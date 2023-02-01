Московский облсуд оставил в силе решение о лишении гражданства экоактивиста Макичяна. Его отца задержали после заседания

На выходе из Московского областного суда в Красногорске сотрудники полиции задержали отца экоактивиста Аршака Макичяна, лишенного гражданства РФ. Об этом сообщает правозащитная организация «Первый отдел», представляющая интересы семьи.

По словам полицейских, отца активиста подозревают в том, что фотография в его российском паспорте — это наклейка, а сам паспорт ненастоящий. Сейчас мужчину везут в отделение полиции.

Сегодня Московский областной суд оставил в силе решение Шатурского горсуда о лишении гражданства Аршака Макичяна — активиста движения Fridays for Future, основанного Гретой Тунберг. Аршак больше не является гражданином РФ.

27 из 28 лет Аршак Макичян прожил в Москве. При этом паспорт он получил не после переезда, а в 2004 году. По словам юриста «Первого отдела» Ольги Подоплеловой, суд лишил Макичяна, его отца и двух братьев гражданства на основании заведомо ложных сведений, якобы поданных в 2002 году.

«Семья Макичян переехала в Россию в середине 1990-х. В 2002 году отец Аршака Артур Фрунзикович получил гражданство РФ. Ему выдали паспорт как бывшему гражданину СССР, живущему в России. В 2004-м гражданство РФ на основании его заявления получили его дети», — сообщила юрист.

Она рассказала, что в 2007 году у Артура Фрунзиковича изъяли паспорт в МВД, так как там потеряли его личное дело, но не оформили это должным образом. Поэтому Артур Фрунзикович повторно подал заявку на российское гражданство и получил новый паспорт.

Решать дело через суд, по словам Подоплеловой, было дорого и бесперспективно, поэтому мужчина повторно подал заявку на российское гражданство и получил новый паспорт.