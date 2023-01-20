Культура с гнильцой

«Иногда мы — кстати, совершенно незаслуженно — говорим о свинье, что она такая-сякая, и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья — она никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит. Поэтому, если сравнивать Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал. Он нагадил там, где ел, он нагадил тем, чьими трудами он живет и дышит…» Это цитата из выступления первого секретаря ЦК ВЛКСМ Владимира Семичастного образца 1958 года. Вошла, можно сказать, в анналы. «В российском культурном сообществе идет процесс просеивания. Не в том смысле, что кто-то кого-то просеивает, а в том, что люди отсеивают сами себя, сами себя отсеивают от России. В том смысле, что они ругают свою Родину, стыдятся за нее и ведут себя недостойно… Параллельно мы учимся внутри себя формулировать новое и важное — в ответ на мерзости тех, кого в мирное время считали своими. Наши люди в массе своей оказываются ну очень устойчивыми к словам и поступкам. Например, к словам и поступкам актеров, которые в кино играли благородных героев. А в жизни оказались с гнильцой». А это цитата из монолога ведущего итоговой программы «Вести недели» Дмитрия Киселева.

Прошло 65 лет, но стилистически Киселев уже близок к высказыванию товарища Семичастного про свинью, хотя вырос и сформировался в другое время,

и государственная риторика советских лет как будто не должна была оказаться для него примером для подражания.

Борис Гребенщиков. Фото: скрин видео

Но, видимо, «это в генах у нас течет», как говорил когда-то Михаил Сергеевич Горбачев. Обличение предателей в эфире федеральных телеканалов обрело системный характер. Редкое политическое ток-шоу обходится без «новостей культуры». Культурка, честно сказать, подкачала. Отовсюду повылезали вот эти, «с гнильцой»: музыканты, артисты, режиссеры, литераторы, которые в годину тяжелых испытаний сбросили маски и явили миру свое истинное лицо. В «Вестях недели» в связи с этим даже завели «Культурную страничку», которая всё больше тянет на полновесную главу. Каждую неделю список предателей от культуры прирастает новыми именами.

«Ничего кроме презрения не вызывает и некогда популярный питерский рокер Борис Гребенщиков. Уехав на чужбину, теперь называет россиян фашистами. А сборы от концертов перед эмиграцией отправляет на нужды ВСУ»,

— сокрушается Дмитрий Киселев. И, чтобы зрители сами убедились в подлости некогда популярного питерского рокера, приводит полновесную цитату из его интервью какому-то из израильских телеканалов. А вот это зря. Зрители, сидящие перед экранами телевизоров, всё же разные и, услышав из уст своего недавнего кумира ТАКОЕ, могут, во-первых, озадачиться поиском первоисточника, а во-вторых, задуматься: может, человек дело говорит? Однако пропагандисты свято верят в силу собственных слов, поэтому и цитируют крамолу безбоязненно. Народ ведь, по их мнению, ко всякой такой ереси устойчив.

Читайте также Читайте также ТВ, которое имеет народ Итоги новогоднего телесмотрения

«Вот, например, народный артист Дмитрий Назаров поет сейчас так (демонстрирует фрагмент его выступления. — И. П.). Его жена — актриса просто срывается (тоже пример — и тоже убойный). Художественный руководитель МХТ уволил их из труппы за публичное высказывание антироссийских настроений. Тоже форма отсева — по нравственной несовместимости».

Яна Поплавская. Фото: скрин видео

Самое возмутительное высказывание — актера Артура Смольянинова — в «Вестях недели» доверили прокомментировать артистке и телеведущей Яне Поплавской, чей звездный час случился 45 лет назад, когда она сыграла роль Красной шапочки в фильме «Про Красную шапочку». Но если долго-долго- долго, если долго по дорожке, если долго по тропинке топать, ехать и бежать, то можно не только в Африку прийти, но и, обретя второе дыхание и многократно проявив свою патриотическую сущность, превратиться в желанного эксперта на разных телешоу. Особенно на некотором образовавшемся там безрыбье. У Киселева несколько повзрослевшая Красная шапочка вдохновенно играет роль матери-Родины, глубоко оскорбленной выходкой артиста Смольянинова, используя весь небогатый, но доступный ей арсенал изобразительно-выразительных средств: закатывание глаз, голосовые модуляции, гримасы отвращения, мхатовские паузы.

«Я могу сказать: это тошнотворно! Вот когда ты смотришь на человека и думаешь: господи, ведь актер, который играет умного человека…. Он же не может быть как человек туп, глуп, жаден, подл.

Может быть. Но я не хочу в это верить. Я хочу, чтобы киногерой совпадал с этим образом. Но страшная судьба ведь всегда у предателей. А пока их приняли и переманили, пока они орут и плюются — их как клоунов за шкирку выставляют. У каждой войны, у любой проблемы есть начало и конец — и всё равно всегда, сколько бы это ни длилось, будет стол переговоров, и всё равно наступит мир. И вот тогда это отребье — оно не будет никому нужно, о нем не вспомнят, и самое страшное для человека — не война, а забвение».

Поддержать независимую журналистику

Киселев подхватывает слова коллеги и пророчит забвение так же и тем мастерам российской эстрады, которые позволяют себе откликаться на укро-нацистские «кричалки», — Максиму Галкину, Валерию Меладзе (фрагменты их выступлений воспроизводятся). Впрочем, забвение и общественное презрение, которые предлагают в качестве наказания предателям от культуры Киселев с Поплавской, — это еще цветочки. Депутат Алексей Журавлев в ток-шоу «Время покажет» ратует за радикальные меры. «Надо вводить СМЕРШ — «Смерть шпионам». И тогда без суда можно будет к стенке ставить!» Такая мера кажется излишне суровой даже ведущему Артему Шейнину, и он интересуется у гостя, кто будет ставить к стенке и на каком основании? Но депутата не собьешь — был бы человек, а статья найдется. У нас и сейчас полно оснований — статья о госизмене, к примеру. «Что Гребенщиков сделал? Это чистая госизмена!»

Фото: скрин видео

В ток-шоу «Место встречи» на НТВ тоже обсуждали предлагаемые со всех сторон меры воздействия на культурных отщепенцев — как сбежавших, так и продолжающих «гадить» внутри страны. Сможет ли, допустим, конфискация имущества сбежавших звезд заставить их уважать Родину? Стоит ли добавлять в уголовный кодекс понятие «предатель»? Следует ли предупреждать в титрах об участии в фильме актера, изменившего Родине? Целесообразно ли лишать их государственных наград в качестве наказания за отвратительное поведение? Депутаты, само собой, высказывались за самые жесткие меры в отношении тех, кто осознанно клевещет на нашу страну и пытается разрушить наши ценности. Потому что «слово — это тоже преступление», «Смольянинов — это даже круче, чем терроризм», «Райхельгауз открыто проводил антигосударственную политику», «пацифизм должен быть наказуем». На войне как на войне.

Читайте также Читайте также «Мы сейчас прочистим всё» На российском ТВ предлагают высылать, судить и даже расстреливать изменников Родины