, — страдает Корчевников, — что ваша кинематографическая внучка по легендарным «Сватам» (молодая украинская актриса Анна Кошмал. — И. П.), одинаково любимым по обе стороны границы, окажется вашим врагом?» Кравченко горестно пожимает плечами: «Ну, ничего не предвещало! В каком месте ее души созрела такая ненависть к нам? Она теперь мой враг, получается. Личный. И Володя Зеленский, с которым мы играли пять лет в Киеве. И такая метаморфоза произошла. Ну ничего не предвещало. Сколько лет мы сидели за столом. Хохотали, он с юмором человек. Боже мой… Откуда? Откуда? Запретил по-русски говорить. Жечь книги… Вытащить этих всех убийц. Зачем? Ну, может быть, потому что он президентом стал, это амбиция такая… Что он хорошего сделал? Он же ни одного пункта не выполнил, когда его выбирали. Ни одного!» Корчевников и Кравченко картинно горюют на пару. Действительно, откуда такое вероломство? Почему нас разлюбили кинематографические внучки?

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