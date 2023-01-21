Призрак с триколором и свастикой

ОТ РЕДАКЦИИ «Новая-Европа» публикует этот текст, поскольку он является важным примером деконструкции нового положения вещей в Российской Федерации, где война стала возможной после многолетнего преследования и убийств антифашистов. Редакция может быть не согласна с автором (и Теодором Адорно) в оценках генезиса фашизма.

В эти дни в России и других странах проходят акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убитых 14 лет назад неонацистами Тихоновым и Хасис. Традицию памятных акций все эти годы поддерживают друзья и единомышленники убитых, объединившиеся в Комитет 19 января. Каждый год Комитет говорил о новых признаках фашизма, наползающего на страну. Об антимигрантской, расистской, милитаристской риторике, легализованной в СМИ, о том, как имперцы, националисты и ультраконсерваторы захватывают науку и образование, как проходят свой путь «от подворотен до властей» друзья убийц, как помогают им репрессии против оппозиционных журналистов и правозащитников. Но сами слова фашизм и антифашизм, признаем, мало кому казались актуальными все эти годы. Тем удивительнее, что глава из учебника истории разворачивается сегодня в режиме реального времени прямо перед нами.

Памятник жертвам политических репрессий в Москве. Фото: Facebook

Из чего сегодня складывается фашизм в России? Есть тоска по утраченному великому государству, которое развалили внешние враги. Есть идея интегрального органического сообщества, единый русский народ, который пытаются растащить те же враги. Есть часть этого народа, которую надо спасать, присоединяя ее вместе с «исконной» территорией. Есть вполне понятное человеческое сочувствие к жителям Донбасса, трансформированное пропагандой в бессильную реваншистскую агрессию. Есть риторика «национально-освободительной» войны против разлагающегося Запада, который хочет заразить своими болезнями неиспорченную цивилизацию. Наконец, есть частные военизированные структуры для выполнения разных внешне- и внутриполитических задач. Задач, которые порой сложно протащить через государство, даже авторитарное — в нем всегда есть всякие «буржуазно-демократические» формальности. В государстве, в его бюрократии есть косность и коррупция, а прямой найм головорезов позволяет обходиться без того и другого. Есть то, что помогло «продать» все это большой части народа — советская история, история Победы и ее символы. Якобы все, что происходит под именем антифашизма, не может быть фашизмом по определению. Может.

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Весь постсоветский капитализм — прямой путь к фашистской диктатуре. Вся его история удивительно подтверждает основную левую догму о фашизме. Она гласит, что фашизм появляется, когда буржуазия, боясь восстания низов и большого передела, передает власть силе жестокой и опасной, но все же не посягающей напрямую на частную собственность. Силе, способной переключить внимание масс на что-то более зрелищное и эпическое, чем разговор о перераспределении денег в пользу бедных. Вся постсоветская история, начиная с 1993 года — это передача полномочий тем или иным силовым субъектам как «меньшему злу» — из боязни брожений, протестов и восстаний.

Но фашизм невозможен и без антилиберальной эмоции. Антилиберализм, лишенный четкой перераспределительной и демократической программы,

это, перефразируя известное выражение, «социализм для дураков». Он нужен, чтобы сделать сугубо элитистскую фашистскую идеологию привлекательной для масс.

Согласно еще одному левому представлению, фашизм это реакция на подъем рабочего движения. В нашем случае фашизация стала реакцией на движение с антикоррупционной, антиолигархической, перераспределительной повесткой. Движения, которое быстро училось мобилизовывать людей на улицы и выигрывать выборы. Оно выдвигало десятки лидеров по всей стране и легко преодолело бы лидерство Навального, если бы развивалось дальше. Война и мощный виток фашизации прошлого года стали ответом.

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Внешняя интервенция — это всегда в том числе социальное и классовое наступление внутри страны. И с февраля 2022 мы видим это наступление — от сфабрикованных дел против профсоюзников до попыток отменить победу защитников Шиеса, которые давно стоит у властей поперек горла. От отмены градостроительных слушаний до нового захвата Троицкого леса под Москвой. От введения «мобилизационной экономики», позволяющей требовать работы в неурочные часы, до попыток легализовать труд подростков с 14 лет. Война позволяет власти и «прикорытной» буржуазии реализовать свои маленькие и большие желания. Низовые движения ослаблены из-за страха, из-за репрессий, вынужденного отъезда многих. А также из-за расколов — вместо того, чтобы сообща наступать на правителей и олигархов, активисты воюют друг с другом по поводу Украины. Но рано или поздно придется признать — социальный, экологический, рабочий активист, поддерживающий начатую властью агрессивную войну под лживыми национальными лозунгами, автоматически отказывается от своей и от общей борьбы, обессмысливает все прежние усилия и все жертвы.

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К чему это ведет? Итальянские фашисты сначала говорили о пробуждении всего итальянского народа к активной и осознанной жизни. Потом выяснилось, что пробудиться к политической жизни должны только те, кто лоялен определенной идеологии. Общество же в целом должно быть парализовано, для этого несогласных насильно поили касторкой и выставляли на позор и посмешище, загоняя назад в смирную частную жизнь. У нас люди с кувалдами уже начинают появляться на обысках. Потом, по логике, они должны быть брошены против тех, кто захочет хоть как-то отстаивать свои права. Солдатских матерей, рабочих, экозащитников, не говоря про противников войны. У многих, кто по уши влез в публичную поддержку войны — деятелей культуры, журналистов, политиков, а том числе наиболее позорных «коммунистов» — уже нет выхода. Они боятся справедливого суда за участие в уничтожении соседнего и собственного народов, поэтому будут рассчитывать на власть и на фашистов, будут стелиться перед ними до конца. Но у остальных россиян, кто активно или пассивно поддержал войну, надеясь, что она сделает народ сильнее, еще есть шанс отказаться от этого страшного заблуждения.

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